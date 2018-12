Erlebt ihr eigenes Abenteuer mit einigen Jahren Verspätung: die apokalyptische Reiterin "Fury" oder "Zorn". (THQ Nordic)

Nach dem Untergang von US-Publisher THQ sah es jahrelang so aus, als würde dessen „Darksiders“-Reihe unvollendet bleiben. Doch jetzt haben der neue Rechte-Inhaber THQ Nordic und Gunfire Games die Herausforderung angenommen: Ihr „Darksiders 3“ rückt nach „Krieg“ und „Tod“ die apokalyptische Reiterin „Fury“ in den Vordergrund. Die soll auf der von Engel und Dämonen zerstörten Erde die Sieben Todsünden bezwingen. Fans der Vorgänger müssen sich bei der Mixtur aus knackigen Kampfspiel-Duellen und Adventure-Logik allerdings auf einige Änderungen einstellen.

Himmel und Hölle außer Rand und Band

Für den Kampf gegen die Sieben Todsünden erobert Fury Verwandlungsformen, die alle mit eigenen Kampf-Fähigkeiten und Spezial-Waffen einhergehen: Die Feuer-Form zum Beispiel lässt die Heldin hohe Temperaturen überleben und unbeschadet durch Magma-Flüsse waten. Außerdem darf Fury in Flammengestalt höher springen. (THQ Nordic)

In seine „Darksiders“-Reihe hat der ehemalige US-Hersteller THQ zwischen 2010 und 2013 all seine Hoffnungen gesetzt, als er wegen diverser Fehlinvestitionen bereits kurz vor der Insolvenz stand: Die Geschichte um die zu Antihelden umfunktionierten Apokalyptischen Reiter kombinierte Gameplay-Elemente von Nintendos beliebter „Zelda“-Reihe mit Kampfspiel-Elementen aus „God of War“ und den Rollenspiel-Genen eines „Diablo“. Doch trotz guter Wertungen und eines positiven Gamer-Echos konnten die beiden ersten Episoden des geplanten Vierteilers den angeschlagenen Hersteller nicht retten: THQ ging pleite. „Krieg“ und „Tod“ blieben die einzigen Reiter, die sich auf ihr Ross schwingen durften. Der Rest der spielerisch packenden, aber konfus gestrickten Fantasy-Story um Engel, Dämonen und eine kosmische Verschwörung blieb unerzählt.

Bis jetzt: Inzwischen hat Publisher Nordic Games das Erbe von THQ angetreten und sich deshalb inzwischen in THQ Nordic umbenannt. Zusammen mit dem US-Entwickler Gunfire-Games, der viele ehemalige Angestellte des ehemaligen „Darksiders“-Studios Vigil beschäftigt, konnte man jetzt den von Fans herbeigesehnten dritten Teil der Reihe fertigstellen. Der hat das ursprüngliche Spielkonzept allerdings spürbar verändert: Anders als ihre Brüder Krieg und Tod ist Reiterin „Fury“ („Zorn“) mehr Action- als Adventure-Heldin. Außerdem muss sie mit ihrer Kettenpeitsche gegen einen seit Jahren grassierenden Games-Trend ankämpfen ...

Die Sturm-Form bekommt Fury nach dem Kampf gegen die als Teufel dargestellte Todsünde "Habgier". Einmal aktiviert, beherrscht Fury einen Doppelsprung, der sie über Abgründe schweben lässt. (THQ Nordic)

Bitte hier entlang!

Anders als ihre Brüder Fury auch keine weite und offene Spielwelt, sondern kämpft sich durch eine vergleichsweise enge, Labyrinth-artige Aneinanderreihung aus Gängen, Höhlensystemen und verwinkelten Ruinen. Die lassen sich zwar weitgehend frei bereisen, bieten aber spürbar weniger Bewegungsfreiheit als die Szenarien der Vorgänger.

ndem Fury die Sieben Todsünden bekämpft und deren Essenz in einem magischen Amulett speichert, soll sie auf der von Dämonen regierten Erde die Ordnung wiederherstellen. (THQ Nordic)

