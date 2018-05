Mit Whatsapp können künftig auch Videos aus Instagram und Faceobook abgespielt werden. Foto: Martin Gerten (dpa)

Berlin (dpa/tmn) - Der Messenger Whatsapp kann nun auch Videos aus den Partnerdiensten Facebook und Instagram abspielen. Nutzer der iOS-Version können Links zu Videos laut Aktualisierungsnotiz nun direkt in der App abspielen.

Bei aktivierter Bild-in-Bild-Option laufen die Filmchen weiter, während man Nachrichten in anderen Chats verfasst. In Gruppen können Administratoren jetzt auch in den Gruppeneinstellungen anderen Mitgliedern den Administratorenstatus entziehen und festlegen, wer ein Gruppenthema ändern darf oder nicht. Die Änderungen werden mit dem Update auf Version 2.18.51 verfügbar. In die Androidversion haben es die Neuerungen noch nicht geschafft.