Testet seine fragwürdigen Flirt-Skills jetzt an Social-Media-Sternchen und Influencern aus: der aus den 80-er-Jahren stammende Adventure-Oldtimer Larry Laffer. (Assemble Entertainment)

Kecke Macho-Sprüche, ein übersteigertes Selbstbewusstsein und eine ausgeprägte Schwäche für das schöne Geschlecht - das ist „Leisure Suit Larry“, wie er leibt und lebt. Das vom Hamburger Studio Crazy Bunch entwickelte „Wet Dreams Don't Die“ entführt den nimmermüden Playboy aus den 80er-Jahren per Zeitreise ins 21. Jahrhundert, wo er sich mit ganz neuen Flirt-Gepflogenheiten anfreunden muss.

1987 gehörte das erste „Leisure Suit Larry“-Adventure um Flirt-Versager Larry Laffer zu den Pionieren des Grafik-Adventures. Ein Schwerenöter im weißen Sakko, der nur das eine wollte: Frauen ins Bett zu bekommen! Doch bereits Anfang der 2000-er fuhr Hersteller Sierra die ehemals erfolgreiche Marke gegen die Wand: Weil man Point&Click-Spiele im Zuge des 3D-Booms nicht mehr für zeitgemäß hielt, wurde Larry vom beklatschten Adventure- zum belächelten Minigame-Verführer und digitalen Altherren-Witz.

Platte, aber durchweg unterhaltsame Sex-Witze und jede Menge fein pointierter Retro-Humor: Das neue Larry-Abenteuer zündet ein gelungenes Gag-Feuerwerk. (Assemble Entertainment)

Nun nahmen sich die auf Retro-Revivals spezialisierte Spiele-Schmiede Assemble aus Wiesbaden und die Hamburger von Crazy Bunch des Chauvis an. Das Resultat ist „Wet Dreams Don't Die“ - eine Mixtur aus deutscher Trickfilmgrafik, popkulturell-verspielter Vergangenheitsbewältigung, Liebeserklärung an die Point&Click-Koriphäen der guten alten Adventure-Frühzeit und süffisante bis angenehm fremdschämige Dialogzeilen vom renommierten Games- und Buch-Autor Falko Löffler.

Larry erwacht nach Jahrzehnte-langem Tiefkühlkoma in einem finsteren Untergrund-Gewölbe, danach landet er geradewegs in seinem aus früheren Episoden bekannten Stamm-Lokal „Lefty's“. Doch seit dem letzten Auftritt des Casanovas hat sich die Welt ganz schön verändert: Allgegenwärtiger Smartphone-, Internet- und Social-Media-Wahn sind für Larry ein herber Kulturschock. Doch dann nutzt er die Technik dankbar, um seiner Lieblingsbeschäftigung nachzugehen: schöne Damen anzuflirten. Oder Männer, denn an dieser Stelle gibt sich das neue Larry-Abenteuer erfreulich liberal.

Zwischensequenz-Bilder landen in der Flirt-App - auch wenn sie nicht sonderlich vorteilhaft sind. (Assemble Entertainment)

Die Entwickler von Crazy Bunch nutzen das aberwitzige Szenario, um neben Larrys eigener Vergangenheit vor allem die digitale Gesellschaft der Gegenwart satirisch aufzuarbeiten: Durchgeknallte Influencer-Damen filmen sich sogar beim Brechdurchfall auf der Kneipen-Toilette, über Handys erscheint eine an die „Halo“-Cortana angelehnte Hologramm-Dame und in der Spitze eines Phallus-Turms residiert ein schmieriger Möchtegern-Steve-Jobs über sein Smartphone-Imperium.

An dieser Stelle trifft deutscher Brechstangen-Sex-Schwank à la Ralf König („Kondom des Grauens“) auf erstaunlich feinsinnig getexteten Retro-Humor. Humor übrigens, zu dem man erst dann vordringt, wenn man zu Spielbeginn - wie einst im Original als Altersnachweis - eine ganze Latte von Fragen beantworten konnte, für die Crazy Bunch tief in der Mottenkiste der Popkultur gekramt hat: Was ist ein Elchtest? Wie hieß der Held von „Metal Gear Solid 2“? Wer war der Entwickler von „Minesweeper“? Wer solche Fragen nicht im Schlaf beantworten kann, dem bleibt nur ausgiebiges Googlen, um überhaupt ins Spiel zu kommen.

"Wet Dreams Don't Die" zieht die komplette moderne Socia-Media-, Internet- und IT-Landschaft durch den Kakao: Hier erforscht Larry das Hauptquartier des Apple-Pendants im Spiel. (Assemble Entertainment)

Unter dem Strich bleibt Larry also genau das, was er schon in den 80-ern war: Ein ganz schön fremdschämiges, aber auch durchweg sympathisches Kuriosum. Zumal Crazy Bunch den Schwierigkeitsgrad seines Abenteuers angenehm moderat hält: Abgesehen von zwei etwas knackigeren Rätseln ist „Wet Dreams Don't Die“ flüssig spielbares Entertainment, das sich eher als Gag-Lieferant versteht - unterstützt von allerlei prominenten deutschen Synchronsprechern.