Auch die Art und Weise, in der Fury ihre Umgebung erfährt und bekämpft, hat sich spürbar verändert. Wo früher „Zelda“-ähnliche Umgebungs-Rätsel und an Sonys „God of War“-Reihe angelehnte Kampfspiel-Exzesse dominierten, bedient sich das neue „Darksiders“ bei Froms „Dark Souls“-Reihe. Gespielte Härte ist demnach Programm. Vorbei sind die Zeiten, in denen sich ein Reiter mühelos durch ganze Horden von Dämonen metzeln konnte. Fury muss ihre Feinde einzeln stellen und in knallharten Duellen auseinandernehmen. Vorausgesetzt, die zickige Kamera und die Technik machen ihr dabei keinen Strich durch die Rechnung, denn aktuell leidet „Darksiders 3“ unter zahlreichen Schwierigkeiten wie Rucklern, eingefrorenem Bildschirm oder Sound-Aussetzern.

Wer seine Feinde trotz des knackigen Schwierigkeitsgrades und technischer Zickereien bezwingt, dem winken wie in den Vorgängern und in den „Souls“-Spielen jede Menge Seelen als Belohnung. Die kann er später beim bereits aus Teil 1 und 2 bekannten Dämonen-Dealer Vulgrim gegen Extras eintauschen - darunter nützliche Gebrauchsgegenstände wie Heil-Kristalle, aber vor allem die lebenswichtigen Level-Ups, mit denen Fury ihre wichtigsten Attribute aufpeppt.

Trotz teilweise nur mittelprächtiger Grafikkulisse überzeugt "Darksiders 3" mit schicken Lichteffekten und hübscher Farbwahl. Besonders fesch: die bunten Spinnweben, die Fury... (THQ Nordic)

Wem das an „Dark Souls“ angelehnte Bildschirm-Gemetzel zu hart ist, der kann es an dieser Stelle durch ganz viel Fleiß-Arbeit entschärfen: Einfach die bereits abgearbeiteten Szenarien noch einmal spielen, dabei eifrig mit eroberten Seelen hoch-leveln - und schon verlieren die kraftstrotzenden Feinde merklich an Biss. Auch fleißiges Objekt-Sammeln hilft: In vielen der aufgelesenen Kleinodien verbergen sich Seelen, die sich nach Zerstörung des Gegenstands aufs Erfahrungskonto der Heldin überweisen lassen.

Gegen die sieben Todsünden

... zunächst nur mit Feuerkäfern, später aber auch mit ihrer Feuer-Form abfackeln kann. Nur auf diese Weise lassen sich die dahinter verborgenen Passagen durchqueren. (THQ Nordic)

Schade: Zugunsten der knackigen Gefechte hat Entwickler Gunfire Games die Umgebungs-Rätsel der Vorgänger-Teile auf ein Minimum reduziert. Noch immer muss die Reiterin fleißig neue Aurüstungsstücke und Fähigkeiten sammeln, um in zuvor verschlossene Teile der Spielwelt vordringen und die sieben Todsünden in Form kolossaler Boss-Gegner bezwingen zu können. Allerdings sind dafür inzwischen eher ein muskulöser Dauerfeuer-Finger und katzenhafte Ausweich-Reflexe erforderlich als gut trainierte graue Zellen.

Wer mit dem deutlich nach oben geschraubten Action-Anteil und dessen knackigem Schwierigkeitsgrad kein Problem hat, bekommt allerdings einen launigen Action-Adventure-Cocktail serviert: Furys parallel zur Handlung von „Darksiders 1“ und „Darksiders 2“ spielendes Abenteuer erreicht weder die Klasse der Vorgänger noch bietet es die brachiale Inszenierung eines „God of War“, aber Spaß macht es allemal. Gunfire Games ist es gelungen, trotz eines drastisch reduzierten Produktions-Budgets ein hochmotivierendes Action-Adventure auf die Beine zu stellen, das seine Stärken sinnvoll ausbaut, während es seine Schwächen gekonnt kaschiert. Abgesehen von der schwächelnden Technik, für die es hoffentlich bald das passende Update-Gegenmittel gibt.