Ein Mann mit Smartphone steht vor einem Monitor mit dem Logo von Facebook. Foto: Carsten Rehder/dpa (Carsten Rehder / dpa)

Facebook hat seine Funktion „Community Help“, über die Nutzer des Online-Netzwerks um Hilfe bitten oder anderen ihre Unterstützung anbieten können, in der Coronavirus-Krise auch in Deutschland eingeführt.

In der aktuellen Situation gibt es auf der Plattform unter anderem viele Angebote, für ältere Menschen einkaufen zu gehen. Die Funktion ist über das Coronavirus-Informationszentrum verfügbar, das den Nutzern am oberen Ende der Timeline eingeblendet wird, wie Facebook am Donnerstag mitteilte. Zuvor gab es „Community Help“ unter anderem in den USA, Großbritannien und Frankreich. (dpa)