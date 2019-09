Mehr als reine Berieselung: Interaktive Filme und Formate wie Quantic Dreams "Detroit", "Man of Medan" oder "Erica" stellen den Zuschauer an Schlüsselstellen vor die Wahl: Wie soll's weitergehen? Deshalb die Warnung: Von diesen interaktiven Spiel-Filmen kommen Sie jedenfalls nicht mehr so schnell los. (Quantic Dream / Supermassive / Flavourworks)

Mehr als reine Berieselung: Interaktive Filme und Formate stellen den Zuschauer an Schlüsselstellen vor die Wahl: Wie soll's weitergehen? Das Besondere an den medialen Grenzgängern: Die getroffenen Entscheidungen können folgenreich sein - ein Happy End ist nicht immer garantiert. Dafür gibt's meist mehrere Arten, wie die Geschichte ausgehen kann. Bei guten Vertretern bleibt es selten bei einem Durchgang - stattdessen siegt die „Was wäre wenn?“-Neugier. Dann fühlt man sich ein bisschen wie Bill Murray in der Kultkomödie „Und täglich grüßt das Murmeltier“ - same same, but different. Deshalb die Warnung: Von diesen interaktiven Spiel-Filmen kommen Sie jedenfalls nicht mehr so schnell los.

Black Mirror: Bandersnatch (Netflix)

Kombinierte echt Filmaufnahmen mit interaktiven Spiel-Elementen: Der PS4-exklusive Interactive-Movie "Erica" von Flavourworks und Sony. Am besten spielt sich die ungewöhnliche Kombination mit dem Smartphone, das über eine App mit der Konsole gekoppelt wird und als Touchscreen-Controller fungiert. (Flavourworks / Sony)

„Black Mirror: Bandersnatch“ war Netflix' erster interaktiver Film. In der Geschichte dreht sich alles um einen jungen Spiele-Programmierer (Fionn Whitehead, „Dunkirk“), der das Abenteuer-Spielbuch eines bekannten Autoren (genial proträtiert von Games-Guru Jeff Minter) als Computer-Game umsetzen soll und darüber dem Wahnsinn anheimzufallen droht. Alle paar Minuten muss sich der Zuschauer für eine von mehreren am unteren Bildschirm vorgegebenen Alternativen entscheiden. Wie lang der Film am Ende tatsächlich wird, hängt von der Auswahl ab. Die kürzeste Version von „Bandersnatch“ soll 40 Minuten dauern, die längste zwei Stunden. Zwischen fünf und zwölf Schlussszenarien (wenn man alle frühzeitig „toten“ Enden des Drehbuchs mitrechnet) wollen findige Filmfans errechnet haben, die sich durch sämtliche, insgesamt über fünf Stunden langen Variationen geklickt haben.

Die zu treffenden Entscheidungen sind übrigens höchst unterschiedlich: Von „Welches Müsli darf's denn sein?“ bis hin zu „Springst du vom Balkon?“ ist alles dabei. Auch wenn Story-Sackgassen das Vernügen zuweilen trüben: Diese „Black Mirror“-Episode sollte man gesehen beziehungsweise gespielt haben.

Erica musste als Kind den Mord an ihrem Vater verdauen und leidet seitdem unter Angststörungen. Durch ihr Trauma wird sie von seltsamen Visionen heimgesucht, die sie unter anderem mithilfe von Zeichnungen verarbeitet. (Flavourworks / Sony)

„Bandersnatch“ ist übrigens nicht die einzige interaktive Netflix-Produktion: Im Angebot des Streaming-Giganten finden sich noch weitere, mit einem weißen Stern auf rotem Hintergrund markierte Formate, die sich auf Smartphones, Tablets und Spielekonsolen nutzen lassen - angefangen von einem „Minecraft“-Abenteuer über Kinderserien bis hin zur Survival-Show „Du gegen die Wildnis“, in der man entscheiden darf, was der Überlebenskünstler Bear Grylls als Nächstes tun soll: die scharfkantigen Felsen hochklettern oder lieber am Fluß entlang?

