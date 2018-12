Bis zum ersten Endgegner ist "Monster Boy" ein Zuckerschlecken, danach zieht der Schwierigkeitsgrad rasant an. (Game Atelier / FDG Entertainment)

Während der 80er-Jahre hat die „Wonder Boy“-Reihe von Westone und Sega das Jump&Run-Genre auf ähnliche Weise revolutioniert wie „Super Mario“. Das Erfolgsrezept der Serie: Klassische Hüpfspielmechanismen wurden mit Adventure- und Rollenspiel-Elementen veredelt - damals ein echtes Novum. Als man dem kleinen Helden in seinem Master-System-Auftritt „Dragon's Trap“ auch noch die Fähigkeit zur Verwandlung verlieh, gab es für die begeisterte Fan-Schar kein Halten mehr. Trotzdem liegt die Serie seit 22 Jahren auf Eis, der Ableger „Monster World 4“ von 1994 war der letzte Auftritt des „Wonder Boy“-Clans.

Bis jetzt. 2017 hat der französische Entwickler Lizardcube ein liebevolles Remake des 8-Bit-Oldtimers entwickelt, während ein paar Straßen weiter bei Game Atelier der direkte geistige Nachfolger zu „Dragon's Trap“ geschmiedet wurde. Mit 28 Jahren Verspätung.

Mit der Froschzunge lassen sich auch weiter entfernte Gegner erwischen. (Game Atelier / FDG Entertainment)

„Monster Boy and the Cursed Kingdom“ entstand obendrein in Zusammenarbeit mit dem einstigen Serien-Mastermind Ryuichi Nishizawa - und wie beim großen Vorbild stehen die tierischen Mutationen des kleinen Jump&Run-Helden im Vordergrund. Während der schwertschwingende Dreikäsehoch durch bunte Comic-Kosmen turnt, verwandelt er sich in Schwein, Drache, Frosch oder Löwe - wobei jede Form ihre eigenen speziellen Talente besitzt, die für das Lüften der Rätsel benötigt wird. So kann Wonder Boy als Schweinemann geheime Winkel und Schatz-Verstecke erschnüffeln, während er in Froschgestalt eine lange, klebrige Zunge ausfährt, um Schalter zu betätigen, oder als Löwe besonders wuchtig auf den Putz haut.

Der richtige Trank für jede Gelegenheit

In Schweine-Gestalt kann Jin Witterung aufnehmen und Geheimverstecke erschnuppern. (Game Atelier / FDG Entertainment)

Ebenfalls typisch für die Serie ist das stattliche Repertoire aus verschiedensten magischen Gegenständen und Zauberkunststücken: Die verschiedenen Tinkturen und Tricks bringen die Gesundheit des angeschlagenen Helden wieder auf Vordermann, lassen ihn im Todesfall an Ort und Stelle wiederauferstehen, schützen ihn durch eine magische Blase vor schädlichen Einwirkungen oder lassen Feuerbälle durch den Äther knistern.

Die besten Tränke und Zauber fürs mühsam erkämpfte Geld gibt es in der Hauptstadt - darum darf Held Jin per Schnellreise-Portal zwischen den verschiedenen Welten hin und her springen. Ideal auch, um mit einer neu ergatterten Fähigkeit alte Level noch einmal zu durchstöbern und bis dato unerreichbare Passagen zu erforschen.

Auch ausgedehnte Unterwasser-Ausflüge gehören zum "Monster Boy"-Repertoire. Mithilfe von aufsteigenden Luftblasen tankt der Held frischen Sauerstoff, mit einem Paar besonderer Stiefel sinkt er wie ein Stein auf den Grund. (Game Atelier / FDG Entertainment)

Die Hit-Formel des Klassikers ist im Remake nach wie vor voll intakt. Inklusive all der ausgiebigen Tauchgänge, der herrlich verschrobenen Charaktere, durchgeknallten Boss-Gegner und schmissigen Level-Melodien, die ein gelungenes „Wonder Boy“ schon immer ausgezeichnet haben.

Beim Schwierigkeitsgrad hat es Game Atelier allerdings etwas übertrieben: Der neue „Monster Boy“ wird nach einem vergleichsweise zahmen Auftakt so gemeingefährlich, dass manchmal sogar Serien-Profis kurz vor dem Nervenzusammenbruch stehen. Dabei bleibt die Reise ins „Cursed Kingdom“ zwar immer fair, aber etwas weniger wäre hier mehr gewesen. Trotzdem: Wer die nötige Geduld und Leidensfähigkeit mitbringt, der wagt den Sprung ins kalte Retro-Wasser.