Gemütliches Nickerchen neben dem Motorrad, während im Hintergrund die hungrige Monster-Meute anrückt: Das PS4-exklusive "Days Gone" kombiniert Motive aus Zombie-Filmen mit denen aus Roadmovies und Naturfilmen. Atmosphärisch klappt das ziemlich gut - spielerisch weniger. (Sony)

Riesige Horden aus hungrigen Untoten, die eigentlich noch quicklebendig sind. Die tägliche Suche nach Schutz und Ressourcen. In Camps zusammengepferchte Überlebende, die sich um die letzten Brotkrumen streiten. Und mittendrin: ein wortkarger Helden-Biker, der sich mit Armbrust, Schrotflinte sowie Baseball-Schläger bewaffnet gegen die Postapokalypse stemmt. Ein bisschen wie Norman Reedus alias Daryl im Langzeit-Schlurfer-Krieg „The Walking Dead“. Nur leider weniger charmant.

Mit diesem Szenario liefert Sony ein geschätztes Jahr vor Anbruch der nächsten PlayStation-Generation endlich seinen eigenen, PS4-exklusiven Zombie-Krieg: „Days Gone“. Der ist allerdings - anders als zum Beispiel das Xbox- und Windows-exklusive „State of Decay 2“ - eine reine One-Man-Show. Auf Koop-Modi oder andere Multiplayer-Features verzichtet „Days Gone“, denn wie in den meisten von Sony produzierten PS4-Blockbustern will man hier vor allem eine Geschichte erzählen.

Dicke Schießprügel gibt es in "Days Gone" reichlich, aber Munition ist extrem rar. Darum im Zweifelsfall lieber Kugeln sparen und flüchten! (Sony)

Nachdem die Menschheit von einem Virus nahezu ausgerottet und die meisten Überlebenden zu aggressiven, animalischen Quasi-Zombies („Freaker“) mutiert sind, reisen Harley-Rocker Deacon und sein etwas schwerfälliger Kumpel „Boozer“ durch das fast menschenleere Oregon. Trotz der ständigen Gefahr, von versprengten Freaker-Gruppen oder gigantischen, aus mehreren hundert Monstern bestehenden Herden gefressen zu werden, wagen sich die beiden immer wieder aus ihrer schützenden Basis. Denn die wenigen überlebenden Menschen benötigen dringend Ressourcen - und die gibt's nur in den von Monster-Rudeln überschwemmten Siedlungen oder Industrie-Anlagen, die sich in der ländlichen Kulisse zwischen hohe Nadelhölzer, felsige Wüstenstreifen oder verschneite Berglandschaften kuscheln. Als Boozer beim Konflikt mit einem fanatischen Endzeit-Kult auch noch seinen Arm einbüßt, muss Deacon den Überlebenskampf alleine austragen.

Einfluss statt harter Währung

Für Biker aus echtem Schrot und Korn sind "Days Gone"-Held Deacon und sein Kumpel Boozer ziemlich zart besaitet. (Sony)

Während der Biker-Bruder seine Wunden leckt, rückt Deacon aus, um Missionen für die Überlebenden-Lager zu absolvieren oder den eigenen Rohstoff-Vorrat aufzustocken: Gerupfte Mini-Bäume werden in Bolzen für die Armbrust verwandelt, Alkohol und alte Lappen in Verbandszeug oder (in Kombination mit Flaschen) in Molotow-Cocktails. Mit den Überbleibseln von Auto-Motoren oder anderen Schrott-Reservoirs wiederum repariert der bastlerisch versierte Rocker Nahkampfwaffen wie Baseball-Schläger und Machete oder bringt den heißen Ofen wieder in Gang. Denn ohne Feuerstuhl geht in „Days Gone“ gar nichts: Das motorisierte Zweirad ist das einzige Fortbewegungsmittel, mit dem sich Deacon schnell genug durch die riesige Open World bewegen kann, um Distanzen in akzeptabler Zeit zu überbrücken und den hungrigen Widersachern zu entkommen.

