Direktorin wider Willen: Eigentlich möchte Heldin Jesse in der skurrilen "Control"-Behörde ihren verschollenen Bruder finden - aber nach den ersten paar Schusswechseln wird sie prompt zur Direktorin des Büros befördert. Ihre Aufgabe: das seltsame Chaos zu Brei schießen, dass die Behöre in ein Schlachtfeld verwandelt hat. (remedy)

Übernatürliches Verwirrspiel mit esoterischer Note, „Matrix“-inspirierte Spezialfähigkeiten und dazu massiver Bleihagel: Mit Spielen nach dieser Rezeptur wurden die schwedischen Action-Spezialisten von Remedy berühmt, ihr finsterer Action-Held „Max Payne“ gehörte zu den größten Baller-Ikonen seiner Generation.

Danach schien zwar alles möglich, outete sich das vielversprechende Studio aber zugleich als eines der langsamsten Entwicklerteams überhaupt: Eine über 15-jährige Partnerschaft mit Microsoft brachte gerade einmal zwei Spiele hervor - das ebenfalls Action-angereicherte Horror-Adventure „Alan Wake“ und das „Max Payne“-verwandte Zeitreise-Geschwurbel „Quantum Break“, für das unter anderem Shawn Ashmore (gerade außerdem in Bandai Namcos Spiel-Film „Man of Medan“ zu sehen) vor der Kamera stand.

Verstörende und wundervoll in Szene gesetzte Bilder mit 80er-Jahre-Charme: In seinen stärksten visuellen Momenten erinnert "Control" an Bürokratie- und System-kritische Filme wie "Brazil". (remedy)

Inzwischen steht Remedy wieder auf eigenen Füßen. Das neue Möchtegern-„Max Payne“ hört auf den Namen „Control“ und entstand in Partnerschaft mit dem auf kleinere Produktionen und Indie-Games spezialisierten Hersteller 505 Games. Ob dass den schöpferischen Kräften der schwedischen Entwickler gutgetan hat, ist allerdings fraglich: Weil 505 Games die kreative Leine offenbar ungewöhnlich locker gelassen hat, wuchert der paranormale Ansatz bei „Control“ so wild und ungezügelt in alle Richtungen, dass man manchmal den Eindruck bekommt, als hätte am Ende nicht mal der zuständige „Max Payne“-Autor Sam Lake noch den Durchblick gehabt.

Ist „Control“ also am Ende selber außer Kontrolle geraten?

Remedys mächtige "Northlight"-Game-Engine spielt meisterhaft mit Lichtern, Formen und zerstörbaren Oberflächen. (remedy)

Das Haus der tausend Zimmer

Zumindest für die US-Behörde, in deren Hallen, Gängen und Amtszimmern „Control“ spielt, scheint das zu gelten: Die schlicht mit „Control“ betitelte Instanz ist anders als die „Men in Black“ wohl nicht für Notfälle der extraterrestrischen, sondern der interdimensionalen Art zuständig - oder zumindest liegt diese Vermutung nahe. Denn was wirklich hinter dem gigantischen Raum-Wirrwarr steckt, durch das Protagonistin Jesse auf der Suche nach ihrem verschollenen Bruder hechelt, das ist ähnlich schwer zu erklären wie zu verstehen.

Wabernde Farmen, sich verändernde Formen, durch die Luft schwebende Angestellte und Stimmen im Kopf: Das Story-Chaos in "Control" ist reizvoll, aber kaum zu entwirren. (remedy)

Während im Hintergrund Stimmen wispern und sich die Architektur immer wieder verändert, stöbert der Spieler nach Schriftstücken oder Audio-Kassetten, die zumindest etwas Licht in eine „Handlung“ bringen, die ebenso unvermittelt anfängt, wie sie dem Spieler echte Erklärungen schuldig bleibt. Klarer Fall: Wer eine stringente und klar definierte Story schätzt, der ist bei „Control“ an der falschen Adresse - denn nicht selten wirft das Abenteuer viel mehr Fragen auf, als es erklärt. Der Spieler darf's sich das Eso-Geschwurbel meist selbst zusammenreimen.

Eine Herangehensweise, die man mögen muss, um Remedys bleihaltiges und manchmal auch ein bisschen willkürlich wirkendes Verwirrspiel schätzen zu können. Wer zum Beispiel eine Schwäche für fantastisch oder futuristisch aufgeladene Bürokratie-Kritik vom Schlage „Brazil“ hat, ohne dass er für jedes Fitzelchen Geschichte eine Erklärung braucht, der könnte sich in Remedys fast schon abstrakter Spielwelt wohlfühlen.

"Control" bietet eine Ästhetik, die man mögen muss: Wer mit tristen und grauen Büro- oder Beton-Landschaften ein Problem hat, ist hier vermutlich falsch. Aber der Detailgrad der verstörenden Behörden-Kulisse ist imposant. (remedy)

Action-Demo oder Action-Spiel?

Alles dreht sich und verzerrt sich, während Heldin Jesse mit ihren übernatürlichen Kräften Büro-Inventar- und Insassen schreddert, per Telekinese selbst schwerste Möbel spielerisch durch die Luft schleudert oder durch kraftvolle Psi-Stöße Feinde von den Beinen holt. Und natürlich die schwere, mit Upgrades veredelte „Amtswaffe“ zückt, um die Gegner altmodisch zu durchsieben: In den Shooter-Sequenzen zeigen die Schweden, was sie am besten können - nämlich satte, kreative Action sowie brachiale Zerstörung inszenieren und den dafür nötige technologischen Unterbau austüfteln.

Schwebend zum nächsten Shooter-Ziel: Solche Sequenzen heben "Control" angenehm vom Action-Einerlei ab - nur leider gibt es sie etwas zu selten. (remedy)

Jesse hastet durch ein Schlachtfeld, in dem alles qualmt, splittert und so imposant zu Bruch geht, dass man sich daran gar nicht sattsehen kann. Schade nur, dass diese Sorte Spektakel in „Control“ entweder viel zu selten oder gleich so oft hintereinander vorkommt, dass dem Spieler buchstäblich die Puste ausgeht.

Merke: „Control“ hat nicht nur Schwierigkeiten dabei, sein Szenario-Durcheinander zu erklären - es hat obendrein ein empfindliches Timing-Problem. Wer diese Verfehlungen souverän ausblenden kann, bekommt allerdings einige der eindruckvollsten Feuergefechte der letzten Action-Jahre serviert. Obendrein ist „Control“ genau die Sorte engagiertes und sympathisches Singleplayer-Großprojekt, von denen es im Shooter-Genre heuer viel zu wenige gibt: Remedy bombardiert den Spieler nicht mit Ingame-Käufen oder Service-Game-Exzessen, stattdessen will man einfach eine Geschichte erzählen - auch wenn die manchmal viel zu wirr geraten ist.