Alle teuflisch und cool und spielbar: In "Devil May Cry 5" wechselt man zwischen (von links nach rechts) Neuzugang V, Heißsporn Nero und Serien-Haudegen Dante. In manchen Levels darf sich der Spieler sogar selber entscheiden, mit welchem Helden er Dämonen formvollendet verdrischt. (Capcom)

Egal, wie tief die Helden aus „Devil May Cry 5“ durch das Blut ihrer in spektakulären Martial-Arts-Orgien zerteilten Feinde waten - die Frisur sitzt. Niemals perlt auch nur ein Tropen Körperflüssigkeit von ihren makellosen, durchtrainierten Körpern. Und natürlich haben sie dabei immer einen kernigen Spruch auf den Lippen.

Wie gewohnt geht es auch dem neuen „Devil May Cry 5“ nicht darum, eine Medaille für Realismus, plastische Charaktere, eine virtuos geschriebene Geschichte oder einfallsreiches Game-Design zu gewinnen. Wenn Dämonenjäger Dante, Kollege Nero oder Neuzugang „V“ Horden aus der Hölle flambieren oder in Fetzen kloppen, dann geht es vor allem um gutes Aussehen und Style. Kurzum: „Devil May Cry 5“ ist ein Kampfspiel, das von seiner über alle Maßen überzogenen Inszenierung lebt.

Wer zur Hölle ist V? Auch Dante und Nero werden anfangs nicht recht schlau aus dem Magier im Gruft-Rocker-Outfit. Immerhin beschwört er machtvolle Dämonen und scheint über die Bewohner der Hölle mehr zu wissen als die anderen Helden. (Capcom)

Das Serien-Reboot „DmC“ von „Hellblade“-Entwickler Ninja Theory ignoriert man schlicht, stattdessen knüpft Capcom wieder an die Hauptserie an. Und das mit gleich so vielen Story-Referenzen, dass man vorher einen Blick ins angefügte Serien-Kompendium werfen sollte, um in dem Wirrwarr aus infernalischen bis himmlischen Gestalten zumindest halbwegs durchzublicken.

Jeans statt Schlabberhose

Dante verwandelt in einem Gaga-Manöver sein Motorrad in zwei mächtige Schwerter. (Capcom)

Ein Blick, der sich lohnt, denn seit ihrem letzten Auftritt vor über zehn Jahren hat die Crew nichts verlernt: Während sich Frontmann Dante wie ein junger Teufel mit riesigen Schwertern und gezückten Pistolen in die Lüfte schraubt, schleudert der inzwischen einarmige Nero seinen Feinden Roboter-Klauen entgegen. Grufti-Magier V wiederum beschwört lieber Teufelsvögel, dämonische Raubkatzen oder einen gigantischen Golem, damit die seine Feinde mürbe klopfen, ehe er ihnen mit seinem Spazierstock souverän den Gnadenstoß verpasst.

Für die nötige Abwechslung im Kampfsystem sorgt Neros Partnerin Nico: Die kutschiert das Team mit ihrem Bus von Einsatz zu Einsatz, lässt sich in den Level per Telefon-Anruf herbeizitieren und bastelt in ihrer mobilen Waffenkammer effektivere Prügel-Werkzeuge oder Fähigkeiten zusammen - vorausgesetzt natürlich, die Bezahlung stimmt.

Visuell topt "Devil May Cry 5" alle anderen Kampfspiele aus Fernost. (Capcom)

Ob man das stellenweise konfuse und über-komplexe Aufrüst-System wirklich braucht, ist vor allem vom gewählten Schwierigkeitsgrad abhängig - und der darf ruhig nach oben geschraubt werden. Auf niedrigem und normalen Niveau kann man sich ohne jede Anstrengung durch zerstörte Straßenzüge oder die organischen Tunnel eines dämonischen Baums vorarbeiten. Hier wirkt „Devil May Cry 5“ eher wie das längste Tutorial der Welt. Erst auf hohen Schwierigkeitsgraden kommen die cleveren Upgrade- und Skill-Kombis überhaupt zum Tragen. Und wer es gerne besonders einfach hat, darf eine Art Autopilot aktivieren: Das „Aufs Maul“-Navi des Spiels ruft sonst hochkomplexe Spezialmanöver dann automatisch ab, ohne dass sich der Spieler dafür die Finger verknoten müsste.

Abwechslungsarm und geradlinig

Wer dicke Boss-Brocken liebt, kommt von der ersten Spielminute an voll auf seine Kosten. (Capcom)

Doch so spektakulär das Treiben auf dem Bildschirm auch sein mag: Die geradlinige und traditionsbewusste Polung der Action bringt auch einige Probleme mit sich. Anfang der 2000-er mag es noch gereicht haben, sich stilvollendet durch linear verlaufende Straßenzüge zu kämpfen und anschließend turmhohen, aus allen Rohren feuernden Boss-Dämonen die Leviten zu lesen. Doch 2019 wirkt die schlauchartige Spielstruktur der Action-Orgie deplatziert. Man wünscht sich zumindest hin und wieder anstelle der zwickenden Röhren-Jeans, die die Helden tragen, die entspannende Schlabberhose, um ein paar Pfade abseits des vorgeschriebenen Metzel-Wegs zu erkunden.

Außerdem mangelt es den „Devil May Cry 5“-Schauplätzen auf Dauer an der nötigen Abwechslung: Ewig gleichartige Hintergrundgrafiken, und zwar hübsche, aber weitgehend dröge Schlauch-Level sind einfach zu wenig, um über ein einmaliges Durchspielen der knapp zehnstündigen Kampagne hinaus zu motivieren. Auch die zahllosen Zwischensequenzen sind an dieser Stelle eher kontraproduktiv: Wenn das Spiel alle paar Schritte von einem Filmchen unterbrochen wird, steigert das vielleicht seinen Schauwert, aber Spielfluss kommt auf diese Weise schwerlich auf - zumal Capcoms Dämonenjäger manchmal unter einer krampfigen Kameraführung zu leiden haben.

Heizt seinen Feinden auch auf Distanz tüchtig ein: Nero. (Capcom)

Wer mit der geradlinigen Gangart der menschlichen Dreschflegel leben kann und zugunsten formvollendeter Klopperei gerne auf Bewegungsfreiheit verzichtet, stürzt sich ins dämonische Getümmel. Im Direktvergleich mit Platinums Action-Hexe „Bayonetta“ schneiden die Dämonenjäger allerdings überraschend schwach ab.