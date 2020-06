Sony präsentierte am Ende einer 75 Minuten langen Trailer-Parade endlich die PlayStation 5 - und das in doppelter Ausführung: mit und ohne Laufwerk. (Sony)

Seit Monaten hadern Spielefans auf der ganzen Welt mit Sony: Wann zeigt der japanische Unterhaltungsriese endlich seine neue Konsolengeneration? Konkurrent Microsoft präsentierte bereits vor Wochen stolz seine Xbox Series X in all ihrer monolithischen Pracht. Am 4. Juni wollte Sony nachziehen, tat angesichts der Lage in den USA nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd durch die Polizei aber das einzig Richtige. Man setzte ein Zeichen gegen Rassismus und Gewalt: „Wir treten einen Schritt zurück und wollen denjenigen Gehör verleihen, die eine weit wichtigere Botschaft überbringen.“

„Zwar verstehen wir, dass sich Spieler weltweit darauf gefreut haben, PlayStation 5-Spiele zu sehen. Wir denken jedoch, dass aktuell nicht die richtige Zeit dafür ist, zu feiern.“

Zur PlayStation 5 wird es auch jede Menge Zubehör geben - vom Kopfhörer bis zur Fernbedienung. (Sony)

Eine Woche dauerte Sonys Schweigen. Und ein bisschen länger. Bis zum Schluss einer rund 75-minütigen Präsentation mussten sich die Fans gedulden, bis nach über 20 Games-Vorstellungen der große und fast nicht mehr für möglich gehaltene Moment gekommen war: die Enthüllung der PlayStation 5. Was sich ihnen offenbarte, war eine Art Gegenentwurf zu Microsofts kantig-klobiger, aber auch schlichter Xbox Series X: ein futuristisch anmutendes Designschmuckstück in Weiß, mit vielen geschwungenen Linien, dessen schwarzer Kern - den Spielen nach zu urteilen - mächtig viel Leistung verspricht.

Und der Look der neuen Vorzeigekonsole war nicht die einzige Überraschung des Abends. Denn neben zugehöriger Hardware wie HD-Kamera, Wireless Headset und DualSense-Controllern samt Charging-Station, präsentierte man auch gleich noch eine zweite Variante des künftigen Konsolen-Flaggschiffs. Nicht - wie zuvor von vielen vermutet - eine noch leistungsstärkere Pro-Version, sondern eine Digital Edition der PS5, die ohne physische Datenträger auskommen wird. Nur eines blieb Jim Ryan, Präsident und CEO von Sony, vorerst schuldig: Den genauen Releasetermin und den Preis der im Netz wegen ihrer ungewöhnlichen Optik schon als Sandwich-Maker titulierten Konsole.

Schon auf der PS4 ein echtes Grafikmonster: Auch "Horizon 2: Forbidden West" verspricht in Sachen Grafik ein echter Gamechanger zu werden. (Sony)

Spiele satt: „Spider-Man“, „Gran Turismo 7“ und „GTA“

Dafür gab es in den rund 70 Minuten davor einen umfangreichen Blick auf das, was bis 2022 spielerisch in der PlayStation 5 stecken wird, wenn sie zum Weihnachtsgeschäft auf den Markt kommt.

Schwer - und schön: "Demon's Soul" bekommt ein Remake. (Sony)

Zum Launch wird „Spider-Man: Miles Morales“ passend zum Generationswechsel auch den Spinnenmann in seiner neuesten Inkarnation vorführen. Und es passt zu den aktuellen (und für die Event-Verschiebung ursächlichen) Diskriminierungsdebatten, dass der Held ein Schwarzer ist.

Zu ihm gesellt sich mit dem bereits bekannten „Godfall“ eine Art Schwertkampf-„Destiny“, das mit fantastischer Detailtreue punktende Basketball-Flaggschiff „NBA 2K21“ und das neue Spiel der „Sword & Sorcery“-Macher Superbrothers: „Jett - The Far Shore“ werden ebenfalls noch 2020 erscheinen, Letzteres verspricht eine der visuell und spielerisch ungewöhnlichsten Gaming-Erfahrungen der nahen PS5-Zukunft.

Prachtvolle Boliden, rasend schnelle Grafik: "Gran Turismo 7" ist verdammt nah an der Realität. (Sony)

Bei zahlreichen der weiteren Highlights blieb man in Sachen Releasetermin hingegen noch vage: Während bereits im Januar Agent 47 in „Hitman 3“ seine vielleicht letzte, mit Sicherheit aber visuell eindrucksvollste Reise antritt und auch „GTA V“ 2021 in erweiterter Form seinen Weg auf die PS5 findet, gibt es für den nun endlich bestätigten achten Teil der „Resident Evil“-Reihe außer ein paar wirklich gruseligen Eindrücken noch keinen Termin. Gleiches gilt für das heiß gehandelte „Demon's Soul“-Remake und die Krönung in Sachen Grafikpracht, die die ersten Bilder von „Horizon 2 - Forbidden West“ versprochen haben.

Unberechenbar, ungewöhnlich und unfassbar interessant

Wann "Gran Turismo 7" an den Start rollt, ist noch unklar. (Sony)

Neben der Ankündigung liebgewonnener alter Bekannter wie „Ratchet & Clank“, die mit „Rift Apart“ auf die PS5 zurückkehren, dem Boliden-Fetisch „Gran Turismo 7“, und der Rückkehr ins Oddworld Universum mit „Oddworld Soulstorm“ gab es zudem einige kryptische Ausblicke auf das, was die Zukunft des Gaming auf der PS5 auch werden könnte: unberechenbar, ungewöhnlich und unfassbar interessant. Siehe die virtuelle Katze, die Spieler in der futuristischen Neon-Noir-Welt von „Stray“ begrüßt, der Zelda-artige Actioner „Kena - Bridge of Spirits“ oder das psychedelische „Solar Ash“ aus der „Hyper Light Drifter“-Schmiede.

Gleich zweimal grüßt sogar das Murmeltier: In „Returnal“ verschlägt es den Spieler auf einen fremden Planeten, wo er denselben Zyklus immer auf's Neue durchlaufen muss und im vielversprechenden Bethesda-Shooter „Deathloop“ begegnen wir gleich acht in einer (extrem stylischen) Zeitschleife gefangenen Superkillern.

"Ratchet & Clank" kehren wie erwartet zurück auf die PS5. (Sony)

Nach einer so randvollen wie kontaktlosen, letztlich aber sehr unpersönlichen Präsentation, die noch etliche Fragen offenließ, steht eigentlich nur eines zu befürchten: Dass wir uns Ende des Jahres wieder an den dramatischen Beginn von 2020 erinnert fühlen. Wenn sich (diesmal allerdings freiwillig), die halbe Spielwelt in die häusliche Quarantäne begibt.