In "Shadow of the Tomb Raider" muss Lara ein Wettrennen gegen die von ihr selber ausgelöste Maya-Apokalypse gewinnen. (Square Enix)

Für ihr bisher härtestes Abenteuer am Rande des Weltuntergangs wagt sich Lady Lara in die gefährlichen Dschungel von Süd- und Latein-Amerika. Neben der Erkundung alter Indianer-Festungen stehen dabei wieder jede Menge Gefechte mit den aggressiven Handlangern der „Trinity“-Sekte auf der Action-Agenda. Im Gegensatz zu den beiden Vorgänger, mit denen die „Tomb Raider“-Marke auf beeindruckende Weise wiederbelebt wurde, zeichnete diesmal jedoch nicht Crystal Dynamics verantwortlich für „Shadow of the Tomb Raider“. Dtattdessen war diesmal „Deus Ex“-Macher Eidos Montreal am Ruder. Und das spürt man ...

Der Neustart im Jahr 2013 hat der „Tomb Raider“-Reihe und ihrer Galionsfigur gut getan: Diese junge Lara Croft war mitunter ängstlich und verletztlich. Die Abkehr vom bekannten Überweib kam bei Fans, Kritikern und auch in Hollywood an: Im März 2018 wurde die neue Lara zur Filmheldin, verkörpert von Alicia Vikander. Nun veröffentlicht Square Enix das dritte und aller Voraussicht nach letztes Abenteuer seiner Action-Archäologin: „Shadow of the Tomb Raider“.

Gehört zu den visuellen Highlights des Spiels: Der Streifzug durch eine Maya-Stadt, in der die Indianer leben wie ihre Vorfahren. (Square Enix)

Der Endkampf gegen die „Trinity“-Sekte steht an, nebenbei darf Lara noch die Apokalypse verhindern. Dabei hat sie den drohenden Untergang selber heraufbeschworen: Um den Verschwörern eins auszuwischen, hat die Abenteurerin aus einem Tempel einen kostbaren Maya-Dolch geklaut. In Kombination mit dem richtigen Gegenstück verleiht das Artefakt seinem Besitzer die Macht, die Welt neu zu erschaffen - doch für sich alleine bringt die Klinge die Erde aus dem Gleichgewicht.

Ungewöhnlich: Anders als die beiden Vorgänger wurde das Wettrennen gegen die Apokalypse von „Thief“- und „Deus Ex“-Macher Eidos Montreal inszeniert. Der Grund: Der bisherige „Tomb Raider“-Entwickler Crystal Dynamics arbeitet an einem Marvel-Spiel um die „Avengers“. Wenig verwunderlich also, dass sich „Shadow of the Tomb Raider“ etwas anders anfühlt und spielt, als man es gewohnt ist: Eidos Montreal rückt mit der Kamera etwas näher an die Heldin heran, außerdem reduziert man den oft kritisierten Action-Anteil der letzten Lara-Abenteuer. Stattdessen lässt man die junge Britin vermehrt aus dem Verborgenen attackieren und vergrößert ihr Repertoire für heimlich ausgeführte Manöver: So kann Lara ihre Feinde jetzt von Bäumen aus angreifen und dabei buchstäblich aufknüpfen. Oder sie tarnt sich mit einer Schlammpackung und verschmilzt anschließend mit den Farngewächsen an einer Felswand.

Störender Sidekick: Laras Kumpel Jonah hat zum ersten Mal eine wirklich wichtige Rolle - und versagt dabei total. Die gute Nachricht: Weil "Shadow" den Abschluss der Trilogie markiert, wird man den dümmlichen Schiffskoch nach dieser Episode wohl nie wiedersehen. (Square Enix)

Wirklich finster ist das neue „Tomb Raider“ deshalb aber nicht: Anders als es der Titel „Shadow“ vermuten lässt, sind Lara und ihr Begleiter Jonah im gewohnten Plauderton unterwegs, eine bedrohliche Stimmung entfaltet das Abenteuer trotz des nahenden Untergangs und einiger handfester Naturkatastrophen nur selten. Und das, obwohl man die arme Lara mit vielen Situationen konfrontiert, in denen ein falscher Schritt zum sofortigen Tode und Abschnitts-Reset führt: Bedrohungen wie Speerfallen oder gefräßige Piranha-Schwärme in Unterwasserabschnitten gewähren der Heldin ebenso wenig eine zweite Chance wie rotierende Klingenstangen und münden häufig in unnötig brutalen Todes-Sequenzen.

Ganz ähnlich verhält es sich, wenn die Heldin bei einem Schleichgang ihre Deckung aufgibt: Dann wird Lara in einer kurzen, blutigen Sequenz von Schuss-Salven ausgeschaltet, die sie während einer regulären Kampfsequenz eigentlich locker weggesteckt hätte. Ganz logisch ist das nicht - aber auf alle Fälle tödlich.

Zu Laras neuen Manövern gehört die Möglichkeit, sich abzuseilen und zu schwingen. (Square Enix)

Atmosphärisch dagegen wird „Shadow of the Tomb Raider“ seinem Titel am ehesten dann gerecht, wenn Lara riesige, unterirdische Tempelanlagen oder eines der vielen Bonus-Gräber erforscht: Hier beschwören stimmungsvolles Licht- und Schattenspiel tatsächlich einen Hauch von Untergangsstimmung herauf. Überhaupt spielen sich die imposantesten Momente des Abenteuers unter der Erde ab: Lara klettert, balanciert und springt in Bestform. Neuerdings darf sich die gelenkige Forscherin sogar mit einem Seil herunterlassen, um dann zu Felskanten zu schwingen. Außerdem geht Lara diesmal besonders spektakulär auf Tauchstation: Hier wird auch unterhalb der Wasseroberfläche geforscht - bis die Luft alle ist oder Lara von einer zornigen Muräne erdrosselt wird ...

Eine gute Nachricht für Freunde gepflegter Rätselkost: Die Aufgaben in „Shadow of the Tomb Raider“ sind zwar anspruchsvoll, lassen sich aber über eine fein aufgeschlüsselte Schwierigkeitseinstellung spürbar entschärfen. Dann gibt Lara dem Spieler deutliche Lösungshinweise, zusätzlich deuten verschiedenfarbige Markierungen auf die unterschiedlichen Knobel-Mechanismen hin. Wer dagegen gerne grübelt und klettert, es dafür aber nicht so mit Kämpfen und Schleichereien hat, der kann den Schwierigkeitsgrad ebenfalls entsprechend regulieren.

Eignet sich perfekt für lautlose Kämpfe: der Bogen. (Square Enix)

Abseits der imposanten Tempelanlagen und filmreifen Unterwasser-Welten ist die „Shadow“-Lara allerdings nicht immer auf der Höhe: Die Dschungel Perus bestehen überwiegend aus geradlinigen Schlauch-Level, die den Entdecker-Drang von „Tomb Raider“-Profis deutlich unterfordern. Lediglich die Umgebung einer riesigen Maya-Stadt gewährt Lara genau die Bewegungsfreiheit, die man von „Tomb Raider“-Spielen eigentlich gewöhnt ist.

Wer sich allerdings mit dieser Einschränkung arrangieren und außerdem einen dezenten inszenatorischen Abfall gegenüber „Rise of the Tomb Raider“ verschmerzen kann, bekommt einmal mehr einen packenden Abenteuerfilm zum Mitspielen serviert. Zukünftige Lara-Titel dürfen allerdings gerne wieder mutiger ausfallen und sollten sich vor allem deutlich öffnen.