Erica (PS4)

"Erica" spielt die meiste Zeit über in einem seltsamen Sanatorium - dem "Delphi-Haus". Dabei ist Heldin Erica bei Weitem nicht die verrückteste Insassin. (Flavourworks / Sony)

Spielbarer Film oder schon fast ein echtes Spiel? Für den interaktivierten PS4-Thriller „Erica“ standen echte Darsteller vor der Kamera - darunter „Doctor Who“- und „Humans“-Schauspielerin Holly Earl in der Titelrolle. Wie „Bandersnatch“ ist auch der Titel vom britischen Entwickler Flavourworks eher wie ein gemütliches Adventure gestrickt - der größte Stressfaktor sind gelegentliche Zeit-Limits für die Entscheidungsfindung. Wer zu lange bummelt, während er die dargebotenen Möglichkeiten, Sätze oder Antworten studiert, dem wird die Qual der Wahl abgenommen.

Hin und wieder unterbricht Entwickler Flavourworks seinen bespielbaren Film sogar für waschechte Spiel-Einlagen: Dann werden die Darsteller ausgeblendet. Stattdessen findet man sich in einer Ego-Perspektive wieder, in der man zum Beispiel Bilder an einer Wand oder die Objekte auf einem Tisch in Augenschein nimmt. Komplexe Spielelemente darf man hier zwar nicht erwarten - aber auf diese Weise fühlt sich „Erica“ fast wie ein echtes Spiel an und setzt sich geschickt von Titeln wie „Bandersnatch“ ab.

Vom Suchen und Finden von Hinweisen in einem Wust von Videoschnipseln: "Her Story" ist ein interaktiver Krimi. Dafür analysiert der Spieler mehrere Stunden Video-Material, in dem die vermeintliche Mörderin Hannah verhört wird. (Sam Barlow)

Wer aus diesem Teil des Quasi-Adventures das Beste rausholen will, spielt es vorzugsweise mit seinem Smartphone: Hierfür lässt sich die PS4 in einen Hotspot verwandeln, der sich dann direkt per Wifi mit dem Handy kurzschließt - und schon verwandelt sich der Touchscreen des Mobiltelefons in ein Interactive-Movie-Interface, mit dem sich Türen und Kisten öffnen lassen oder man eine beschlagene Fensterscheibe trocken rubbelt.

Late Shift (PC, PS4, Xbox, Nintendo Switch, iOS)

Ist Hannah eine Mörderin? Ihr Mann Simon wird vermisst, weswegen sie an unterschiedlichen Tagen verhört wird. Aus der Betrachtung des Videomaterials muss der Spieler seine eigenen Schlussfolgerungen ziehen. Für diesen Ansatz wurde das ungewöhnliche Indie-Game für etliche Auszeichnungen nominiert. (Sam Barlow)

In „Late Shift“ bessert der junge Mathe-Student Matt (Joe Sowerbutts) sein Konto durch Nachtschichten in einem Parkhaus auf. Unverhofft gerät er dabei an einen Gangster, der einen Raubüberfall plant. Ob man bei den kriminellen Machenschaften mitmacht oder lieber versucht, den Dieben das Handwerk zu legen, hängt auch in diesem interaktiven Film allein vom Zuschauer ab. Ganze 180 Entscheidungen wollen getroffen werden, insgesamt kann man vier Stunden an Filmmaterial freischalten und sieben unterschiedliche Enden entdecken - ein mehrfaches Erleben ist also erwünscht. Und durchaus notwendig, denn bei den Entscheidungen hat man meist nur wenige Sekunden Zeit!

Entwickelt wurde das FMV-Spiel vom Schweizer Studio CtrlMovie, auch die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG SSR sowie das Schweizer Radio und Fernsehen SRF waren an der Produktion beteiligt. Das Drehbuch stammt aus der Feder des Hollywood-Autoren Michael R. Johnson, der unter anderem am ersten „Sherlock Holmes“-Einsatz von Robert Downey Jr. (2009) mitwirkte. Mit der japanischen Schauspielerin Haruka Abe und dem Schweizer Darsteller Joel Basman sind in den Nebenrollen zwei bekannte Film- und TV-Stars mit von der Partie.

