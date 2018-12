Bei der Indie-Offensive zum Jahresende ist für jeden etwas dabei - ganz gleich, ob man es meditativ ruhig angehen oder richtig krachen lassen will. (Nomada Studio / Devolver Digital)

Ob laut und Action-geladen oder leise und kunstvoll-besinnlich: Independent-Games gab es dieses Jahr brereits für jeden Geschmack, aber das Beste haben sich auch die kleinen Games-Studios bis zum Schluss aufgehoben. Nomada und Devolver Digital haben mit ihrem Trickfilm-reifen Jump&Run „Gris“ ein spielbares Kunstwerk veröffentlicht, inzwischen hat das französische Studio Game Atelier mit „Monster Boy and the Cursed Kingdom“ einen geistigen Nachfolger zur „Wonder Boy“-Reihe geliefert. Die größte Überraschung gelang aber wohl dem Studio Capybara: Nach fünf langen Jahren und vielen Zweifeln war ihr Dungeon-Abenteuer „Below“ plötzlich da - ohne großes PR-Tamtam. Ob es den Erwartungen entspricht, wird weiter unten verraten.

Dass Indie-Games inzwischen weit mehr sind als schlichte Pausenfüller, konnte man auch bei den diesjährigen Game-Awards beobachten. Die meisten der vorderen Plätze wurden 2018 von Independent-Titeln belegt, selbst in der begehrten Grafik-Kategorie hat ein Kleinst-Entwickler gewonnen: „Papers, Please“-Macher Lucas Pope hat mit „Return of the Obra Dinn“ Millionen-Schwergewichte wie „Red Dead Redemption 2“ oder „God of War“ auf die Plätze verwiesen. Auch auf der Bühne waren die Indie-Stars prominent vertreten, um für Games, verspielte Kunst und Themen wie die Gleichberechtigung von Spiele-Heldinnen oder Transgender-Entwicklern zu kämpfen. Allesamt Themen also, an denen sich große Studios und Hersteller nicht die Finger verbrennen wollen.

"Gris" von Nomada Studio ist teilweise mehr interaktive Trickfilmkunst als reines Spiel. Der Schwierigkeitsgrad zieht mit der Zeit zwar (behutsam) an, aber das Spiel arbeitet vor allem mit Optik und Akustik. (Nomada Studio / Devolver Digital)

Kurzum: Indie-Games geben immer häufiger den Kreativ-Ton an und entwickeln das Medium fort. Aber vor allem machen sie jede Menge Laune. Und darum gehören die folgenden Games ganz klar auf die Festplatte!

Das spielbare Kunstwerk: Gris

In "Gris" zoomt die Kamera oft so weit aus dem Bildschirmgeschehen hinaus, dass man die kleine Heldin kaum noch sieht. Wer auf einem kleinen Fernseher spielt, muss sehr nahe ran rücken.

Surreale Games-Kunst wie aus einem psychedelischen Musikvideo bietet der atemberaubend schöne Überraschungshit des Spielejahres 2018: „Gris“ von Nomada spielt sich wie die Jump&Run-Antwort auf den durch Sony gesponserten Mini-Hit „Journey“. Zur Erinnerung: Das meditative Ausnahme-Spiel hat 2012 maßgeblich dazu beigetragen, die seitdem anhaltende Indie-Welle ins Rollen zu bringen. „Gris“ ist weitgehend geradlinig, bietet nur behutsam eingestreute Puzzles sowie Geschicklichkeitstests und ist vorwiegend um audiovisuelle Berieselung bemüht. Doch weil jede Form von Interaktion immer zum genau richtigen Zeitpunkt passiert und auf clevere Weise das Gefühl des Eintauchens fördert, ist „Gris“ packend von der ersten bis zur letzten Minute. Ganz klar ein unvergessliches Erlebnis, das unter die Haut geht. Die Deutung der sich vorwiegend durch Emotionen entfaltenden Geschichte obliegt allerdings dem Spieler selbst: „Gris“ stellt eine Menge Frage, ohne sie eindeutig zu beantworten.

