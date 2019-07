"Guardians of the Galaxy", "Avengers", "X-Men" und mehr: "Marvel Ultimate Alliance 3" bietet ein Klassentreffen der beliebtesten Superhelden. (Team Ninja / Nintendo)

Glückwunsch zum Timing, Nintendo! In der Woche, in der „Avengers: Endgame“ zum erfolgreichsten Kinofilm aller Zeiten aufstieg, kommt das Switch-exklusive „Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order“ auf den Markt. In diesem kooperativen Action-Game rücken selbst zusammengestellte Helden-Viererteams aus, um Heerscharen von gesichtslosen Widersachern oder feisten Endgegnern stumpf bis spektakulär die Kauleiste zu polieren.

Dabei kombiniert Entwickler Team Ninja („Dead or Alive“) die populären Figuren aus dem Marvel-Universum mit der Rollenspiel-Gangart eines „Diablo“ und den krachenden Prügel-Exzessen eines Fighting-Games. Erzählerische Tiefe wie im Kino dürfen Marvel-Fans dabei zwar nicht erwarten, aber dafür bekommen sie gewohnt flotte Sprüche und natürlich effektvolle Action satt geboten. Obendrein finden sich extra für die „Ultimate Alliance“ die Avengers mit den „Guardians of the Galaxy“ sowie den X-Men zusammen - über 30 Helden machen auf diese Weise gemeinsame Sache, um prominente Boss-Ekel wie Magneto, den Sandman, Kingpin oder Dormammu in die Schranken zu weisen, die sich nicht selten in Bildschirm-füllende Riesen verwandeln.

Captain America, Captain Marvel und Hulk: Die Marvel-Klopperei bietet viel Prominenz, das Design der Figuren orientiert sich allerdings eher an den Comics als an den Kinofilmen. (Team Ninja / Nintendo)

Einfaches Kampfsystem

Anders als lupenreine Kampf-Games setzt „Ultimate Alliance 3“ auf eine Kombination aus simplen Angriffsserien und Spezialmanövern, die sich mit einem schlichten Button-Druck aktivieren lassen: Hat man beim Austeilen von leichten oder schweren Attacken genug Special-Energie gesammelt, kann man ein zum Helden passendes Mega-Manöver aktivieren, das die feindlichen Reihen besonders effektiv lichtet. Am besten funktioniert das allerdings im lokal oder online verfügbaren Koop-Modus des Spiels: Hier profitiert man zusätzlich von tollen Synergie-Effekten, wenn sich bis zu vier Marvel-Fans gleichzeitig als Super-Prügler ins Getümmel werfen.

"The Black Order" ist kein Blockbuster-Game, bietet aber trotzdem schicke Effekte. (Team Ninja / Nintendo)

Wirklich anstrengen muss man sich aber auch im Singleplayer-Modus nur selten, um die Fieslings-Armee auszudünnen: Selbst auf den höheren Schwierigkeitsgraden gibt sich das Marvel-Gerangel fast schon handzahm - zumindest während der ersten paar Szenarien. Wer sich trotzdem zu schwach fühlt, dem steht eine ganze Fülle von Möglichkeiten zur Verfügung, um seine Lieblings-Charaktere aufzubessern: Durch den Einsatz von erprügelten Ressourcen steigert man Werte wie Angriffskraft, Resistenz oder die Energie-Leiste der Haudraufs, im Helden-Labor wiederum wird mithilfe eines „Skill-Trees“ Fähigkeiten-Feintuning betrieben.

Fan-Service pur

Hin und wieder verliert man in dem Gerangel die Übersicht, aber trotzdem geht das Spiel leicht von der Hand. (Team Ninja / Nintendo)

Wie der fast zehn Jahre zurückliegende Vorgänger ist auch „Marvel Ultimate Alliance 3“ nicht pompös genug inszeniert, um es auf Blockbuster-Niveau zu schaffen - dafür bietet das Action-geladene „Who is who“ des Marvel-Universums die volle Ladung Fan-Service. Egal, ob es dabei um die wunderbar nerdigen Zwischensequenzen, die stattliche Charakter-Auswahl, eine authentische Umsetzung der Original-Figuren oder jede Menge versteckte Geheimnisse geht: Fans der Comic-Vorlage können hier ordentlich schwelgen. Wer Marvel dagegen vor allem seiner Kinofilme wegen schätzt, der wird mit der neuen „Ultimate Alliance“ vermutlich etwas fremdeln.