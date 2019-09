Spielen - jederzeit, überall und ohne Zusatzkosten: Das verspricht Apples neues Games-Abo "Arcade". (Apple)

Weil die Begeisterung für iPhones und iPads immer mehr abnimmt, will Hardware-Hersteller Apple künftig überall dort mitspielen, wo digitales Zukunfts- und Zusatzgeschäft lockt - unter anderem im Gaming-Bereich. „Apple Arcade“ heißt die Spiele-Flatrate, die demnächst in über 150 Ländern und Regionen verfügbar sein wird - auch in Deutschland. Die Zielgruppe könnte kaum größer sein: Laut Apple-Chef Tim Cook würden 1,4 Milliarden Menschen weltweit ein Gerät seines Unternehmens nutzen. Wie teuer das Vergnügen wird, wie das Games-Abo funktioniert und welche Spiele enthalten sind, erfahren Sie hier.

Wann startet Apple Arcade?

Indie-Games wie "The Pathless", "Where Cards Fall" oder "Hot Lava" gehören zum Start-Angebot von Apple Arcade. Exklusiv sind diese Titel aber nicht - sie erscheinen auch für PC und Konsolen. (Annapurna Interactive, Snowman, Klei Entertainment)

Apple Arcade kommt mit einem Update: Auf neueren iPhones (ab 6S und SE) und iPods (ab siebter Touch-Generation) fällt der Startschuss für das Spiele-Abo-Service am 19. September - zusammen mit der Veröffentlichung von iOS 13. Der Dienst wird nach der Installation des Betriebssystem über einen neuen Tab im App Store zugänglich sein.

Auch alle anderen Apple-Gerätegruppen bekommen ein Software-Update inklusive Arcade, aber zu einem späteren Zeitpunkt. Auf iPads (ab Air 2 und Mini 4) landet die Flatrate zusammen mit dem neuen Betriebssystem iPadOs ab 30. September. Am selben Tag steht auch tvOS 13 für Apple TV zum Download bereit. Mac-Nutzer müssen bis zur Einführung von macOS Catalina im Oktober warten.

Über 100 Titel will Apple noch im Lauf des Herbst verfügbar machen. (Apple)

Was kostet Apple Arcade?

Apple Arcade startet mit einer einmonatigen Gratis-Testphase. Nach Ablauf verlängert sich das Abo automatisch und kostet dann 4,99 Euro pro Monat. Nutzerfreundlich: Ein einzelnes Abonnement bietet Zugang für bis zu sechs Familienmitglieder über die Familienfreigabe. Zudem können Kunden über „Einstellungen“ jederzeit mit einer Frist von mindestens einem Tag vor dem Verlängerungsdatum kündigen.

Rund 5 Euro kostet Apple Arcade monatlich - nach einer kostenlosen vierwöchigen Testphase. Verkündet wurden die Preise im Rahmen einer Keynote, bei der auch die neue iPhone-Generation vorgestellt wurde. (Apple)

Wie viele Spiele sind zum Start verfügbar?

Ob wirklich die von Apple immer wieder in Aussicht gestellten 100 Spiele zum Start von Arcade verfügbar sein werden oder der Katalog erst im Lauf des Herbsts entsprechend anschwillt, ist noch unklar. Beim vorgezogenen Beta-Test waren etwas über 50 Titel verfügbar. Dafür verspricht Apple, für jedes Alter und für jeden Geschmack etwas im Angebot zu haben. Noch viel wichtiger jedoch: Alle Titel werden ohne Werbung, zusätzliche In-App-Käufe oder integrierte Glücksspiele auskommen. Und: Eine gleichzeitige Veröffentlichung auf Geräten mit Android erlaubt Apple nicht - offenbar endet die Exklusivität jedoch bei stationären Konsolen wie PlayStation4 und Xbox One sowie PCs. Viele der Titel werden über kurz oder lang auf anderen Systemen erhältlich sein.

Im App-Store taucht nach der Installation von iOS 13 in der unteren Leiste das neue Icon "Arcade" auf. (Apple)

Ist Apple Arcade ein Streaming-Dienst?

Apple Arcade ist kein Spielestreaming wie etwa Stadia von Google, wo die Berechnung der Spiele auf Serverfarmen stattfindet und eine schnelle Internet-Verbindung Pflicht ist. Arcade-Nutzer müssen die Programme weiterhin ganz klassisch auf ihr Endgerät herunterladen. Allerdings sollen Speicherstände über die iCloud synchronisiert werden, sodass man ein Spiel im Wohnzimmer auf dem Apple TV beginnen und später im Bus auf dem iPhone nahtlos fortsetzen kann.

Einer der 100 geplanten Titel: In Finjis postapokalyptischem Roadtrip "Overland" flüchtet eine kleine Gruppe aus Überlebenden an Bord ihres rostigen PKW durch die monsterverseuchten Staaten von Amerika. (Apple)

Welche weiteren Besonderheiten und Merkwürdigkeiten gibt es bei Apple Arcade?

Wer richtig gamen möchte, braucht ein Gamepad. Bemerkenswert: Apple öffnet sich in diesem Punkt den großen Konsolenanbietern. iOS 13 unterstützt die drahtlosen Xbox-One- und PlayStation4-Controller. Womöglich könnten Switch- und andere drahtlose PC-Steuergeräte noch folgen.

Indie-Studio Shadowplay macht seinem Namen alle Ehre: In "Projection: First Light" steuert der Spieler nicht nur die kleine Puppen-Heldin Greta, sondern auch eine Lichtkugel. Durch das Zusammenspiel von beiden kann er Schattenbilder erschaffen, mit deren Hilfe das Mädchen die verwunschene Spielwelt durchquert. (Apple)

Wie reagiert die Konkurrenz?

Google zog postwendend nach und kündigte ein ähnliches Spiele-Abo für den Play Store an: „Play Pass“ solle in Kürze starten und ebenfalls rund 5 Dollar im Monat kosten. Nähere Details werden bei der Präsentation des neuen Smartphones Pixel 4 im Oktober erwartet. Ob es die Games-Flatrate dann auch in Deutschland geben wird, ist noch nicht bekannt.