Die in den kurzen Clips aufgeschnappten Stichworte, Hinweise, Namen oder Ortsangaben, die man sich ganz klassisch auf Papier notieren sollte, führen über eine virtuelle Suchmaske auf einem betagten Polizeirechner zu insgesamt 270 Videoschnipseln. (Sam Barlow)

Die Fachpresse zeigte sich sehr angetan vom hollywoodreifen „Spiel-Film“, und auch die Spieler/Zuschauer bewerteten „Late Shift“ äußerst positiv - was nicht zuletzt an der Hochglanzinszenierung und den starken Thrillermomenten liegt. In Zukunft dürfte noch mit weiteren Projekten des Studios zu rechnen sein: CtrlMovie will anderen Filmemachern die Plattform ebenfalls zur Verfügung stellen, sodass es ähnlich angelegte Filme in naher Zukunft sogar ins Kino schaffen können.

Her Story (PC, Mac, iOS, Android)

"Black Mirror: Bandersnatch" ist Netflix' erster interaktiver Film. In der Geschichte dreht sich alles um einen jungen Spiele-Programmierer (Fionn Whitehead), der dem Wahnsinn anheimzufallen droht. Alle paar Minuten muss sich der Zuschauer für eine von mehreren am unteren Bildschirm vorgegebenen Alternativen entscheiden. (Netflix)

Die mit zahllosen Preisen überhäufte Indie-Produktion „Her Story“ ist zweifelsohne einer der ungewöhnlicheren und originellsten Interactive Movies - und eine virtuelle Zeitreise in die 90er-Jahre, als Röhrenmonitore noch Standard waren, die ersten Betriebssysteme mit grafischen Benutzeroberflächen kamen und es schon „Multimedia“ war, wenn man auf dem Bildschirm ein pixeliges, ruckeliges Video im Briefmarkenformat betrachten konnte. Alles dreht sich hier um Hannah (brillant nuancenreich gespielt von Viva Seifert), die zur Polizei geht und ihren Ehemann Simon als vermisst meldet. Aber je mehr die Frau erzählt, desto undurchsichtiger wird alles.

Anhand von Videofragmenten aus insgesamt sieben Polizeiverhören sollen PC-, Mac-, iOS- und Android-Nutzer nun die Geschichte eines möglichen Verbrechens rekonstruieren - und geraten dabei in einen Strudel von Andeutungen, Indizien und Vermutungen. Aufgeschnappte Stichworte, Hinweise, Namen oder Ortsangaben (Stift und Papier parat halten!) führen über die Suche in einer Polizeidatenbank nach und nach zu insgesamt 271 Videoschnipseln - und immer mehr Fragezeichen.

Die kürzeste Version von "Bandersnatch" soll 40 Minuten dauern, die längste zwei Stunden. Zwischen fünf und zwölf Schluss-Szenarien (wenn man alle frühzeitig "toten" Enden des Drehbuchs mitrechnet) wollen findige Filmfans errechnet haben, die sich durch sämtliche, insgesamt über fünf Stunden langen Variationen geklickt haben. (Netflix / Black Mirror)

So einfach das Grundkonzept von „Her Story“ erscheinen mag, so eindrucksvoll zeigt es auf, dass man keinen Technikzauber braucht, um Gänsehaut zu erzeugen. Um dieses etwa drei Stunden lange Kleinod der nicht-linearen Erzählkunst genießen zu können, sind jedoch gute Englischkenntnisse nötig. „Her Story“ gibt es leider nicht auf Deutsch.

Hidden Agenda (Sony, PS4)

Dass der Plot bei der Stange hält, ist vor allem Will Poulter (Mitte) zu verdanken. Er glänzt in der Rolle eines Entwickler-Genie mit Hang zu Verschwörungstheorien. (Netflix / Black Mirror)

Demokratie und Sabotage: „Hidden Agenda“ ist ein interaktiver PlayStation4-Krimi von den Machern des spielbaren Horror-Films „Until Dawn“. An Schlüsselpunkten stimmt eine Gruppe von bis zu sechs Teilnehmern ab, wie es bei der Jagd nach einem Serienkiller weitergeht: Soll der sich der Polizist erst um die Geisel in Gefahr oder um den verletzten Partner kümmern? Knifflig ist das Ganze deshalb, weil die Entscheidungen durchaus drastische Konsequenzen haben können und manche Spieler zudem im Geheimen Aufträge erhalten - etwa, um einen bestimmten Verlauf der Story herbeizuführen. Geschickt geführte Diskussionen vor dem Schirm helfen dabei ebenso wie Joker, die das Abstimmungsverhalten manipulieren. Das Ganze ist wie ein gemeinsamer Filmabend - und jeder darf am Drehbuch des Thrillers mitwirken. Das Besondere an Sonys „Playlink“-Reihe, in dessen Umfeld auch „Hidden Agenda“ erschien: Alle Titel lassen sich anstelle des PlayStation-Controllers auch mit einem Smartphone nebst passender App steuern.

