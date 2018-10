Hat diesmal einen eigenen "Battle Royal"-Modus und die schon aus "Black Ops 3" bekannten Spezialisten im Gepäck, verzichtet aber dafür auf den prägenden Singleplayer-Modus: "Call of Duty: Black Ops 4". (Activision)

Mehrspieler-Gefechte, gemeinsame Zombie-Jagd und vor allem ganz viel vom derzeit schwer angesagten „Battle Royal“: „Black Ops 4“ bietet die volle Multiplayer-Packung, verzichtet dafür aber auf die Hollywood-reife Inszenierung eines Einzelspieler-Modus, die die Serie einst groß machte. Ein guter Deal für die Fans? Und was bedeutet das neue Bekenntnis von Hersteller Activision für die Zukunft der Shooter-Reihe?

Mit „Call of Duty“ verabschiedet sich die erste große Ego-Shooter-Reihe vorerst vom klassischen Singleplayer-Modus. Stattdessen gibt es - passend zum aktuellen „Battle Royal“-Hype - den neuen Spielmodus „Blackout“, der sich an digitalen Massen-Events wie „Fortnite“ oder „PUBG“ reibt und deren Spiele-Gattung sogar ein wenig verbessert.

Herzstück von "Black Ops 4" sind die klassische "Call of Duty"-Mehrspieler-Erfahrung und ein vor allem von "PUBG" inspirierter "Battle Royal"-Modus. (Activision)

Dabei haben Activision und Entwickler Treyarch bis zum letzten „Call of Duty“ noch eine aufwendig präsentierte Kampagne geliefert: Die hat dem Weltkriegs-Spektakel „WW2“ sogar zu den bisher stärksten Verkaufszahlen der gesamten Serie verholfen. Oder war es doch eher das Gamer-Getümmel auf den Mehrspieler-Schlachtfeldern und das gemeinsame Robben durch den Schmutz der Weltkriegs-Schützengräben, das die Spieler bei der Stange gehalten hat?

Immerhin steht die Serie schon seit Jahren in dem Ruf, vor allem über ihre Multiplayer-Komponente zu funktionieren - gerüchteweise haben gerade junge Gamer das Einzelspieler-Erlebnis immer häufiger links liegen gelassen. Wie wichtig die Solo-Kampagne für das Genre wirklich ist, wird sich spätestens nach diesem Experiment herausstellen - und im Moment stehen die Chancen gar nicht schlecht, dass Activisions Rechnung aufgeht: Aktuell erreicht „Black Ops 4“ zwar nur die Hälfte der Ladenverkäufe des Vorgängers „WW2“, dafür fallen die Downloads über die Online-Stores umso stärker aus. Kein Wunder, ist es die überwiegend junge Zielgruppe der Rudel-Shootouts doch längst gewohnt, Titel wie ein „PUBG“ oder „Fortnite“ aus dem Netz zu schaufeln statt sie in einem Elektronik-Markt oder Fachgeschäft zu kaufen.

Untoten-Bekämpfung auf der Titanic: Der neue Zombie-Modus kommt mit drei verschiedenen Szenarien - und eines davon entführt mitten in die berüchtigte Schiffs-Katastrophe. (Activision)

Serien-Fans jenseits der 30 dürften sich mit der Neu-Ausrichtung allerdings schwertun: Sie bekommen in diesem Jahr kein Hollywood-reifes Spektakel für ihr Heimkino. Stattdessen gibt's ins Headset hustende Teenager aus aller Welt und visuelles Sparprogramm. Denn: „Black Ops 4“ ist wie die meisten Multiplayer-Ballerein ganz und gar auf Geschwindigkeit und flotte Bildwiederholungsraten gebürstet. Wer gerne innehält, um auf inszenatorische Details zu achten, ist hier falsch. Was einem Spektakel noch am nächsten kommt, ist der „Specialist HQ“-Modus, für den Entwickler Treyarch wohl die ersten Versatzstücke einer nicht fertig produzierten Solo-Kampagne verwurstet hat - aufwendige Render-Sequenzen inklusive. Nach ungefähr zwei Stunden ist der zweifelhafte, als eine Art Tutorial gedachte Solo-Spaß allerdings vorbei.

