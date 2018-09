Vier eiserne Helden gegen die Schrecken der Vorgeschichte: Die "Strange Brigade" nimmt es mit Untoten und monströsen Krabbelviechern auf. (Rebellion Developments)

Nach Scharfschützen-Missionen in Afrika und dem Kampf gegen Nazi-Zombies wagt sich der britische Traditions-Entwickler Rebellion an ein Multiplayer-Abenteuer, das sich ausgiebig bei Pulp-Filmen der 1930-er bedient: Als Mitglieder einer britischen Spezialeinheit für den Kampf gegen das Übernatürliche müssen die Spieler bei „Strange Brigade“ in altägyptischen Ruinen aufräumen. Mehrspieler-Fans haben bei dem taktisch angehauchten Geballere besonders viel Spaß, aber notorische Action-Solisten kommen auch auf ihre Kosten.

Stöhnende Zombies, torkelnde Mullbinden-Männer, übergroße Krabbelviecher, ägyptische Gottheiten und Axt-schwingende Minotauren: Die Gegner in der Koop-Ballerei vom britischen „Sniper Elite“-Macher Rebellion sind Legion - und wenn man sie nicht schnell genug mit Waffengewalt vom Bildschirm putzt, dann übermannen sie einen durch schiere zahlenmäßige Überlegenheit.

Jedes Mitglied der "Strange Brigade" kommt mit anderen Attributwerten und Spezialfähigkeiten. Aber in der Hitze des Gefechts fühlen sich die Action-Spezialisten sehr ähnlich an. (Rebellion Developments)

Doch genauso B-Movie-artig wie die feindliche Front über die Koop-Kämpfer der „Strange Brigade“ schwappt, so Genre-gerecht wehrt sich die bunt zusammengewürfelte Truppe ihrer digitalen Haut: Alle vier Mitglieder der auf übernatürliche Phänome spezialisierten Sondereinsatz-Truppe feuern mit archaischem Schießgerät in den Monster-Pulk. Die Inszenierung erinnert dabei überdeutlich an alten, trashigen Abenteuer-Filmen, die in „Strange Brigade“ mit reichlich Augenzwinkern zitiert werden.

Je nachdem, ob man sich als schießwütiger Soldat, als magisch talentierter Gelehrter, Ingenieurin oder als afrikanische Aufklärerin ins schnappende, geifernde und Klauen-bewehrte Getümmel stürzt, stehen der eigenen Figur andere Spezialfähigkeiten zur Verfügung: Hat man durch das Austeilen oder Einkassieren von Schaden den entsprechenden Energiebalken lange genug gefüllt, wird auf Knopfdruck ein machtvolles Manöver entfesselt, das von lodernden Flammenbällen bis zu magischen Roundhouse-Kicks reicht.

Grundsätzlich wird bei "Strange Brigade" auf Monstrositäten aus dem Alten Ägypten geballert, aber hin und wieder verirren sich auch frühgeschichtliche und antike Kämpfer ins gegnerische Feld, die mit den Pharaonen herzlich wenig zu tun hatten. (Rebellion Developments)

Ansonsten hilft die angestaute Angriffs-Energie dabei, die normalen Schüsse und Nahkampf-Angriffe der Kämpfer noch verheerender zu machen. Wer sich beim Kampf gegen das untote Gesocks lieber auf durchschlagskräftige Waffen-Technik verlässt, der schaut regelmäßig bei einer von vielen, meist in Basis-Lagern aufgestellten Werkbänken vorbei: Hier können Bleipusten mit magischen Klunkern verstärkt oder mit gesammelten Gold noch stärkeres „Handwerkszeug“ erstanden werden.

Wird es im Gefecht gegen altägyptische Monstrositäten trotz geballter Feuerkraft und magischer Tricks zu eng, hilft vielleicht ein aufmerksamer Blick in die Level-Umgebung: Hier laden allerlei arglistige Fallen dazu ein, durch gezielten Beschuss aktiviert zu werden. Treten rotierende Klingen, aus dem Boden fahrende Speere, Fallbeile oder schwingende Baumstämme erstmal in Aktion, bleibt kein Zombie-Auge trocken und verwandelt sich die von frühzeitlichen Ruinen gesäumte Kulisse in ein Schlachtfeld.

Rücken an Rücken: Rebellions Anti-Monster-Shooter macht als Gruppe am meisten Spaß. Entscheidet man sich stattdessen für ein "Solo-Abenteuer", skaliert das Spiel die Gegner-Mengen gelungen herunter. (Rebellion Developments)

Obwohl man das witzige Pulp-Movie-Massaker notfalls auch alleine durchqueren kann, entfaltet „Strange Brigade“ sein volles Potenzial erst als Koop-Shooter: Wer sich zu viert den Schrecken des alten Ägypten stellt, erlebt dank reichhaltiger Bewaffnung und tödlichem Fallen-Angebot ein überraschend taktisches Abenteuer. Kämpft man sich dagegen als Singleplayer durch die weit verzweigten Level-Labyrinthe, bekommt man ein zwar effektvolles, aber ansonsten vergleichsweise simples Action-Game ohne nennenswerte Abwechslung serviert. Das wird zwar hin und wieder von seichten Rätseln aufgelockert, aber die sind zwischen Blei- und Magie-Gewitter bestenfalls Staffage.

Aber so oder so gilt: Wer einen humorig-trashigen Multiplayer-Ausflug ins Alte Ägypten sucht, der kann mit der liebevoll gestalteten „Strange Brigade“ wenig falsch machen.