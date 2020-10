Zeitweise lahmgelegt

Cyberkriminelle greifen Webseite des RKI an

Das Robert-Koch-Institut unter Beschuss: Am Wochenende warfen Unbekannte Brandsätze auf ein Gebäude des renommierten Instituts in Berlin. Zuvor zwangen Cyber-Kriminelle offenbar die Website des RKI in die Knie.