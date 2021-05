Halbleiter

Intel baut US-Werk mit Milliarden-Investition aus

Intel treibt die Produktion in den USA voran. Zwei neue Werke sind geplant. Und für den Ausbau eines weiteren Werkes in New Mexico will der Konzern 3,5 Millariden Dollar investieren.