Die interaktive Horror-Filme „Man of Medan“ und „Until Dawn“

"Man of Medan" bildet den Auftakt zur "Dark Pictures"-Anthologie von "Until Dawn"-Macher Supermassive Games. Im Abstand von jeweils einem halben Jahr will das Team neue "Dark Pictures"-Episoden liefern - die kosten dafür nur vergleichsweise günstige 30 Euro. (Bandai Namco)

Wie „Until Dawn“ vom selben Entwickler zelebriert das erste Adventure der „Dark Pictures“-Anthologie vor allem filmische Horror-Klischees. In diesem Fall sind es gruselige Unterwasser- und Geisterschiff-Fabeln, die das Studio Supermassive mal mehr, mal weniger geschickt zitiert und als komplex verästelten Story-Baum inszeniert: „Man of Medan“ begleitet ein Team aus jungen Twens, bei denen ein vermeintlich abenteuerlicher Unterwasser-Ausflug zum Horror-Trip gerät. Wie „Until Dawn“ zeichnet sich „Man of Medan“ dadurch aus, dass es Interactive Movie mit Game kombiniert: Häufig ist das Abenteuer wie ein Film präsentiert. Der Spieler interagiert mit der Story, indem er schlicht zwischen verschiedenen Dialog- oder Aktions-Möglichkeiten wählt. Dann wiederum übernimmt er die volle Kontrolle des aktuellen 3D-Akteurs, um ihn durch rostige Schiffs-Korridore, heruntergekommene Kajüten oder eine Ratten-verseuchte Kombüse zu manövrieren. An dieser Stelle gibt sich „Man of Medan“ fast wie ein „vollwertiges“ Adventure-Game. Außerdem kokettiert das Spiel ebenso wie ein „Heavy“ Rain oder „Beyond: Two Souls“ mit gelegentlichen Action-Einlagen.

Leider sorgen platte und allzu klischeehafte Figuren sowie stellenweise zu niedrige Production-Values dafür, dass „Man of Medan“ hinter dem Niveau zurückbleibt, das Supermassive-Fans von „Until Dawn“ gewöhnt sind: Das PS4-exklsusive und in einer verschneiten Berghütte angesiedelte Horror-Abenteuer war gleich so erfolgreich, das Hersteller Sony der Geschichte zwei Spin-Offs für sein PS4-Headset PlayStation VR spendierte, damit sich die gruselige und mit Hollywoodstars wie Rami Malek („Mr. Robot“) und Hayden Panettiere hochkarätig besetzte Geschichte um verfluchte Bergarbeiter besser entfalten kann.

"Man of Medan" setzt für seine Geschichte auf fünf Protagonisten im Twen-Alter. Mit von der Partie ist unter anderem Serien-Star Shawn Ashmore, der schon für Remedys Action-Game "Quantum Break" vor der Kamera stand. Wie "Until Dawn" funktioniert auch "Man of Medan" nach dem Auslese-Prinzip: Wer die falschen Entscheidungen trifft, verliert einen Charakter nach dem anderen. (Bandai Namco)

Ein starkes Alleinstellungsmerkmal gegenüber dem stärkeren „Until Dawn“ hat der „Man of Medan“ dann aber doch: Das Geisterschiff-Adventure kommt mit einem innovativen Mehrspieler-Modus. Wer sich online mit einem Freund ins Grusel-Geschehen stürzt, der nimmt dabei immer eine andere Figur und Perspektive als sein Gegenüber ein. Auf diese Weise kann man der Geschichte Wendungen und Szenen abringen, die im Einspieler-Modus nicht zu sehen sind.

