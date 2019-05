Der Sonic-Clan gibt tüchtig Gas - aber kann er es mit den Kart-Eskapaden von Nintendos Klempner aufnehmen? (Sega / Sumo Digital)

Verrückte Strecken, aberwitzige Modi und jede Menge fiese Power-Ups, mit denen sich im letzten Moment noch ein Rennen komplett auf den Kopf stellen lässt - am Party-Game „Mario Kart“ führt seit Jahrzehnten kein Weg vorbei. Blöd nur: Dafür braucht es bislang immer ein Nintendo-System. Jetzt versucht sich allerdings einmal mehr Marios alter Nebenbuhler Sonic als ernstzunehmende Konkurrenz im Fun-Racer-Genre: Zusammen mit langjährigen Serien-Kollegen wie Tails, Amy, Knuckles, Shadow oder Kroko Vector heizt er in „Team Sonic Racing“ für PS4, Xbox One und Switch über verzwirbelte Achterbahn-Kurse - und setzt damit das 2010 veröffentlichte „Sonic and Sega All-Stars Racing“ fort.

Kompetente Bleifüße ohne Überraschungen

Serien-typisch ist auch "Team Sonic Racing" auf Geschwindigkeit gebürstet. Dazu gibt es altgediente Sonic-Elemente wie Achterbahn-artige Strecken-Verläufe, Loopings und natürlich Flipper-Bumber. (SEGA / Sumo Digital)

Das entstand übrigens ebenso wie das neue „Team Sonic Racing“ nicht in Sonics Heimatland Japan, sondern bei dem britischen Studio Sumo Digital - ein weiteres Zeichen dafür, wie sehr es Sega inzwischen an kompetenten Inhouse-Teams mangelt. Allerdings liefern die vor allem für Auftragsarbeiten bekannten Briten mit dem neuen Sonic-Flitzer einmal mehr einen kompetenten Job ab: „Team Sonic Racing“ erfindet zwar das Kart-Rad nicht neu, sorgt aber dafür, dass es sich zuverlässig dreht - und jede Menge gute Laune verströmt.

Wenn Sonic und seine Kollegen über abstrakte Roulette-Rundkurse oder durch knuffige Wald-Landschaften brausen, dann gibt es kaum etwas, das dem geschmeidigen Bleifuß-Vergnügen Straßensperren in den Weg legt - abgesehen von einem anfangs etwas sperrigen Regelwerk vielleicht.

Die Kurse von "Team Sonic Racing" sind auf Geschwindigkeit und Achterbahn-Effekt ausgelegt, aber so kreativ und abwechslungsreich wie die aus einem "Mario Kart" sind sie nicht. (SEGA / Sumo Digital)

Aber immerhin gibt es auch einiges zu vermitteln: Wie etwa das Zusammenspiel mit zwei vom Computer gesteuerten KI-Kollegen im Singleplayer-Modus, bei dem sich alle drei Team-Mitglieder gegenseitig unter die Felgen greifen. Indem sie zum Beispiel rasant aus dem Windschatten ihrer Kollegen heraus beschleunigen oder zuvor auf der Strecke gesammelte Extras austauschen. Besonders kostbar ist dabei der „Team-Turbo“, der alle drei Mitstreiter rasant durch enge Kurven schlittern und förmlich der Schwerkraft trotzen lässt. Immerhin muss das Trio als Ganzes gut abschließen, um es in die nächste Austragung zu schaffen. Welche genau das sein soll, darf der Spieler anhand einer fein verästelten Wettbewerbs-Karte auswählen - Hauptsache, am Ende stehen genug Punkte auf dem Team-Konto.

Wer sich mit einem anfangs etwas schwerfälligen Fun-Racer arrangieren kann, der dafür mit einer interessanten Taktik-Komponente verwöhnt, die gerade den Multiplayer-Modus besonders interessant macht, der startet gerne mit den Sonic-Flitzern durch - zumal „Team Sonic Racing“ der gelungenste Spiele-Auftritt des Igels seit Jahren ist. Doch bis der blaue Blitz und seine Gefährten in die „Mario Kart“-Klasse vordringen können, müssen sie vor allem in der Disziplin „Kurs-Design“ noch ordentlich zulegen: Die Sonic-Strecken sind zwar hübsch, aber mit der schieren kreativen Kraft hinter den Klempner-Kursen können sie (noch) nicht konkurrieren.