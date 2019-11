Die Gamevention versteht sich als Treffpunkt für die Gaming-Community und als eSport-Festival. Foto: Gregor Fischer/dpa (Gregor Fischer / dpa)

Der Veranstalter rechnet bis Sonntag mit rund 10.000 Besuchern in den Messehallen. Bereits am Freitag hatte die Messe ihre Türen für das Fachpublikum geöffnet.

Der Fokus des Gaming-Festivals liegt auf E-Sports und Cosplays. Auf einer E-Sports-Bühne können sich Hobbyspieler beispielsweise in beliebten Spieletiteln wie „League of Legends“ oder „Counter-Strike: Global Offensive“ mit Profispielern messen. In der Cosplay-Area erwarten die Besucher unterschiedliche Workshops, ein Cosplay-Contest und Live Acts. Am Sonntag treffen im „FIFA eStadtderby“ die E-Sports-Profis des HSV und des FC St. Pauli aufeinander. Daneben können die Besucher an verschiedenen Stationen Gaming-Neuheiten oder bekannte Titel selbst testen und spielen. (dpa)