Ebenfalls in Singleplayer-Gangart spielbar sind alle drei Storylines im wiederkehrenden Zombie-Modus. Wirklich empfehlenswert ist es allerdings nicht, den Kampf gegen die Untoten an der Seite von Computer gesteuerten Bots aufzunehmen, denn das komplexe Layout der Zombie-Karten ist ganz klar auf Koop-Miteinander ausgelegt. Wenigstens bietet das Grusel-Geballere an Bord der „Titanic“ oder inmitten eines antiken Amphitheaters die Sorte Schauwerte, die man sonst von der Serie gewohnt ist.

Der auf "Battle Royal" gebürstete Blackout-Modus lässt sich auch als Zwei- oder Vier-Spieler-Team bestreiten. (Activision)

Doch die meiste Zeit werden Shooter-Fans im klassischen „Call of Duty“-Multiplayer-Modus oder mit „Blackout“ verbringen. Ersterer wartet neuerdings sogar mit einem „Heist“-Modus und der Spielart „Control“ auf, bei der beide Spieler-Teams um die Eroberung von zwei Level-Zonen kämpfen. Besonders viel Mühe gegeben hat man sich aber mit dem eigens für „Black Ops 4“ entwickelten „Battle Royal“-Feature: Hier springen Genre-typisch um die 100 Spieler über einer sich stetig verkleinernden Map ab, um anschließend so lange Gegner auszuknipsen, bis nur noch einer oder ein Team übrig ist. Serien-Kenner entdecken dabei sogar aus den ersten beiden „Black Ops“-Teilen übernommene Level-Versatzstücke.

Wirklich erfreulich ist dabei allerdings, dass mit „Blackout“ nun die erste „Battle Royal“-Erfahrung bereitsteht, die nicht mit den teils grauenvollen Gameplay-Kinderkrankheiten der Mitbewerber zu kämpfen hat. An die Stelle der Schießbuden-artigen „Fortnite“-Ballerei tritt hier eine vernünftige Physik - und statt der zähen, bei „PUBG“üblichen „Fortbewegung“ genießt man hier angenehm flüssigen Dauerlauf und sogar steuerbares Fluggerät. Auf die Bau- und Kreativ-Features eines „Fornite“ muss man allerdings verzichten: Wer „Battle Royal“ vor allem deshalb spielt, weil er sich während des Ballerns schöpferisch austoben und experimentieren möchte, der bleibt auch weiterhin dem Genre-Platzirsch treu. Zumal Epic seine Spielerfahrung kostenlos anbietet, Activision dagegen 70 Euro aufruft.

Ob klassischer Multiplayer-Modus oder "Battle Royal": Steuerung, Game-Balance und Waffenwirkung sind Serien-typisch über jeden Zweifel erhaben. Das geht allerdings auf Kosten der Grafik - für Mehrspieler-Games nicht unüblich. (Activision)

Schade nur, das „Black Ops 4“ bei allen drei Multiplayer-Gattungen und sogar im für Einsteiger gedachten „HQ“ die Chance verpasst, seine Feature-Fülle so zu erklären, dass auch bisherige Mehrspieler-Abstinenzler durchblicken. Oder solche Gamer, die sich in früheren „COD“-Teilen vor allem an das Singleplayer-Erlebnis gehalten haben. „Call of Duty“ im Jahr 2018 - das ist ein verschachteltes Modus- und Menü-Monster für Multiplayer-Profis, die obendrein den „Battle Royal“ lieben und sich mit viel inszenatorischer Grobmotorik inmitten detailarmer 0815-Bauten zufriedengeben, solange die makellose Framerate ein flüssiges, Latenz-freies Miteinander verspricht.

Sollte Activisions Rechnung trotz Singleplayer-Abstinenz aufgehen, könnte sich der Erfolg nachhaltig auf die milliardenschwere Traditions-Serie und gleich das komplette Ego-Shooter-Genre auswirken: Warum sollte man weiterhin in dutzende Millionen von Dollar kostende Solo-Erlebnisse investieren, wenn es auch ohne geht?