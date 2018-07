Instagram führt mit den Frage-Stickern eine neue Funktion ein. Foto: Tobias Hase (dpa)

Berlin (dpa/tmn) - Instagram-Nutzer haben ab sofort die Möglichkeit, in Fotos Fragen einzubinden, auf die ihre Abonnenten frei antworten können. Entsprechende Sticker lassen sich beim Erstellen jeder neuen Story an beliebiger Stelle in Bildern platzieren.

Das Antworten funktioniert direkt über das Antippen des jeweiligen Stickers. Und Abonnenten dürfen so oft antworten, wie sie möchten. Bislang gab es in dem Fotonetzwerk nur Sticker für Umfragen mit vorgefertigten Antwortmöglichkeiten.