Drückt diesmal auch vielen weiblichen Figuren eine Waffe in die Hand und schleudert sie auf die Schlachtfelder des Zweiten Weltkriegs: "Battlefield 5". (EA)

Mit „Battlefield 5“ kehrt die Shooter-Reihe zu ihren Wurzeln im Zweiten Weltkrieg zurück. Darüber hinaus hat EA jedoch die Zeichen der Zeit verstanden: Wie „Fortnite“, „Player Unknows Battleground“ und neuerdings auch „Call of Duty“ wird es einen „Battle Royal“-ähnlichen Mehrspieler-Modus geben - allerdings erst im März nächsten Jahres. Bis dahin stürzen sich Einzelspieler in eine spektakulär inszenierte, leider aber viele zu kurz geratene Singleplayer-Kampagne mit durchaus kritischem Ansatz. Oder sie werfen alle Bedenken über Bord und sich selbst in den deutlich umfangreicheren Mehrspielermodus mit seinen Online-Schlachten-erprobten Spielmechaniken.

Schon seit Jahren steckt der klassische Ego-Shooter in einer Identitätskrise: Gut erzählte Kampagne werden immer weniger. Voll im Trend liegen dagegen Multiplayer-Schlachten und mehr noch: „Battle Royale“-Duelle, in denen 100 Spieler bis zum letzten Mann gegeneinander kämpfen. Jüngst hat „Call of Duty“-Hersteller Activision dieser Entwicklung Rechnung getragen, indem man die sonst sorgsam inszenierte Singleplayer-Kampagne für „Black Ops 4“ gleich komplett über Bord geworfen hat.

Fühlen sich in "Battlefield 5" realistischer an denn je: Panzer. (EA)

Umso skurriler mutet es da an, dass ausgerechnet EA's „Battlefield“-Reihe auch weiterhin die Solo-Fahne schwenkt - zumindest ein bisschen: In Teil 5 seiner vor allem im Mehrspieler-Bereich verwurzelten Shooter-Reihe kehrt Entwickler Dice nach einem Ausflug in den Ersten Weltkrieg („Battlefield 1“ wieder in den Zweiten Weltkrieg zurück - und nutzt diesen Hintergrund einmal mehr eine Reihe von spielbaren Action-Kurzgeschichten, um nicht nur auf das dramatische Szenario einzustimmen, sondern es obendrein auch noch zu hinterfragen. Zumindest oberflächlich betrachtet sind die Geschichten um Widerständler und Zwangsrekruten gespielte Kriegs-Kritik. Während ein ehemaliger Bankräuber in Afrika die deutsche Kriegsmaschinerie sabotiert, bietet eine Norwegerin den Besatzern im Alleingang Paroli und vergießt ein Afroamerikaner sein Blut auf den Straßen von Paris - im Kampf gegen die Nazis und für ein Land, das er nicht einmal kennt.

Indem die Entwickler verschiedene Einzelschicksale abbilden und sich dafür vor allem auf die Nebenschauplätze des Konflikts „einschießen“, dividieren sie den sonst für Weltkriegs-Spiele typischen Pathos aus der Rechnung und erheben zumindest den Anspruch der Authentizität. Das ebenfalls an „Battlefield 1“ orientierte Intro scheint den reflektierenden Anspruch unterstreichen zu wollen: Innerhalb einer knappen Viertelstunde wird der Spieler mittels rasanter Schnitte in die Rolle gleich mehrerer Soldaten versetzt - und jeder von ihnen verstirbt am Ende seines kurzen Auftritts. Ohne die geringste Chance darauf, der Situation zu entkommen.

Die Mini-Kampagne im Einzelspieler-Modus sind zwar toll inszeniert, haben aber letztlich nur wenig zu sagen - auch wenn es anfangs anders erscheint. (EA)

Die Lehre dieser „Short-Stories“ scheint zu sein: Im Krieg gibt es keine Helden, nur Opfer. Schade nur, dass die in einfühlsam vorgetragenen Intro-Filmen aufgebaute Botschaft nach wenigen Minuten im Maschinengewehr-Geknatter untergeht: Dann wird wieder unreflektiert geballert und geht der Spieler durch die feindlichen Reihen wie ein Messer durch warme Butter. Nach drei bis vier Stunden sind all diese „Geschichten“ wesentlich unbefriedigender zu Ende geführt, als sie begonnen haben. Letztlich sind sie wenig mehr als ein Tutorial, mit dessen Hilfe der Gamer das Regelwerk für das eigentliche Herzstück des Spiels erlernt - und das ist Serien-typisch der Multiplayer-Modus.

