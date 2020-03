Daten in Echtzeit

Amazon gibt Musikern besseren Zugriff auf Streaming-Daten

Amazon will seinen Musikstreaming-Dienst für Künstler mit tieferen Einblicken in Nutzer-Gewohnheiten attraktiver machen. So verspricht Amazon ihnen „Zugriff auf Streamingdaten beinahe in Echtzeit“.