Umso wichtiger ist es, den fahrbaren Untersatz zu pflegen, dem auch ein paar Upgrades nicht schaden können: So hilft ein Reserve-Tank dabei, die lästige Benzinsuche zu entschärfen oder fassen zusätzliche Satteltaschen mehr Munition, während ein zweiter Lachgas-Tank dem Motorrad zu kurzen Geschwindigkeits-Boosts verhilft - perfekt, wenn man sich eine Verfolgungsjagd mit Gang-Mitgliedern rivalisierender Biker-Gangs liefert. Allerdings hat jede Verbesserung der Ausrüstung ihren Preis. Nicht etwa zahlbar in Dollar oder Kronkorken, sondern Einfluss. Je mehr Missionen, Botengänge oder Gefallen man für eines der Überlebenden-Camps erledigt, desto höher steigen die Einflusspunkte - allerdings nur in diesem betreffenden Lager. Umso wichtiger ist es, hier schon früh im Spiel Schwerpunkte zu setzen: Unterstützt man lieber das Camp mit dem Profi-Mechaniker, der Deacons Bike pimpt - oder doch lieber das Lager mit dem besseren Waffen-Dealer?

Freaker sind nicht (un)tot, sondern durch eine Virus-Erkrankung auf raubtierische Instinkte reduzierte Menschen. Trotzdem fühlen sich die ekligen Bestien wie Zombies an. (Sony)

Zu wenig Abwechslung

Zum Glück lassen sich Defizite bei der Ausrüstung fast immer durch geschicktes Schleichen kompensieren: Wenn Deacon die Spielwelt Stück für Stück von Freaker-Nestern säubert, dann geht er am besten leise vor - und zwar tagsüber. Dann schlafen die meisten Bestien gemütlich in ihren Verstecken. Weiterer Vorteil dieser Taktik: Hat man einen der Monster-Schlupfwinkel erstmal abgefackelt, ist er für immer futsch und treiben sich in seiner Umgebung künftig weniger Zombie-artige Kreaturen herum. Wer die Spielwelt auf diese Weise gründlich von „Monster-Generatoren“ befreit, der hat es später einfacher.

Die Vorgeschichte um Deacon und seine beim Virus-Ausbruch verblichene Frau wird in - leider wenig spannenden - Sequenzen erzählt. Hier verschenkt das Spiel viel dramaturgisches Potenzial. (Sony)

Schade nur, dass „Days Gone“ abseits der systematischen Rückeroberung von Landstrichen und der Suche nach Ressourcen vergleichsweise wenig zu bieten hat: Die postapokalyptische Open-World mag stimmungsvoll und wunderschön sein, aber die fast vollständige Abwesenheit von menschlichen Gesprächspartnern hat ihren Preis. „Days Gone“ reduziert die Apokalypse auf Schleichen, Nester-Abfackeln und einige taktische Deckungsgefechte, die sich auf eine riesige Weltkarte verteilen und den Gamer dadurch mit zu viel spielerischem Leerlauf konfrontieren. Zumal Sony Bend bis zum Ende eine Erklärung dafür schuldig bleibt, warum seine Helden zwar auf perfekt gewarteten Motorrädern durch die Landschaft brettern, die überall verteilten Autowracks aber keinen Mechaniker finden, der sie wieder auf Vordermann bringt.

Das Biker-Szenario hinter „Days Gone“ hat also seinen Reiz - doch am Ende macht man zu wenig draus. Was bleibt, das ist immerhin eine wunderschöne Natur-Kulisse, die einige der packendsten Untoten-Schlachten der jüngeren Games-Geschichte liefert. Wer dafür gerne viel nervigen Open-World-Leerlauf in Kauf nimmt und auf Multiplayer-Gewusel verzichten kann, der geht hier gerne auf die Jagd. Wer dagegen ein tragisches, PlayStation-exklusives Epos vom Kaliber eines „The Last of Us“ erwartet, der lässt diesen Endzeit-Stop besser aus.