„Detroit: Become Human“ und die anderen Pixel-Träume von Quantic Dreams

"Man of Medan" setzt vor allem auf Jump-Scares, um Horror-Stimmung zu erzeugen. Besonders subtil ist das nicht, aber es funktioniert. (Supermassive Games / Bandai Namco)

David Cage und sein Studio Quantic Dream begeistern die Gameswelt schon seit 14 Jahren mit ihren interaktiven Blockbustern. Angefangen hat alles mit dem Mystery-Adventure „Fahrenheit“, das im Jahr 2005 für PS2 erschien. Weiter ging es mit dem Serienkiller-Thriller „Heavy Rain“ (2010) und dem etwas überambitionierten Mystery-Abenteuer „Beyond: Two Souls“ (2013), für das immerhin die beiden renommierten Hollywood-Mimen Ellen Page und Willem Dafoe gewonnen werden konnten. 2018 lieferte das Studio mit dem Science-Fiction-Thriller „Detroit: Become Human“ (PS4) dann sein bisheriges Meisterstück ab - die Geschichte rund um drei Androiden, die in der Welt der Menschen auf Ablehnung stoßen, spiegelte etliche zeitgenössische gesellschaftspolitische Probleme wider.

Kritik gab es schon immer für die unpräzise Steuerung der Spiele sowie für das eingeschränkte Gameplay, das zum großen Teil nur daraus besteht, im richtigen Moment den richtigen Knopf auf dem Controller zu drücken. Was die Games von Quantic Dream aber seit jeher auszeichnet, ist die filmreife Aufmachung: Die Spiele des französischen Studios sind in audiovisueller Hinsicht bombastisch inszeniert und erreichen teilweise sogar Blockbuster-Niveau.

Vor "Man of Medan" glänzte Supermassive mit "Until Dawn": Das Horror-Adventure bot von Grund auf verschiedene Charaktere, die man lebendig bis zum Abspann lotsen konnte. Das Spiel war so erfolgreich, dass Hersteller Sony es mit Spin-Offs für sein PSVR-Headset versorgte. (Supermassive Games / Sony)

Der wahre Clou der Spiel-Filme ist allerdings die große Entscheidungsfreiheit: Tatsächlich bestimmen die ausgewählten Antworten in den Dialogen oder die Entscheidung über verschiedene Vorgehensweisen die Handlung in großem Umfang. Ob ein Charakter stirbt oder lebt, ob er zum Helden oder zum Schurken wird, liegt ganz in der Hand des Spielers. Nur bei „Beyond: Two Souls“ wollte das Konzept damals nicht ganz aufgehen: Aufgrund der episodenhaften Erzählung, die munter durch die Jahrzehnte sprang, war klar, dass man die Kausalität der Handlung nur in ganz geringem Umfang beeinflussen konnte. Bei „Detroit: Become Human“ besannen sich Cage und sein Team jedoch wieder auf ihre alten Stärken und lieferten ein emotionales Abenteuer par excellence ab - hier hatten die Entscheidungen immer wieder dramatische Konsequenzen.

„The Walking Dead“ (PC, PS4, Xbox One, iOS)

Was "Until Dawn" ebenfalls auszeichnete, war das Mitwirken von Hollywood-Größen wie Rami Malek (rechts, "Bohemian Rhapsody") oder Peter Stormare. (Supermassive Games)

Mit seiner Umsetzung der bekannten Zombie-Comics von Robert Kirkman hatte das ehemals auf Adventures spezialisierte Indie-Studio Telltale 2012 einen großen Coup gelandet: Anstatt die begehrte Horror-Materie in ein Point&Click-Abenteuer zu verwandeln, machte man einen interaktiven Film nach dem Vorbild der Quantic-Dream-Adventures daraus. Weil Telltale allerdings das nötige Kleingeld fehlte, um ein pompöses Interactive-Movie-Werk vom Kaliber eines „Heavy Rain“ zu inszenieren, präsentiert man stattdessen ein 3D-Szenario - passend zur gezeichneten Vorlage - im Comic-Look. Anstatt sich auf die Kern-Geschichte um Rick Grimes & Co. einzulassen, spannte Telltale einen alternativen Handlungsbogen des „Walking Dead“-Universums: Im Mittelpunkt steht die kleine Clementine, die im Laufe der sich über mehrere Staffeln erstreckenden Geschichte zur jungen Frau und schließlich zur Anführerin einer Gruppe aus Überlebenden heranwächst.

