Wildsau, Fast-Mensch und Enten-Mann: "Road to Eden" lebt genauso von seinen schrägen Figuren wie von seinem raffinierten Taktik-Gameplay lebt. (Funcom / The Bearded Ladies)

Schleichen ein mutierter Mensch, ein Fuchs, ein Warzenschwein und eine Ente mit Zylinder durch die Endzeit ... nicht der Auftakt zu einem schrägen Witz, sondern zu einer famosen Games-Überraschung; „Mutant Year Zero: Road to Eden“.

In der Computer- und Videospiel-Umsetzung des gleichnamigen Pen&Paper-Rollenspiels aus Schweden sind schräge Gestalten eher die Norm als normale Menschen: Auf der postapokalyptischen Erde haben sich die wenigen Überlebenden in eine mit „Arche“ betitelte Schrott-Metropole zurückgezogen - und um dieses letzte sichere Domizil in Schuss zu halten, rücken das wandelnde Wildschwein Boarmin, der Entenmann Dux oder ihre humanoiden Kollegen regelmäßig ins umgebende Ödland aus. Dort suchen Mensch und Mutant nach lebenswichtigen Ressourcen und stoßen regelmäßig auf Hinterlassenschaften ihrer Vorväter, mit denen die pelzigen bis gefiederten Wasteland-Bewohner oft gar nichts anzufangen wissen. So werden ehemalige Züge zu „Stahl-Schlangen“, Ghettoblaster zu praktischen Aufbewahrungs-Boxen und Flugzeug-Wracks zu archaischen Stahlbestien, die man inzwischen nur noch ehrfürchtig bewundern kann.

Mutationen wie Dux' Schwingen winken als Belohnung auf bestandendene Kämpfe und werden nach einem Stufenaufstieg mit Punkten gekauft. (Funcom / The Bearded Ladies)

Zwischen den von Schlingpflanzen und Erde bedeckten Hinterlassenschaften lauern allerdings jede Menge Bedrohungen - allen voran die fleischfressenden Ghule, die fieberhaft nach der Arche suchen. Kommen Boarmin, Dux und Co. den von eitrigen Schwielen übersäten Kreaturen zu nah auf die Pelle, kommt es zum Strategie-Gefecht: Dann wechselt das sonst in Echtzeit gespielte „Mutant Year Zero: Road to Eden“ in den Runden-Modus, in dem die Mutanten ihre ekligen Widersacher Zug um Zug ausmanövrieren. Das Regelwerk der taktischen Gefechte folgt an dieser Stelle grob dem Regelwerk der ursprünglich aus den 1980-er-Jahren stammenden Paper&Pencil-Vorlage und lässt sich am ehesten mit der „X-Com“-Reihe vergleichen. Dabei verfügt jeder Mitstreiter über zwei Züge pro Runde: Bewegen und Schießen etwa.

Nicht nur für Profis

In der Archen-Bar gibt's Informationen und neue Fähigkeiten. (Funcom / The Bearded Ladies)

Weil sich „Mutant Year Zero“ dabei vor allem an gestandene Genre-Profis richtet, schalten weniger routinierte Strategen bereits zu Beginn auf den niedrigsten von drei Schwierigkeitsgraden um: Hier spielt sich der sonst beinharte Taktik- und Rollenspiel-Cocktail vergleichsweise entspannt. Allerdings ist die umsichtige Planung des Charakter-Fortschritts hier leider weniger wichtig. Denn „Mutant Year Zero: Road to Eden“ bietet mehrere verschiedene Fertigkeiten- und Mutations-Bäume an, die das Abenteuer wesentlich vielfältiger machen. Vorausgesetzt, man spielt auf einem der anspruchsvolleren Niveaus.

Eine Menge Spaß hat man mit dem Ausflug in die von ungewohnt knuffigen Mutanten bevölkerte Postapokalypse aber auf jeden Fall: Auch auf Konsolen und mit dem Controller ist die „Road to Eden“ wunderbar handlich und lockenEndzeit-Szenarien mit detailreichen, stimmungsvoll gezeichneten Kulissen sowie trockenem Humor. Wer nach dem letzten „X-Com“ auf Nachschub wartet, dürfte hier mit ziemlicher Sicherheit glücklich werden.