Den hat Entwickler Dice nach der teils üppigen Kritik am Mehrspieler-Gameplay des Vorgängers „Battlefield 1“ nahezu perfektioniert: Wenn Panzer und Panzerwagen durch den Schlamm der Schlachtfelder walzen, während ihre Kollegen weiter oben hinter dem Steuerknüppel einer Spitfire deutsche Messerschmitts vom Himmel holen, dann läuft „Battlefield 5“ zu inszenatorischer Höchstform auf. Hier dominieren eindrucksvolle Bilder und fulminanter Schlachtenlärm so eindrucksvoll das Bild des Kriegsgeschehens, dass das Teamplay manchmal im Getöse untergeht und die anderen Spielern im Angesicht der imposanten Zerstörungsmaschine zeitweise verstummen.

Flugzeuge steuern sich so realistisch, dass man sie anfangs verflucht. (EA)

Wenn der Spieler in Momenten wie diesen seinen niederen Instinkten folgt, vermittelt „Battlefield 5“ sogar im Mehrspieler-Modus eine zumindest vage Idee dessen, was Krieg eigentlich ist. Wären da nicht die ganzen raffinierten neuen Spielmechanismen, die das Geschehen zwar vielschichtiger machen, die den Spieler aber gleichzeitig aus seinem gefühlten Trauma reißen und ihn wieder auf die Ebene dessen zurückholen, was „Battlefield 5“ eigentlich ist: eine digitale Massenveranstaltung mit größtmöglichem Getöse. Bei der geht es in erster Linie darum, in Spielmodi wie „Deathmatch“ und „Durchbruch“ oder bei den „Grand Operations“ zu bestehen, in deren Verlauf der Spieler an der Seite seiner Waffenbrüder oft tagelang im Schützengraben kauert - virtuelle Tage natürlich.

Acht Maps wollen mit flinkem Abzugsfinger und einem Blick für strategische Gelegenheiten gemeistert werden, die Hersteller Electronic Arts während der kommenden Wochen und Monate mit den „Tides of War“ wellenartig erweitern will. Mit noch mehr Schlachtfeldern, Spielmodi und anderen Inhalten, die unter anderem noch fehlende Kriegsparteien wie die USA oder Russland ins Spiel bringen. Getreu dem Mode-Zauberwort „Games as a Service“ kommen diese Inhalte erstmal kostenlos - einmal zahlen, unzählige Male den Abzugshebel betätigen. Denn letztlich fühlt sich auch dieses „Battlefield“ trotz seines tragenden Singleplayer-Intros und seiner erfreulich hohen Frauenquote im Singleplayer wie ein Produkt an - der Krieg wird auch im Digitalen zum Geschäftsmodell.

Die neue Multiplayer-Schießbude von EA DICE trumpft mit imposanten Effekten und Partikelsystemen auf, wirkt aber trotz all des Grafikbombasts seelenlos. Die Vision hinter der schicken Fassade fehlt. (EA)

Durch die diesjährige Kampagnen-Abstinenz von „Call of Duty“ hätte Nebenbuhler EA Dice die vielleicht einmalige Chance gehabt, anstelle von bloßem Mehrspieler-Geknatter ein Spiel mit Vision zu erschaffen und eine echte Geschichte zu erzählen. Um alle Vor-Verurteiler zum Schweigen zu bringen, die gespielte Kriegs-Kritik für unmöglich halten. Anhänger der Multiplayer-Strömung indes schert das wenig. Sie stürzen sich trotzdem scharenweise ins Gefecht, um sich an raffinierten Neuerungen wie einem frischen Belohnungssystem oder einem für die digitale Nachreiche geplanten „Battle Royale“-Modus (voraussichtlich im März 2019) zu erfreuen. Sie bekommen hier die ausgefeilteste und schönste Rudel-Schießbude überhaupt serviert.