Außer für seine Interactive-Movie-verwandten Präsentation ist Telltales „Walking Dead“-Adaption vor allem dafür bekannt, dass sie die TV-Serien-verwandte Gliederung in Staffeln auch bei Games salonfähig machte: Statt eines umfangreichen Vollpreis-Spiels kauft der Kunde vergleichsweise günstige und kurze Mini-Episoden, die sich meist in wenigen Stunden Spielzeit lösen lassen. Oder er greift gleich zum Staffel-Pass. Weil das Konzept bei den Zombies so gut funktionierte, wandte Telltale es auf zahllose weitere Lizenzen an - darunter „Zurück in die Zukunft“, „Jurassic Park“ und „Game of Thrones“. Leider waren die Kunden nach nur wenigen Jahren vom immergleichen Konzept gelangweilt, darum musste Telltale Ende 2018 überraschend Konkurs anmelden. Mittlerweile wurde bekannt, dass die Firma und ein Teil ihres Spiele-Katalogs unter neuer Regie wieder auferstehen sollen.

David Cage und sein Studio Quantic Dream begeistern die Gameswelt schon seit 14 Jahren mit ihren interaktiven Film-Blockbustern. Angefangen hat alles mit dem Mystery-Adventure "Fahrenheit", das im Jahr 2005 für PS2 erschien. Weiter ging es dann mit dem genialen Krimi "Heavy Rain" (2010) für PS3, der inzwischen auch für PS4 zu haben ist und noch immer als Genre-Referenz gilt. (Quantic Dream / Sony)

Life is strange (PC, Xbox One, PS4)

Das von Telltale mit seiner „Walking Dead“-Reihe auf den Weg gebrachte Serien- und Interactive-Movie-Konzept ist schon reichlich ausgelutscht, als das kleine Studio Dontnod mit „Life is Strange“ auf den Plan tritt. Trotzdem schafft es der französische Entwickler, dem überstrapazierten Genre neue und spannende Facetten zu verleihen. Die Geschichte um die beiden Teenage-Mädchen Max und Chloe ist eine gelungene Kombination aus Kleinstadt-Mystery und rühriger „Coming of Age“-Story. Obendrein spendieren die Entwickler ihrer Geschichte ein innovatives Zeitsprung-Feature, um es von der Telltale-Konkurrenz abzuheben: Die Rechnung geht auf und mündet in ein selbstrefenzielles Interactive-Movie-Erlebnis, das gelungen mit den zu fällenden Entscheidungen und der vermeintlichen Unausweichlichkeit des Schicksals spielt.

Kritik an den Quantic Dream-Spielen gibt es seit jeher für das eingeschränkte Gameplay, das zum großen Teil nur daraus besteht, im richtigen Moment den richtigen Knopf auf dem Controller zu drücken. Schöper David Cage ist jedoch dafür bekannt, dass er "normale" Spiele hasst und verschachtelte Stories liebt. (quantic dream / Sony)

Für die zweite Staffel trennte sich Entwickler Dontnod von seinen beiden Heldinnen, die tauchen stattdessen noch mal in einem Spin-Off auf. Stattdessen sind jetzt die beiden Brüder Sean und Daniel am Drücker: Nach einem tragischen Unfall versuchen die beiden aus Seattle und über die mexikanische Grenze in den Heimatort ihrer Familie zu flüchten. Held der Geschichte ist in erster Linie der 16-jährige Sean, sein neunjähriger Bruder sorgt mit Psi-Kräften für das übernatürliche Element. Das ist in „Life is Strange 2“ allerdings nicht so geschickt ins Gameplay eingewoben wie beim Vorgänger, stattdessen fungiert Daniels Telekinese als eine Art erzählerischer Parabel. Vor allem geht es aber um Themen wie den im Trump-Amerika erstarkenden Rassismus und natürlich - wieder mal - das Erwachsenwerden.

