Erinnern in Bewegung und Bewaffnung frappierend an die "Iron Man"-Ausrüstung von Tony Stark: die als Freelancer betitelten "Anthem"-Abenteurer in ihren fliegenden Javelin-Rüstungen. (Electronic Arts / Bioware)

Mit Marken wie „Baldur's Gate“, „Knights of the Old Republic“, „Dragon Age“ oder „Jade Empire“ stehen die kanadischen Rollenspiel-Experten von Bioware vor allem in dem Ruf, großartige Geschichtenerzähler zu sein. Doch seitdem die einstige Kultschmiede vor fast acht Jahren von Electronic Arts übernommen wurde, häufen sich die Probleme: Titel wie das „Star Wars“-Online-Abenteuer „The Old Republic“ oder „Mass Effect: Andromeda“ brachten nicht den gewünschten Erfolg und zeigen, dass sich die Bioware-Formel nur bedingt für den stressigen Blockbuster-Betrieb eignet.

Für Entspannung soll jetzt „Anthem“ sorgen - ein Fantasy-Sci-Fi-Hybrid, der „Star Wars“ mit „Avatar“ kreuzt und die Spieler in „Iron Man“-artigen „Javelin“-Rüstungen durch eine lebendige Dschungelwelt auf dem Planeten Bastion laufen, fliegen oder tauchen lässt. Passend dazu gibt's eine Geschichte von vergangener Größe: Von einer untergegangenen Hochkultur sind inzwischen nur noch Ruinen und mühsam intakt gehaltene High-Tech-Instrumente wie die Javelins übrig.

Das tolle Fluggefühl der Javelins gehört zu den größten Pluspunkten von "Anthem" - nur leider müssen die Vehikel wegen rascher Überhitzung viel zu schnell wieder landen. Ein Flug durch einen Wasserfall kühlt kurzzeitig. (Electronic Arts / Bioware)

Schöne Voraussetzungen also für ein blumig erzähltes Rollenspiel-Abenteuer ganz im Stile Biowares. Nur leider ist „Anthem“ weder ein echtes Rollenspiel noch will es dem Spieler eine nennenswerte Geschichte erzählen. Stattdessen ist das Action-geladene Märchen von den tollkühnen Blechmännern in ihren fliegenden Rüstungen in erster Linie ein sogenannter Loot-Shooter. Also eine Schießbude, bei der es vor allem darum geht, Kasse und fette Beute zu machen. Dafür lockt Bioware in Schauplätze wie vom Dschungel überwucherte Berge, tiefe Canyons oder wunderschön ausgeleuchtete Höhlen, die von den Spielern in kooperativ agierenden Vierer-Trupps durchforstet werden. Wer sich stattdessen lieber alleine auf die Socken macht, kann seine Spielpartie auf Privat stellen und den Schwierigkeitsgrad nach unten schrauben - und sich damit einer gehörigen Portion Spaß berauben. Denn mit „Anthem“ heftet sich Bioware überdeutlich an die Fersen von Bungies Multiplayer-Erfolg „Destiny“: Ebenso wie der Online-Shooter der „Halo“-Erfinder will Biowares Ballerei MMO-Elemente mit einer klassischen Story-Erfahrung kombinieren, wie man sie sonst aus Singleplayer-Spielen kennt.

Keine eigene Identität

Ist der eigentliche Star von "Anthem": die wunderschöne Dschungelwelt. (Electronic Arts / Bioware)

Leider funktioniert dieses Experiment bei „Anthem“ nicht annähernd so gut wie in „Destiny“: Obwohl Bioware normalerweise für seine plastischen Charaktere und packenden Geschichten bekannt ist, geht „Anthem“ ausgerechnet in diesen Bereichen schnell die Puste aus. Anders als bisherige Bioware-Titel, die immer zuerst eine Erzählung und erst danach ein Blockbuster waren, will das Mammutprojekt vor allem Spektakel bieten. Und vergisst darüber prompt einen vernünftigen erzählerischen Unterbau sowie eine individuelle Note. Irgendetwas, an dem man die Marke „Anthem“ festmachen oder mit dem man sich während des Dauerfeuer-Betriebs identifizieren könnte. Das wäre aber bitter nötig, um die Community auf Dauer bei der Stange zu halten. Denn ohne tieferes Interesse an der Spielwelt wird sie sich auf Dauer aus dem zwar hübschen, aber generisch aufgeforsteten Action-Dschungel zurückziehen.

Dabei sind die für einen Langzeiterfolg nötigen Zutaten eigentlich im Überfluss vorhanden, werden aber immer wieder durch kritische Denkfehler ausgebremst: So steuern sich die fliegenden Javelin zwar hervorragend, müssen aber wegen rascher Überhitzung zu schnell wieder landen. Obendrein werden sie in so enge Level-Strukturen gezwängt, dass man ihre Beweglichkeit nicht mal richtig ausreizen kann. Außerdem haben die gekonnt animierten und deutsch vertonten Dialog-Sequenzen in der Basis Fort Tarsis zwar das Zeug dazu, ein zumindest kurzzeitiges Interesse an den Bewohnern des Szenarios zu entwickeln. Aber gleichzeitig sorgen sie dafür, dass der Rest der Gruppe während des ausufernden Gequatsches zu Passivität und Langeweile verdammt ist.

Ein Javelin-Typ für alle Fälle: Die vier gängigen Rüstungs-Modelle unterscheiden sich bei Bewaffnung, Schutz und Wendigkeit. Von links rechts sind hier zu sehen der mit Elementar-Magie aufgeladene Storm, der vielseitige Ranger, der kampfstarke Colossus und der extrem flinke Ranger. (Electronic Arts / Bioware)

Defizitärer Multiplayer

Auch sonst hat man den eigentlich dominanten Multiplayer-Teil von „Anthem“ nicht konsequent zu Ende gedacht: Obwohl sich bis zu vier Schießwütige zusammen in die Schlacht stürzen dürfen, ist das Spiel so stark instanziiert, dass sich das vermeintliche MMO leblos und verlassen anfühlt.

In der Schmiede von Fort Tarsis werden die Javelin-Rüstungen modifiziert und vor allem kosmetisch überholt. (Electronic Arts / Bioware)

Wo man in „Destiny“ immer wieder zufällig auf ebenfalls durch die Landschaft stromernde Spieler trifft, um spontane Bündnisse zu schmieden, kommt diese Art des Miteinanders in „Anthem“ viel zu kurz. Fast so, als hätte sich der sonst für seine Singleplayer-Spiele berühmte Entwickler selber nicht so recht entscheiden können, was „Anthem“ nun eigentlich sein soll: Rollenspiel oder Shooter, Story-getriebenes Singleplayer-Erlebnis oder flottes Multiplayer-Scharmützel. Am Ende ist „Anthem“ vor allem eins: Eine meist flott spielbare und verdammt hübsche Schießbude. Wer sich in Biowares Action-Aufgbot eine Alternative zum „Destiny“-Kosmos erhoffte, der wird dagegen enttäuscht. Zumindest noch. Bleibt also nur zu hoffen, das die bereits für März ankündigten Updates mehr Schwung in das Dschungel-Abenteuer bringen - denn das nötige Potenzial hat „Anthem“ allemal!