Nach "The Elder Scrolls" verwandelt Rollenspiel-Experte Bethesda jetzt auch seine erfolgreiche "Fallout"-Reihe in einen Online-Titel - und beweist dabei kein glückliches Händchen. (Bethesda)

Womit kaum ein Fan gerechnet haben dürfte, ist tatsächlich eingetreten: Mit „Fallout 76“ wird Bethesdas traditionsreiche Rollenspiel-Reihe zum Tummelplatz für Multiplayer-Überlebenskünstler. Die Spielwelt ist viermal so groß wie in „Fallout 4“, darf im „Endgame“ mit Atombomben malträtiert werden und erzählt trotz Mehrspieler-Schwerpunkt wieder jede Menge Geschichten. Allerdings schrammt das ambitionierte Projekt knapp an der Katastrophe vorbei ...

Bei den amerikanischen Bethesda-Studios dürfte gerade keine Party-Stimmung herrschen: Der jüngste Rollenspiel-Blockbuster des Studios - „Fallout 76“ - wird von Fans förmlich in der Luft zerrissen. Auf dem internationalen Wertungs-Aggregator „Metacritic“ rangiert die User-Wertung je nach Hardware-Plattform zwischen 2,5 und 2,9 von 10 möglichen Punkten. Für den erfolgsverwöhnten Hit-Lieferanten dürfte das eine ziemlich unangenehme Überraschung sein, immerhin hatte man mit „The Elder Scrolls Online“ schon einmal eine Traditionsmarke erfolgreich in einen Online-Titel verwandelt. Was also hat die Fans so sehr in Rage versetzt, dass sie „Fallout 76“ so zerfetzen?

Die Bewohner von "Vault 76" wollen das durch Nuklear-Beschuss zerstörte West-Virginia zurückerobern. (Bethesda)

Die Spurensuche führt ins ländlich-verstrahlte Virginia des Jahres 2102: Hier verlassen die Spieler den Titel-gebenden „Vault 76“ - einen Untergrundbunker, in dem ausgewählte Personen Zuflucht gefunden haben, als sich der Konflikt zwischen den USA und China nicht mehr auf bloße Strafzölle beschränkte. Jahrzehnte nach dem Fall der Bomben verteilen sich Bunker-Bewohner nun wieder in alle Himmelsrichtungen des postapokalyptische Staates. Entdecken, Rohstoffe sammeln, Ausrüstung zusammenflicken, mit der „Fallout 4“-verwandten Bau-Option eigene Lager-Konstruktionen aus dem Boden stampfen, überleben - das sind die Kernaufgaben. Und natürlich fette Beute machen: Das klappt in den Retro-futuristischen Ruinen des Wastelands am besten, wenn einem gut gerüstete Waffenbrüder den Rücken freihalten.

Menschliche Non-Player-Charaktere gibt es in Bethesdas Version von West-Virginia übrigens keine mehr - bis auf maximal 24 Spieler pro Server sind nur monströse Mutationen unterwegs, die den Helden ans Leder wollen und die nach ihrer gewaltsamen Entsorgung als Erfahrungspunkte-Lieferant und Nahrungs-Quelle über dem Camp-Lagerfeuer herhalten. Survival-Elemente spielen in „Fallout 76“ eine noch wichtigere Rolle als in den Solo-Abenteuern der Serie: Wer nicht regelmäßig seinen Hunger-, Durst- und Verseuchungs-Level im Auge behält, bricht irgendwann vor Erschöpfung zusammen. Oder es wachsen ihm ein paar überflüssige Extra-Extremitäten.

Für den ersten Online-Ableger seiner Rollenspielreihe "Fallout" setzt Hersteller und Entwickler Bethesda auf bekannte Serien-Trademarks wie die blauen Anzüge der Vault-Bewohner oder ... (Bethesda)

Für die Pflege von Charakter und Ressourcen hat Bethesda einen transportablen Luxus-Camper ins Spiel integriert: Das nützliche Item lässt sich abseits von Siedlungen aufstellen und von einem Lagerplatz zum nächsten verlegen - inklusive aller Strukturen, die man beim vorherigen Camping-Ort mithilfe des Bau-Features konstruiert hat. Das stilvoll schrottige Eigenheim wird also prompt mit umgezogen. Weltuntergangs-Luxus pur!

Nicht ganz so luxuriös sind dagegen die zahlreichen Bugs, unter denen das Abenteuer auch Tage nach dem Start noch immer leidet: Von instabilen Servern über spontan in den Tiefen des Netzes verschwindenden Helden-Häuschen bis hin zu einer umständlichen Menüsteuerung sind so ziemlich alle Schwierigkeiten präsent, unter denen Titel wie dieser während ihrer Startwochen meistens zu leiden haben. Mit dem aktuell viel zu kleinen Inventar könnten Fans vermutlich noch leben, wäre da nicht die gähnende Leere, die in Bethesdas Alptraum-Version von West-Virginia herrscht: Durch das Fehlen von Computer-Charakteren mangelt es dem Spiel an der Sorte erzählerischem Unterbau, der Titel der „Fallout“-Reihe sonst so großartig macht. Geschichten und Schicksale erfährt man allenfalls aus Tagebüchern und von herumliegenden Tonbändern.

...den auf dem Handgelenk von jedem Überlebenden steckenden "Pip-Boy". Mit dieser "Fallout"-Variante eines modernen Smartphones verwalten Spieler ihr Inventar und ihre Status-Werte. (Bethesda)

An der Seite von Freunden in protzigen Rüstungen atomar mutierte Bestie unter Feuer zu nehmen - das kann eine Menge Spaß machen, aber darüber hinaus fehlt es aktuell an der nötigen Langzeitmotivation. Aktuell fühlt sich „Fallout 76“über weite Strecken eher wie ein Multiplayer-Mod von „Fallout 4“ an als nach einem eigenständigen Spiel. Sollte es dem Hersteller während der kommenden Monate allerdings gelingen, mit umfangreichen Updates nachzuhelfen, die Server-Probleme in den Griff zu bekommen und das Spiel um interessantere Quests zu bereichern, könnte der Weltuntergangs-Trip doch noch zu dem „Fallout“ werden, das sich Fans erhofft haben: Die Zutaten dafür sind da. Und es wäre nicht das Online-Rollenspiel, das sich nach einem bescheidenen Start erfolgreich neu erfunden hat.