Bisher blieb Nintendos Switch-exklusivem "Labo"-Konzept der große Durchbruch versagt. Mit dem "Fahrzeug-Set" soll sich das jetzt ändern - einer besseren Zusammenarbeit von Papp-Modellen und Spiel-Software sei Dank. (Nintendo)

Mit den ersten beiden „Labo“-Kits hat Nintendo das Potenzial seines Bastel- und Spiel-Konzepts aufgezeigt. Jetzt will man mit dem „Fahrzeug-Set“ richtig Gas geben - und zwar zu Lande, zu Wasser und in der Luft.

So ausgefuchst die Pappkreationen des „Multi“- und „Robo“-Kits zum Start auch waren: Die beigelgte Spielesoftware konnte nur bedingt punkten. Während sich immerhin das im „Multi-Set“ enthaltene Papp-Klavier bei vielen Fans zu einem kreativen Dauerbrenner entwickelt hat, verstaubt der Rest der selbstgebastelten Spielzeuge mittlerweile in der Ecke.

Der Lenkrad-Controller zur Steuerung des Buggies ist das komplexeste Modell aus dem neuen "Labo"-Set. Die Halterung für den Switch-Schirm lässt sich abmontieren, damit man das Spiel auf dem Fernseher genießen kann. Das ebenfalls abgebildete Gaspedal wird außerdem für den U-Boot- und den Flugzeug-Controller verwendet. (Nintendo)

Jetzt will es der „Mario“-Hersteller ganz genau wissen: Hinter dem sperrigen Titel „Nintendo Labo - Toy-Con 03: Fahrzeug-Set“ verbergen sich vier neue Papp-Modelle, die allesamt um dasselbe beiliegende Open-World-Spiel und transformierbare Fahrzeug herumgruppiert sind. Aber kann die Kombi diesmal deshalb in allen Belangen überzeugen? Harmonieren Spielzeug- und Spielerlebnis diesmal so gut miteinander, dass das „Fahrzeug-Set“ zum Kinderzimmer-Dauerbrenner wird?

Bereits die Konzept-Weichen hat man diesmal clever auf Spielspaß gestellt: Je nachdem, welchen selbstgebauten Controller der Spieler gerade aktiviert, verwandelt sich sein Vehikel in Buggie, Flugzeug oder Mini-U-Boot. Für die Fahrzeug-Metamorphose wird der ebenfalls aus Pappe und Reflektoren gebastelte „Zündschlüssel“ entweder im Auto-Lenkrad, dem U-Boot-Ruder oder dem Flugzeug-Steuerknüppel versenkt. Weil der Zündschlüssel eine der beiden Switch-Joy-Cons enthält, bleibt dem Gamer auf diese Weise mühseliges Fummeln erspart, um den Bewegungs-sensiblen Controller von einem Papp-Modell ins nächste zu verfrachten. Das zweite Joy-Con wird im ebenfalls mitgelieferten Selfmade-Gaspedal eingesetzt: Das arbeitet mit allen drei Papp-Steuerungen zusammen, um die Geschwindigkeit des jeweiligen Vehikels zu regulieren.

Wieder vorbildlich: Mithilfe der leicht verständlichen Onscreen-Anleitungen werden die teils hochkomplexen Papp-Konstruktionen buchstäblich zum Kinderspiel. Bis zu acht Stunden sollte man trotzdem für alle im Set enthaltenen Modelle einplanen. (Nintendo)

Egal in welchem digitalen Untersatz der Spieler gerade Platz nimmt: Nintendos „Fahrzeug-Set“überzeugt durch eine verblüffend komplexe und angenehm komfortable Steuerung: Mit dem Lenkrad über die Open-World-Insel zu tuckern, rasen oder schlittern - das funktioniert tatsächlich ähnlich gut wie mit einem vollwertigen Arcade-Lenkrad. Obendrein besitzt der Lenkrad-Papp-Controller Zusatz-Funktionen für Turbo, Rückwärtsgang oder Extras wie eine ausfahrbare Kreissäge. Vergleichsweise simpel sind dagegen der „Flight“-Stick und die Steuer-Einheit für Unterwasser-Einsätze ausgefallen. Aber auch hier überzeugt das Fahr- beziehungsweise Flug-Erlebnis durch eine fein nuancierte und intuitive Kontrolle.

Obwohl man auch diesmal kein vollwertiges Spiel-Erlebnis erwarten darf, gibt sich das „Fahrzeug-Set“ deutlich weniger Blöße als seine Vorgänger: Auf der nach „Pilotwings“-art frei bereisbaren Insel darf der Spieler ohne Zeit- oder Erfolgsdruck auf zwanglose Entdeckungsfahrt gehen und allerlei Sammel-Aufgaben oder Herausforderungen meistern. Zusätzlich kommt jeder Vehikel-Controller mit einem extra Mini-Game, sogar das Gaspedal verfügt über einen eigenen Spielmodus. Die fallen aber teilweise noch simpler aus als die Spiele aus dem „Multi-Set“ und sind daher mehr Funktions-Demos als echte Games. Einzige Ausnahme: Ein witziges Multiplayer-Match, bei dem Auto-Fahrer entweder online oder vor einer Konsole Platz nehmen, um sich gegenseitig riesige Teleskop-Arme um die Ohren zu hauen.

Launiger Mehrspieler-Modus: Mit den kleinen Buggies lassen sich launige Arena-Duelle austragen. Spieler dürfen die Vehikel sogar individuell lackieren. (Nintendo)

Die eigentliche „Labo-Magie“ schlummert aber nach wie vor im Bastel-Teil: Die Modelle und ihre cleveren Mechanismen zu konstruieren und dann zu erleben, wie sie auf dem Bildschirm in tadellos funktionierende Spiel-Elemente übersetzt werden - das ist die rund achtstündige Bau-Phase wert. Obwohl das eigentliche Spiel für nur etwa fünf oder sechs Stunden Spaß gut ist. Obendrein will Nintendo bald ein Software-Update nachreichen, mit dem sich die „Labo“-Controller auch in „Mario Kart 8 Deluxe“ einsetzen lassen: Eine Idee mit schwindelerregendem Potenzial. Hier dürfte sich dann auch endlich zeigen, wie belastbar die Modelle auf Dauer wirklich sind.