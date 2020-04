Chiphersteller Intel spendet 50 Millionen Euro zur Bekämpfung des Coronavirus. Foto: Ralf Hirschberger/dpa (Ralf Hirschberger / dpa)

Der Rest geht in einen Innovationsfonds für regionale Hilfsprojekte. So unterstützen Intel und der Computerkonzern Dell das Berlin Institute of Health durch die Bereitstellung von Technologie zur Erforschung des Coronavirus. Das Forschungsprojekt soll herausfinden, an welchen Zellen sich das Corona-Virus festsetzen kann. (dpa)