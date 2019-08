Die Polizei einfach mal Staub schlucken lassen: "Heat" ist der neue Ableger der "Need for Speed"-Reihe. (Electronic Arts / Ghost Games)

„FIFA 20“, „Doom Eternal“, „Pokémon: Schild & Schwert“: Viele Titel, die Besucher der Gamescom derzeit bestaunen und spielen dürfen, wurden bereits vor Monaten oder gar Jahren angekündigt. Und obwohl viele Hersteller traditionell lieber die im Juni stattfindende E3-Messe in Los Angeles nutzen, um ihre Neuheiten vorzustellen, feiert in Köln so mancher Titel Weltpremiere. Die wichtigsten davon im Überblick:

Kerbal Space Program 2 (Squad, Take 2; Frühling 2020; PC, Xbox One, PS4)

Der schrullige Indie-Hit "Kerbal Space Program" kehrt zurück. (Squad, Take 2)

Die wohl schönste Überraschung der Gamescom: Entwickler Squad und Publisher Take 2 haben die Fortsetzung ihres herrlich schrulligen und charmanten Indie-Hits „Kerbal Space Program“ für den Frühling 2020 angekündigt. Dann geht's mit den kleinen grünen Männlein wieder ins All, um Mond, Mars und andere ferne Welten zu erforschen oder gar zu kolonisieren. Neben massiv verbesserter Grafik versprechen die Macher auch erstmals einen Multiplayer-Modus für ihren Weltraumbaukasten, bei dem Pleiten, Pech und Pannen fester Bestandteil des Vergnügens sind. Oder anders formuliert: „Wie schon zuvor dreht sich bei diesem Spiel alles um Erforschung, Vorstellungskraft und das Verständnis von Raketenphysik. Und natürlich um reichlich verrückte Abstürze.“

Comanche (THQ Nordic; Anfang 2020; PC)

Der Kult-Heli "Comanche" fliegt bald wieder. (THQ Nordic)

„Comanche“ gehörte 1992 zu den ersten Spielen, die auf Voxel-Grafik setzte - und deshalb auf eine heute völlig unbegreifliche Weise spektakulär aussah. 17 Jahre nach dem gefloppten vierten Teil soll der im THQ Nordic-Hangar gewartete Super-Heli wieder zu neuen Heldentaten abheben. An den Orten, wo der „Comanche“ an seine Grenzen stößt, übernehmen kleine, steuerbare Kriegsdrohnen die Drecksarbeit. Das Online-Multiplayer-Spiel soll Anfang 2020 in die Early-Access-Phase gehen.

Little Nightmares 2 (Tarsier Studios, Bandai Namco; 2020; PC, PS4, Xbox One, Switch)

Spektakel im All: "Everspace 2" soll für die neuen Konsolen erscheinen. (Rockfish Games)

Als hätte Tim Burton seine Finger mit im Spiel: Im schaurig-schönen Kobel-Adventure „Little Nightmares“ schickte Bandai Namco eine kleine Heldin mit gelbem Regenmantel auf einen Dampfer voller Kinder-fressender Kannibalen. 2020 gehen die Alpträume weiter: In der Fortsetzung erkundet man mit dem Jungen Mono eine Welt, die von einem mysteriösen, summenden Signal verändert wurde. Six, das Mädchen aus dem ersten Teil, fungiert nun computergesteuerte Begleiterin und muss immer wieder von den abscheulichen Bewohnern der düsteren Welt gerettet werden. Für PC, PS4, Xbox One und Switch.

Orks Must Die 3 (Robot Entertainment; Sommer 2020; Stadia)

Alles anders machen will Entwickler Yager mit "The Cycle". (Yager Development)

Fluten von tumben Orks, tödliche Fallen und eine überspitzte Comicgrafik: Was bereits zweimal wunderbar unterhalten hat, soll bei „Orcs Must Die 3“ nun noch einmal verfeinert und um riesige Schauplötze und gewaltige Kriegswaffen werden. Das völlig überdrehte Tower-Defense-Spiel soll im Sommer 2020 zunächst exklusiv auf Googles Streaming-Dienst Stadia verfügbar sein und erst später für andere Plattformen erscheinen.

The Cycle (Yager; 2020; PC, PS4, Xbox One)

Es bleibt schaurig: Bandai Namco kündigte "Little Nightmares 2" an. (Tarsier Studios / Bandai Namco)

Der Berliner Entwickler Yager geht beim knallbunten Multiplayer-Spiel „The Cycle“ volles Risiko: Der Player-vs-Player-vs-Environment-Titel, der Spieler als Schatzsucher auf den Planeten Fortuna III beamt, will nicht nur mit bestehenden Genre-Konventionen aufräumen, sondern wird auch komplett in Eigenregie veröffentlicht. Gerade fiel im Epic Game Store der Startschuss für die Early-Access-Phase, vermutlich 2020 soll es in die Beta-Phase gehen.

