Mannsbilder auf die hinteren Ränge: Statt dem Fenix-Clan ist diesmal Science-Fiction-Amazone Kait am "Gears"-Drücker. (Microsoft)

Vor 13 Jahren hat der heutige „Fortnite“-Hersteller Epic mit seinem Action-Dreiteiler „Gears of War“ gleich mehrere Kunststücke auf einmal geschafft: den Deckungs-Shooter erfunden, maßgeblich zum Erfolg von Microsofts Xbox-360-Konsole beigetragen und dabei gezeigt, wie toll moderne Spielwelten aussehen können, wenn sie mithilfe der firmeneigenen „Unreal Engine“ programmiert werden.

Heute ist die Xbox-Marke nicht mehr ganz so wichtig und spielen auch die „Gears“ nicht mehr die erste Action-Geige. Aber mit viel Mühe und einigen neuen Features will es der seit Teil vier mit dem Serien-Erbe betraute Entwickler The Coalition jetzt noch einmal genau wissen: „Gears 5“ soll die Shooter-Saga um den von den monströsen Locust heimgesuchten Planeten Seta wieder in die erste Action-Liga katapultieren und dabei ein wenig Zeitgeist versprühen.

Diesmal wird auch im Ewigen Eis geballert. (Microsoft)

Serien-Held Marcus Fenix und sein nicht minder schießwütiger Sohn JD sind zwar nach wie vor mit von der Partie, aber spätestens ab Akt zwei des neuen Abenteuers geben die Muskelmänner an die (etwas) zierlichere Kollegin Kait Diaz ab. Die hat - ebenso wie ihre verschollene Mutter - schon in „Gears of War 4“ eine Art paranormaler Bindung zum Monster-Schwarm der zurückgekehrten Locust-Bestien bewiesen. Jetzt will man aufklären, was dahinter steckt.

Ein Hauch von Open World

Leider ist längst nicht jedes Panorama so eindrucksvoll. Die visuelle Qualität der verschiedenen "Gears 5"-Szenarien schwankt stark. (Microsoft)

Dafür kreuzt die Hauptdarstellerin in der Kampagne an der Seite von Kollege Del mit einem Segelschlitten durch ungewohnt offen gestaltete Eis- und Sandwüsten. Und wie ein Open-World-Held ist Kait nicht darum verlegen, hier und da vom zentralen Story-Pfad abzuweichen, um sich stattdessen ein paar Neben-Missionen zu widmen. Allerdings tut die neugewonnene Bewegungsfreiheit dem Abenteuer nicht immer gut. Vielmehr raubt sie der sonst geradlinig erzählten „Gears“-Geschichten ihre Kompaktheit und bringt die kinoreife Erzählweise dezent aus der Balance.

Ebenfalls schade: Auf diese Weise zeigt der Entwickler zwar mehr von der „Gears“-Spielwelt als je zuvor - aber dafür fehlt der Feinschliff. Obwohl „Gears 5“ selbst auf der „normalen“ Xbox One ein Effektfeuerwerk sondergleichen abbrennt und auf muskulösen PCs sogar mit 8K-Darstellung auftrumpft, mangelt es den 3D-Modellen und Texturen zuweilen an der nötigen Detailzeichnung. Auch die für ein stimmiges visuelles Gesamterlebnis so wichtige Art Direction scheint diesmal aus dem Ruder geraten zu sein. Fast hat man den Eindruck, als wäre das Studio durch die schiere Menge an zu erstellendem Grafik-Material ein wenig überfordert gewesen, sodass man notgedrungen auf ganz unterschiedlichen visuellen Niveau-Stufen gearbeitet hat. Das Ergebnis ist eine Gesamterfahrung, deren Grafikqualität von Gebiet zu Gebiet und Kapitel zu Kapitel manchmal so stark schwankt, als wäre man plötzlich in einem anderen Spiel gelandet. Das Gros ist jedoch zweifellos eine Wucht.

Verstehen sich: Heldin Kait und der ehemalige Serien-Frontmann Marcus Fenix. (Microsoft)

Gleich geblieben ist dagegen die Kernmechanik des Spiels: Noch immer stapfen die schwer gepanzerten Muskelmänner und ihre Anführerin von Barrikade zu Barrikade oder hechten von einem Felsen zum nächsten, um die grunzenden Feind-Bestien aus sicherer Deckung heraus mit Gewehrsalven und Granaten zu beharken. In den seltenen Nahkämpfen dagegen greifen die „Gears“ zu Messer und Kettensägen-Aufsatz oder verpassen über den Boden kriechenden Gegnern brutal den Gnadenstoß. Die USK-Einstufung „Ab 18“ hat ihre Gründe.

Echte taktische Tiefe entfaltet „Gears 5“ Serien-typisch zwar nur im Multiplayer-Spiel, allerdings sorgen ein paar neue Features dafür, dass sich diesmal auch die kooperativ bestreitbare Kampagne und das Singleplayer-Spiel etwas anspruchsvoller anfühlen - allen voran der Roboter-Begleiter Jack: Der lässt sich mit allerlei Extras ausrüsten, die Kait & Co. zum Beispiel hinter einem Schutzschirm verbergen, sie unsichtbar machen und ihnen spontane Feuerfestigkeit verleihen oder ihre Feinde mit einem Energieblitz lähmen. Trotzdem lebt die mit bis zu zwei Freunden spielbaren Kampagne in erster Linie von der filmreifen, wenngleich durch das offenere Konzept etwas ausgebremsten Inszenierung.

Mit neuen Gegner-Gattungen wird nicht gegeizt. (Microsoft)

Merklich schwächer, aber noch immer gut genug

Wer darauf hoffte, dass die nach Teil drei schwächelnde „Gears“-Reihe wieder an martialischer Kraft gewinnen würde, wird also leider ein wenig enttäuscht: Der neue Ableger ist redlich darum bemüht, größer, besser und vor allem auch etwas anders zu sein als seine Vorgänger, wird am Ende aber von den eigenen Ambitionen sabotiert und aus der Balance gebracht. Dennoch dürfen sich eingeschworene Serien- und Action-Fans wieder auf brachiale Feuergefechte einstellen, die sie trotz einiger störender Längen bis zum Abspann bei Laune halten werden. Und darüber hinaus: Vor allem die Multiplayer-Modi haben es wieder in sich: „Horde“ wirft dem Spielerteam 50 Wellen an immer stärker werdenden Gegnern entgegen, denen man mit Waffengewalt, Fallen und neuerdings Charakter-spezifischen Fähigkeiten zu widerstehen versucht. Bei „Flucht“ wiederum nehmen die Soldaten die Beine in die Hand, um aus einem Locust-Bau zu fliehen, in dem sich tödliches Gas ausbreitet.