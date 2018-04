Internet

Viele Smartphone-Besitzer gehen nicht regelmäßig online

Düsseldorf/Berlin (dpa) - Mobile Internet-Geräte gehören in immer mehr Haushalten in Deutschland längst zum Alltag. Doch nur jeder dritte Besitzer eines Internet-Handys geht damit auch regelmäßig mobil ins Internet, teilte der Bundesverband der digitalen Wirtschaft BVDW am Montag mit.