Zuerst Tower-Defense und Buddel-Abenteuer, dann Strategie und Metroidvania, jetzt Rollenspiel: Die "SteamWorld" des schwedischen Studios Image & Form ist wandelbar. (Image & Form)

Statt auf Helden aus Fleisch und Blut setzt das schwedische Independent-Studio Image & Form mit seiner „SteamWorld“-Reihe auf lustige Blech-Gesellen im Comic-Look. 2010 startete der Entwickler seine Reihe mit dem heute weitgehend unbekannten, gleichnamigen Tower-Defense-Spiel, 2013 landete man mit der Jump'n'Run-Buddelei „SteamWorld Dig“ den ersten echten Hit. Später erweiterte man den launigen Androiden-Kosmos um das ebenfalls horizontal scrollende Strategie-Spiel „SteamWorld Heist“, danach lieferte man mit „SteamWorld Dig 2“ ein Action-Adventure im beliebten „Metroidvania“-Stil ab.

Mit „SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech“ versucht sich das Team jetzt erstmals am Rollenspiel-Genre: Obwohl die Roboter-Rasselbande wie Rollenspiel-Recken aus echtem Schrot und Korn mit Fantasy-Zaubern um sich wirft und den Gegnern mit Schwert oder Axt einen Scheitel zieht, bestehen die Protagonisten auch hier aus Schrauben und Muttern. Und ihnen werden statt Heiltränken „Reperatur-Kits“ eingeworfen.

Ausrüstungs-Laden auf Rädern: Um lädierte Roboter wieder auf Vordermann zu bringen, werden Reparatur-Kits gekauft. (Image & Form)

Gehext und geprügelt wird dabei wie in einem Rollenspiel der alten Schule Spielrunde für Spielrunde - und zwar mit Roboter-gerechten „Lochkarten“ anstelle von langweiligen Options-Boxen. Die verpassen den scheppernden Waffenbrüdern die für den nächsten Zug nötige Programmierung und lassen sie zum Beispiel einen „schnellen Hieb“ austeilen, einen „Mana-Schutzschirm“ aufbauen, eine „Feuersäule“ beschwören oder gleich eine ganze „Feuersbrunst“ durch die feindlichen Reihen toben. Wer mit der aktuellen Auswahl an Lochkarten nicht zufrieden ist, darf neu ziehen - vorausgesetzt natürlich, sein im Rucksack schlummerndes Karten-Deck gibt noch ein paar Alternativen her. Wie bei einem Trading-Card-Spiel ist die Pflege des eigenen Lochkarten-Stapels deshalb von zentraler Bedeutung und entwickelt sich „SteamWorld Quest“ zur Suche nach immer neuen und mächtigeren Karten.

Eine (Loch-)Karte für alle Fälle

Die Cartoon-Roboter sind "SteamWorld"-typisch knuffig gezeichnet, die Hintergrundgrafiken sind diesmal allerdings einen Tick zu grob ausgefallen. (Image & Form)

Ob man dabei vor allem auf aggressive oder defensive Taktiken setzt, bleibt vor allem dem persönlichen Spielstil überlassen - aber mindestens ebenso wichtig ist es, in jeder Situation Karten mit dem richtigen Element zur Hand zu haben: So ist es vielleicht eine kluge Taktik, einen Pilz-Boss in Flammen aufgehen zu lassen - aber mit einer Frost-Attacke wird man das gigantische Gemüse kaum beeindrucken.

Abseits der clever ausgetüftelten Karten-Strategie gibt sich „SteamWorld Quest“ allerdings überraschend bodenständig: Die Heldentruppe wetzt durch zwar hübsch illustrierte, aber weitgehend geradlinige Spielgebiete, haut im „SteamWorld“-typischen Comic-Gebrabbel ein paar auf Deutsch oder Englisch untertitele Kalauer raus und wartet ansonsten darauf, dass sie mit der nächsten Gegner-Formation kollidiert. Die Interaktion mit der Umgebung beschränkt sich dabei auf ein absolutes Minimum: Hier und da wird ein Hindernis zertrümmert oder lädt ein freundlicher Passant zum Schwätzchen ein - dann geht's auch schon zur nächsten Karten-Drescherei.

Lochkarten für jede Gelegenheit: Nur wer sich ein schlagkräftiges und flexibles Karten-Deck zusammenstellt, überlebt den nächsten Boss-Kampf. (Image & Form)

Nach den strategisch raffinierten „Heist“- und „Dig“-Episoden wirkt „Hand of Gilgamech“ trotz seines sympathischen Humors ein wenig plump - aber für ein launiges Karten-Gefecht zwischendurch taugt das simple Comic-Rollenspiel immer. Vor allem im Handheld-Betrieb, denn vorerst ist das neue „SteamWorld“ nur für Nintendos Switch-Konsole erhältlich.