Hatte erst kürzlich besserung gelobt, Facebook-Chef Mark Zuckerberg. Foto: Marcio Jose Sanchez/AP/Archiv (dpa)

Der Fehler trat vom 18. bis zum 27. Mai auf und betraf rund 14 Millionen User, wie die Tech-Portale „Recode“ und „Techcrunch“ sowie andere US-Medien am Donnerstag berichteten. Während dieses Zeitraums seien die Einstellungen automatisch und ohne die Nutzer in Kenntnis zu setzen so umgestellt worden, dass die gesamte Facebook-Community Inhalte hätte sehen können, die nur für Freunde oder kleinere Gruppen bestimmt waren.

Der Fehler sei inzwischen behoben, teilte die zuständige Facebook-Managerin Erin Egan mit. „Wir möchten uns entschuldigen.“ Das Unternehmen wolle nun beginnen, betroffene Nutzer zu informieren.

Für Facebook, das nach dem Cambridge-Analytica-Skandal ohnehin schon massiv unter Druck bei Datenschutz und Privatsphäre steht, kommt die Panne zur Unzeit. „Offensichtlich ist es sowohl ein PR- als auch ein Management-Desaster“, schrieb das einflussreiche Tech-Blog „Recode“. Es sei aber noch unklar, von wie vielen der etwa 14 Millionen von dem Fehler betroffenen Nutzer in dem Zeitraum tatsächlich private Nachrichten an die Öffentlichkeit gerieten. (dpa)