Der Wiedergänger: Monster Boy and the Cursed Kingdom

Der visuelle Gesamteindruck der verschiedenen "Below"-Szenarien ist beeindruckend, doch auf kleinen TV-Schirmen und dem PC-Monitor ist der winzige Held nur schwer zu erkennen. Capybaras Adventure ist ganz klar für den Big-Screen gemacht.

Durch einen fast schon schicksalhaft wirkenden Zufall veröffentlicht der französische Entwickler Lizardcube 2017 ein liebevolles Remake des 8-Bit-Oldtimers „Wonder Boy 3: The Dragon's Trap“, während ein paar Straßen weiter bei Game Atelier der geistige Nachfolger geschmiedet wird - mit etwa 28 Jahren Verspätung. „Monster Boy and the Cursed Kingdom“ entsteht in Zusammenarbeit mit dem einstigen „Wonder Boy“-Mastermind Ryuichi Nishizawa - und wie beim großen Vorbild stehen tierische Mutationen des kleinen Jump&Run-Helden im Vordergrund. Während der Schwert schwingende Dreikäsehoch durch bunte Comic-Kosmen turnt, verwandelt er sich in Schwein, Drache, Frosch oder Löwe - wobei jede Form mit ihren eigenen Spezialfähigkeiten kommt, die für das Lüften spezieller Rätsel benötigt wird. Hartnäckige Feinde und knackige Puzzles machen das mit Rollenspiel-Elementen durchsetzte „Monster Boy“ zum Tummeplatz für Retro-Profis, aber dank knuffiger Zeichentrick-Grafik kommen auch Genre-Neulinge auf ihre Kosten. Vorausgesetzt, sie bringen die nötige Geduld und Leidensfähigkeit mit.

Der Abstieg: Below

Durch die Kombination aus einer winzigen Heldenfigur und weitläufigen, finsteren Kulissen erzeugt "Below" ein drückendes Gefühl von Einsamkeit und Leere. Das Erlebnis ist intensiv, aber auch anstrengend.

Fast fünf Jahre ist es her, dass „Superbrothers“-Entwickler Capybara sein Dungeon-Abenteuer „Below“ zum ersten Mal bei Microsofts E3-Pressekonferenz der Öffentlichkeit präsentierte. Doch seitdem hat das Action-Rollenspiel so viele Änderungen durchlaufen, dass von dem ursprünglichen Design-Konzept vermutlich nur noch wenig übrig ist. Auch von der ehemals angekündigten, „lebensverändernden Erfahrung“ am Zielpunkt des Abenteuers tief unter einem Berg ist mittlerweile keine Rede mehr. Trotzdem gehört das fertige „Below“ zu den besten Action-Rollenspielen des Jahres: Die nach dem Zufallsprinzip generierten Verliese wirken im Angesicht der winzigen Heldenfigur finster und einschüchternd, Soundtrack und grafischer Stil unterstreichen die drückende Atmosphäre. Sobald der Held stirbt, wird er von einem neuen Charakter ersetzt, Extraleben oder Continues gibt's keine. Allerdings profitiert der Neuankömmling vom Fortschritt des Vorgängers, weil er direkt zu dessen letztem Lagerfeuer teleportieren und seine Hinterlassenschaft aufsammeln darf. Nichtsdestotrotz kann „Below“ zeitweise zur anstrengenden Sisyphusarbeit mit vielen Wiederholungen werden.

Das Indie-Game mit dem „Dark Souls“-Gen: Ashen

"Ashen" orientiert sich überdeutlich an der erfolgreichen Action-Adventure-Serie von From Software. Allerdings ist das Indie-Abenteuer nicht ganz so gnadenlos wie sein Vorbild. (A44 / Annapurna Interactive)

