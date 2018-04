Schneller Deal

Dienstleister machen Handy-Verkauf einfach

Wer sein ausgedientes Smartphone nicht an Bekannte oder Verwandte weitergibt, hat in der Regel drei Möglichkeiten, das alte Gerät zu verkaufen: per Kleinanzeige, in einer Internetauktion oder über spezielle Dienstleister. Doch wie arbeiten diese Ankäufer?