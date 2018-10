Ganoven unter sich: In "LEGO DC Super-Villains" mimt man ausnahmsweise nicht den Helden, sondern tobt sich als Super-Schurke aus. (TT Games / Warner)

Die Superschurken aus Gotham und Metropolis sind außer Rand und Band, denn die Justice League ist außer Haus: Superman, Batman, Wonder Woman und Co. wurden von einer Bande aus Doppelgängern in eine andere Dimension geschleudert - und ihre Platzhalter sind so gemein, dass es selbst Ganoven wie dem Joker Angst und Bange wird. Genau die richtige Gelegenheit für LEGO- und Superhelden-Profi TT Games, um den DC-Kosmos mal so richtig aufzumischen: In „LEGO DC Super-Villains“ schlüpfen Spieler in die Comic-Treter bekannter DC-Schurken und erschaffen per Charakter-Editor sogar ihren eigenen Bösewicht.

Die Ganoven werden dabei also zu den Guten - vorausgesetzt, man nimmt es mit dieser Definition nicht zu genau, denn natürlich klaut und kloppt die Bande wie eh und je. Da bleibt kein Polizisten-Auge trocken und keine LEGO-Truhe ungefilzt.

Im neuen LEGO-Abenteuer von TT Games geben sich so viele Fieslinge die Klinke in die Hand, dass man schnell mal den Überblick verlieren kann. (TT Games / Warner)

Im Vergleich zu den letzten LEGO-Ablegern geht es bei den „DC Super-Villains“ deutlich mehr zur Sache: Die Figuren aus dem DC-Universum teilen aus, erforschen ihre jeweiligen Heimatstädte und knacken dabei teils so absurd verschachtelte Bauklotz-Rätsel, dass einem der Kopf schwirrt. Zum Glück geben sich Joker, Luthor & Co. an dieser Stelle deutlich transparenter als die meisten ihrer Kollegen: Wer den leichteren von zwei Schwierigkeitsgraden wählt, bekommt regelmäßig Hinweise darauf, wo und wie es weitergeht - in den meist hoffnungslos Detail-überfrachteten LEGO-Welten ein echter Segen.

Denn wie üblich toben die als DC-Figuren verkleideten Mini-Männchen oder der per Editor selbst erschaffene Bösewicht durch Level-Landschaften, in denen es vor zerlegbaren Objekten, Bauklötzen, Sammel-Elementen, Bonus-Aufgaben und versteckten Charakteren nur so wimmelt. Und wieder hat jeder der zahllosen freispielbaren (Anti-)Helden seine eigenen Spezialfähigkeiten, die er früher oder später für die Lösung eines Rätsels braucht. Kein Wunder, dass man dabei schnell die Übersicht verliert.

Das Abenteuer springt zackig zwischen verschiedenen Hauptfiguren hin und her. Hier ist Catwoman am Drücker - aber wie gewohnt darf der Spieler per Tastendruck auch zu anderen Charakteren wechseln. (TT Games / Warner)

Umso willkommener ist jeder noch so kleine Schubser in die richtige Richtung - zumal die wuchernden Knobel-Konstruktionen oft so sehr ins Komische verzerrt wurden, dass eine logische Herleitung der Rätsellösung kaum möglich ist. Mit der passenden Hilfestellung entfalten die Puzzles allerdings einen wunderbaren Unterhaltungswert: Während die letzten LEGO-Spiele oft eher plump als wirklich lustig waren, warten die „Super-Villains“ mit einem wahren Feuerwerk an gelungenen Gags und schrägen Design-Ideen auf. Wenn der Joker Polizisten mit Springteufeln wegkeilt, um sich dann zusammen mit Harley auf die Piloten-Sitze von einem gigantischen Roboter-Gebiss zu schwingen, dann ist das Bauklotz-Universum auf wundersame Weise wieder in Ordnung.