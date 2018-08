Telekommunikation

Telekom: 50 Städte mit superschnellem Netz LTE versorgt

Hamburg/Bonn. Die Deutsche Telekom will das schnelle Mobilfunknetz LTE bis Jahresende in 100 deutschen Städten anbieten. Unter optimalen Bedingungen seien dann Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 100 Megabit pro Sekunde möglich, sagte der Leiter Consumer-Marketing, Ingo Hofacker, am Dienstag in Hamburg.