Wer bei „Ashen“ das Zeitliche segnet, wird direkt zum letzten aktivierten Rücksetzpunkt strafversetzt und muss alle seitdem erledigten Feinde noch einmal besiegen, auch die Barschaft ist erstmal dahin. Lange überleben kann hier nur, wer die Angriffsmuster der Feinde penibel studiert und sich mühsam ins schweißtreibende Kampfspiel-Gameplay einarbeitet. Wer die Spiele des japanischen Entwicklers From Software liebt, der schätzt dieses Spielkonzept. Alle anderen sollten einen großen Bogen um „Ashen“ machen, das sich als zwar gelungener, aber auch nicht sonderlich innovativer „Dark Souls“-Nachahmer präsentiert. Der stark reduzierte Grafikstil, eine offene Spielwelt und ein gelungener Koop-Modus verleihen „Ashen“ eine individuelle Note, aber seine Wurzeln kann und will das bockschwere Fantasy-Abenteuer nicht verleugnen. Rollenspiel-Beiwerk wie Erfahrungspunkte oder Stufen gibt es übrigens nicht: Hier wird nur stärker, wer regelmäßig eine Menge Geld in die Verbesserung seiner Ausrüstung steckt.

Auf den Spuren von „Super Ghouls'n'Ghosts“: Battle Princes Madelyn

Für die Erschaffung ihrer fantastischen Spielwelt haben die Grafiker von A44 größtenteils auf Texturen verzichtet, stattdessen verlässt sich "Ashen" ganz auf farbige Shader. (A44 / Annapurna Interactive)

Schon die Entstehungsgeschichte von „Battle Princess Madelyn“ ist herzerwärmend: Weil der Entwickler seiner Tochter eine Freude machen wollte, darf sie in einer Hommage an Capcoms Arcade- und Konsolen-Klassiker „Ghouls 'n Ghosts“ die Hauptrolle spielen. Wie im Vorbild startet „Battle Princess Madelyn“ jede Partie in voller Rüstung, doch nach einem Treffer durch Zombies, Skelette oder andere Gruselgestalten steht sie nur noch in Unterwäsche da. Wer das in gelungenem Pixel-Chic gehaltene Jump&Run-Abenteuer im Arcade-Modus durchleidet, wird dabei ähnlich oft ins Friedhofsgras beißen wie beim Original, im Story-Modus dagegen geht es dank unendlicher Leben vergleichsweise entspannt zu. Mit einem Sammelsurium aus Boss-Kolossen und verschiedenen Szenarien erleben die niedliche Madelyn und ihr Geister-Schoßhund (der Auftritt des verstorbenen Familienhundes) eine launige Rundreise durch den gesamten 16-Bit-Pixelkosmos. Super-NES-Oldies wie „ActRaiser 2“ werden dabei ebenso zitiert wie verschiedene „Castlevania“-Episoden. Das funktioniert zwar nicht überall gleich gut, doch die liebevolle Präsentation und ein schmissiger Synthie-Soundtrack machen die knuffige „Battle Princess“ zum Retro-Tipp schlechthin.

Survival-Modus in der Wildnis von Kanada: The Long Dark

In "Battle Princess Madelyn" verliert die gleichnamige Heldin ihr Hündchen an einen dämonischen Eroberer. Der spukt daraufhin als bellender Geist durchs Spiel und steht ihr im Kampf bei. (Causal Bit Games)

Wer sich darüber ärgert, dass feiertags kein Schnee liegt, der greift zu Hinterlands „The Long Dark“: Bei dem in der kanadischen Wildnis angesiedelten Survival-Abenteuer gibt's Unmengen davon - plus hungrige Wölfe und Bären, die zwar als Ressourcen-Quelle genutzt werden können, ihren Pelz aber nur teuer verkaufen. Die ersten spielbaren Early-Access-Versionen zu dem langlebigen Indie-Hit gibt es seit fast sechs Jahren, aber wirklich fertig geworden ist „The Long Dark“ gerade erst: Neu ergänzte Spielelemente und Missionen erzählen eine tragische Geschichte voller Gefühl und Verlust, die den Überlebenskampf in einer postapokalyptischen und verschneiten Landschaft inzwischen aus einem neuen Blickwinkel erscheinen lassen. Auch der Einstieg in die komplexen Spielmechanismen fällt inzwischen etwas leichter, trotzdem ist the „The Long Dark“ in erster Linie ein Spiel für Tüftler. Wer allerdings die nötige Geduld mitbringt, der wird sich dem Sog des Überlebenskampfes kaum noch entziehen können.