Need for Speed: Heat (Ghost Games, EA; 08. November; PC, PS4, Xbox One)

"Humankind" wandelt auf den Spuren von "Civilization". (Sega)

Zum Geburtstag das Beste? Die „Need for Speed“-Reihe wird in Kürze 25 Jahre alt. EA feiert das mit der Ankündigung des neuen Ablegers „Heat“. Darin will man wieder zu den Wurzeln der Vollgas-Orgie zurückkehren. Heißt: illegale Straßenrennen bei Nacht, tunebare Edelboliden, heiße Verfolgungsjagden mit der Polizei. Bereits am 8. November dürfen PC- und Konsolenspieler Vollgas in Palm City geben.

Everspace 2 (Rockfish Games; 2021; PC, PlayStation, Xbox)

Da ist Geduld gefragt: Die spektakulär inszenierte Weltraum-Ballerei „Everspace 2“ soll erst im zweiten Halbjahr 2021 als eines der ersten deutschen Spiele auf den neuen Konsolen PS5 und Xbox Scarlett starten. Davor geht's in eine Early-Access-Phase bei Steam. Im Gegensatz zum Vorgänger verfolgt Entwickler Rockfish Games diesmal einen Open-World-Ansatz und reichert das Ganze zusätzlich mit einigen Rollenspiel-Elementen an. Eine in Kürze startende Kickstarter-Kampagne soll der Ballerei noch mehr Schub verleihen.

Spacebase Startopia (Kalyspo Media, Realmforge; 2020; PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch)

Raus aus den Fantasy-„Dungeons“, ab ins All! Entwickler Realmforge verfrachtet im Sommer 2020 PC- und Konsolenspieler auf eine kunterbunte und chaotische Raumstation, die dringend einer kompetenten Führungskraft bedarf. „Spacebase Startopia“ ist Wirtschaftssimulation, Aufbaustrategie und Echzeit-Scharmützel zugleich - aber alles andere als bierernst. Neben einer Solo-Kampagne soll es auch einen kooperativen Mehrspieler-Modus geben.

Predator Hunting Grounds (Sony; 2020; PS4)

Die Idee kennt man bereits aus „Evolve“: Vier Spieler treten gemeinsam gegen einen Solo-Kämpfer in Form eines übermächtigen Monsters an. Im asymmetrischen Multiplayer-Shooter „Predator Hunting Grounds“ ist dieses Monster ein interstellarer Trophäenjäger mit tödlicher High-Tech-Ausrüstung und B-Movie-Historie. Wer Jäger und Gejagter ist, ändert sich im Sekundentakt. Der PS4-exklusive Titel erscheint 2020.

Humankind (Sega, Amplitude Studios; 2020; PC)

„Civilization“ bekommt ernstzunehmende Konkurrenz: Mit „Humankind“ präsentieren die Entwickler des famosen 4X-Strategiespiels „Endless Space 2“ ein rundenbasiertes Epos, bei dem PC-Spieler Jahrtausende der Menschheitsgeschichte durchleben. Die Gründung neuer Städte, deren Ausbau, die Errichtung von Weltwundern - all das und noch viel mehr erinnert an den bislang unangefochtenen Platzhirsch. Neu ist: Durch Kombinationen aus 60 unterschiedlichen historischen Kulturen darf man sein eigenes Volk erschaffen.

Disintegration (V1 Interactive, Private Devision; 2020; PC, PS4, Xbox One)

Nicht von ungefähr erinnert das „Gravcycle“ aus „Disintegration“ an die Alien-Gleiter aus „Halo“: Das Spiel stammt unter anderem aus der Feder von Marcus Lehto, der die Abenteuer des Masterchiefs miterfunden hat. Nun arbeitet Lehto zusammen mit anderen Branchengrößen an einem neuen Action-Spiel, bei dem man mit einem schwer bewaffneten Gefährt ein paar Meter über dem Boden schwebt und zusätzlich eine Handvoll Soldaten und Mechs befehligt. „Disintegration“ erscheint im März 2021 als Download für PC und Konsolen erscheinen. Publisher ist Private Division, eine für kreative Projekte verantwortliche Tochtergesellschaft von Take 2.

Port Royale 4 (Kalypso Media, 2020; PC, PS4, Xbox One, Switch)

Mit „Port Royale 4“ setzt die Neuauflage eines echten Klassikers Kurs PC- und erstmals auch Konsolengefilde. Wie in den Vorgängern der Wirtschaftssimulation gilt es, eine kleine Kolonie in der Karibik zur echten (Handels)Großmacht auszubauen, die Piraten und Seefahrer-Nationen wie Frankreich, Spanien, Portugal und Holland trotzen kann. Neu: Erstmals soll es in der Reihe rundenbasierte Seeschlachten geben!