Dragon's Lair und andere Interactive-Movie-Oldies: Wie und warum es anfing

Der große Clou seiner Spiele ist die immense Entscheidungsfreiheit: Tatsächlich bestimmen die ausgewählten Antworten in den Dialogen oder die Entscheidung über verscheidenen Vorgehensweisen die Handlung in großem Umfang. Ob ein Charakter stirbt oder lebt, ob er zum Helden oder zum Schurken wird, liegt ganz in der Hand des Spielers. (Sony)

Interactive Movies waren zwar noch nie so spannend wie jetzt, aber ganz neu sind sie nicht: Bereits in den 80er-Jahren experimentierten Hersteller wie American Laser Games mit der Liason von Spiel und Film, sogar Zeichentrick-Guru Don Bluth („Feivel, der Mauswanderer“) war mit von der Partie und bescherte der Games-Landschaft mit „Dragon's Lair“ einen der ikonischsten Interactive Movies überhaupt: Das unter anderem in der Netflix-Serie „Stranger Things“ porträtierte Fantasy-Spiel verwendet handgezeichnete und auf Laserdisc abgelegte Film-Szenen, die - je nach Controller-Input - in unterschiedlicher Reihenfolge abgespielt werden, um eine interaktive und mit Action-Elementen angereicherte Geschichte zu erzählen. Legendär ist neben den filmreifen Animationen aber vor allem der Schwierigkeitsgrad: Ein falscher Knopfdruck und schon wird der schlacksige Ritter Dirk erdrosselt, flambiert, durchlöchert oder gefressen - und ob die zu rettende Prinzessin diesen nervenaufreibenden Stress wert ist, werden nur die geduldigsten Spieler erfahren. Die anderen landen in der Gummizelle.

Obwohl „Dragon's Lair“ mehr als andere Interactive Movies auf Reflexe setzt, hat es ein wesentliches Element mit den Genre-Vertretern von heute gemeinsam: Bevor man eine Entscheidung getroffen hat, weiß man meist nicht, wohin sie führt - in dieser Hinsicht gleicht der spielbare Trickfilm den „Abenteuer-Spielbüchern“, die ebenfalls in den 80er-Jahren en vogue waren und deshalb sogar als Story-Steilvorlage für den Netflix-Film „Bandersnatch“ dienen: Ein Schritt in die falsche Richtung und man wird zum Opfer einer arglistigen Falle oder einer blutrünstigen Bestie - Game Over. Wer sich „Dragon's Lair“ heute ansehen will, wird zum Beispiel im Online-Shop für Nintendos Switch fündig: Die „Dragon's Lair Trilogy“ birgt neben zwei Abenteuern von Ritter Dirk außerdem den futuristischen Quasi-Nachfolger „Space Ace“.

Für "Beyond: Two Souls" (2013) konnte Quantic Dream die beiden renommierten Hollywood-Stars Ellen Page und Willem Dafoe gewinnen. Die Geschichte der von einem Geisterwesen besessenen Protagonistin ist einfühlsam erzählt, krankt aber an einigen unpassenden und schlecht spielbaren Action-Sequenzen. (Quantic Dream / Sony)

Weitere Interactive-Movie-Experimente folgten: In „Mad Dog McCree“ von American Laser Games ballerten Spielhallen-Besucher schon während der 80-er mit einer Lichtpistole digitalisierte Wild-West-Ganoven um, in „Sewer Shark“ von Digital Pictures sausten sie an Bord eines Raumschiffs durch die Full-Motion-Video-Kanalisation. Bei „Night Trap“ wiederum bespitzelten sie durch versteckte Kameras die Bewohner eines Hauses, um sie mithilfe von allerlei Fallen vor Einbrechern zu schützen.

Die Spielarten des interaktiven Quasi-Spielfilms waren also schon immer ebenso kreativ wie facettenreich, dabei hatte das Medium von Anfang an nicht den besten Ruf: „Full Motion Video“-Games, wie man sie damals außerdem nannte, galten als schwerfällig und wenig gehaltvoll. Letztlich konnte sich die Games-Gattung deshalb nie ganz durchsetzen: Ihr kurzer Aufstieg war untrennbar mit der Etablierung austauschbarer Massenspeicher und Kompressionsverfahren für digitalisierte Videos verknüpft, aber durch die rasche Evolution hochkarätiger 3D-Grafik wurde die Technologie schnell obsolet. Bis sie sich vor einigen Jahren als eigene, ernstzunehmende Erzähl- und Darstellungsform wieder zu etablieren begannen.