"Man of Medan" bildet den Auftakt zur "Dark Pictures"-Anthologie von "Until Dawn"-Macher Supermassive Games. Im Abstand von jeweils einem halben Jahr will das Team neue "Dark Pictures"-Episoden liefern - die kosten dafür nur vergleichsweise günstige 30 Euro. (Bandai Namco)

Nach Sonys PS4-exklusivem „Erica“ erscheint mit Supermassives „Man of Medan“ bereits der zweite interaktive Spiel-Film binnen kurzer Zeit: Wie „Until Dawn“ vom selben Entwickler zelebriert das erste Adventure der „Dark Pictures“-Anthologie vor allem Horrorfilm-Klischees.

In diesem Fall sind es gruselige Unterwasser- und Geisterschiff-Fabeln, die das Studio mal mehr, mal weniger geschickt zitiert und als komplex verästelten Story-Baum inszeniert: „Man of Medan“ begleitet ein Team aus jungen Twens, bei denen ein vermeintlich abenteuerlicher Unterwasser-Ausflug zum Horror-Trip gerät: Zuerst taucht man auf den Meeresgrund, um die jugendliche Neugierde in einem versunkenen Flugzeugwrack aus Weltkriegszeiten zu befriedigen, anschließend wird man von Piraten gekapert und auf das Wrack eines havarierten US-Kreuzers aus derselben Zeit entführt.

Unausstehliche Twens unter sich: Die Helden von "Man of Medan" sind allesamt klischeehafte Unsympathen, die den eigentlichen hochdramatischen Plot nur bedingt tragen können. Mit von der Partie: Shawn Ashmore (ganz rechts im Bild), der bereits bei Remedys "Quantum Break" Games-Erfahrung sammeln konnte. (Bandai Namco)

Wie bei den Interactive Movies von Quantic Dream („Heavy Rain“) oder dem eigenen „Until Dawn“ zeichnet sich „Man of Medan“ dadurch aus, dass es Interactive Movie mit Game kombiniert: Häufig ist das Abenteuer wie ein Film präsentiert. Die Interaktionsmöglichkeiten des Spielers mit der Story beschränken sich auf verschiedene Dialog- oder Aktionsoptionen. Dann wiederum übernimmt er die Kontrolle des aktuellen 3D-Akteurs, um ihn durch rostige Schiffs-Korridore, heruntergekommene Kajüten oder eine Ratten-verseuchte Kombüse zu manövrieren und dabei die Umgebung in Augenschein zu nehmen.

Bilder untersuchen, Gegenstände drehen, Schriftstücke studieren, um mehr über die ehemalige Mannschaft des menschenleeren Potts zu erfahren: An dieser Stelle gibt sich „Man of Medan“ fast wie ein „vollwertiges“ Adventure-Game. Außerdem kokettiert das Spiel ebenso wie ein „Heavy“ Rain oder „Beyond: Two Souls“ mit gelegentlichen Action-Einlagen: Wird die aktive Figur etwa in eine Schlägerei verwickelt oder soll sie dem Übergriff einer Spukgestalt ausweichen, dann muss der Spieler genau im richtigen Moment die eingeblendeten Buttons bearbeiten - „Quicktime Event“ nennen Genre-Profis diese „Unart“ interaktiver Spiel-Filme, um hin und wieder sicherzustellen, dass der Zuschauer nicht die Finger vom Gamepad immt. Verhaut er die Herausforderung, entwickelt sich das Abenteuer manchmal anders - und nicht selten ist der Tod der oder einer von mehreren Spielfiguren die Folge.

"Man of Medan" ist technisch nicht so gelungen wie "Until Dawn", außerdem plagten in der Testversion noch fiese Ruckler das Abenteuer (die aber vielleicht noch per Patch ausgebügelt werden). Immerhin: Die ausdrucksstarken Gesichter der Akteure sind meist gelungen. (Bandai Namco)

Mehr Systeme, aber nicht mehr Qualität

Nach diesem Rezept entfaltet sich auch in „Man of Medan“ ein zumindest zeitweise spannendes Abenteuer, bei dem simple Entscheidungen und Verfehlungen Einfluss darauf haben können, wie die Geschichte endet und - vielleicht noch wichtiger - wer von den anfangs fünf Protagonisten dieses Ende überhaupt erlebt. Wirklich berechenbar sind die unterschiedlichen Entwicklungen allerdings kaum: Wer den bestmöglichen Ausgang des Abenteuers sehen möchte, der muss es fast unweigerlich auswendig lernen und mehrmals durchspielen.

Wie "Until Dawn" spielt "Man of Medan" geschickt mit der Perspektive. (Bandai Namco)

Schade nur, dass „Man of Medan“ trotz (halbwegs) prominenter Darsteller wie Shawn Ashmore, Ayisha Issa („Dark Phoenix“, „Warm Bodies“) oder dem als Kurator einer Horror-Galerie aufspielenden Pip Torrens („Das Erwachen der Macht“) für mehrere Durchgänge einfach nicht genug zu bieten hat: Die meiste Zeit über ist das interaktive Adventure-Filmchen eher langatmig als spannend, obendrein kann sich die Wertigkeit der Produktion mit dem älteren und von Sony veröffentlichten PS4-Abenteuer „Until Dawn“ zu keiner Zeit messen: Scheinbar wollte Publisher Bandai Namco die Multiplattorm-Entwicklung nicht mit so viel Geld unterfüttern wie einst Sony. Dadurch erscheint die auf mehrere Episoden ausgelegte „Dark Pictures“-Reihe zwar auf allen gängigen Systemen, aber spielenswerter wird sie dadurch nicht.

Kleines Trostpflaster: Immerhin ist „Man of Medan“ als erstes Abenteuer der Anthologie für vergleichsweise günstige 30 Euro zu haben. Trotzdem wird man für die nächsten Episoden - und die sollen immerhin im halbjährlichen Rhythmus erscheinen - qualitativ zulegen müssen. Sonst hat der als eine Art „Crypt Keeper“ angelegte Kurator der „Dark Pictures“-Galerie vielleicht bald nichts mehr zu erzählen.

Die Figuren zitieren gängige Horrorfilm-Klischees, ohne sie dabei sinnvoll aufzuarbeiten oder um eine eigene Note zu bereichern. Dabei sind die Charaktere leider so oberflächlich, dass es einem ziemlich egal ist, ob sie die Ereignisse überleben oder nicht. Schade. (Bandai Namco)

Für Mehrspieler-Fans könnte das Abenteuer dennoch interessant sein: Wer sich online mit einem Freund ins Grusel-Geschehen stürzt, der nimmt dabei immer eine andere Figur und Perspektive als sein Gegenüber ein. Auf diese Weise kann man der Geschichte Wendungen und Szenen abringen, die im Einspieler-Modus nicht zu sehen sind. Das funktioniert zwar nicht immer gleich gut, macht diesen Mehrspieler-Modus aber besonders attraktiv. Bitte mehr davon!