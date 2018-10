Schnell und schick: Die effektvoll in Szene gesetzten Jahreszeiten werten "Forza Horizon" zusätzlich auf. (Microsoft)

Wechselnde Jahreszeiten, dynamisches Wetter, pfeilschnelle Asphalt- und Querfeldein-Duelle mit über 450 Boliden, eine zum Heulen schöne Miniatur-Version der britischen Insel als Schauplatz. Dazu Bond, Schafe, Schlösser und keine Grenzen: Schöner und spaßiger war virtuelles Rasen selten als in „Forza Horizon 4“. Das perfekte Rennspiel?

Frühling, Sommer, Herbst und Winter: In der neuen Open-World-Raserei von Playground dreht sich neben PS-starken Boliden alles um die vier Jahreszeiten. Rasante Stunt-Rennen auf buntem Blätterteppich wechseln sich hier mit halsbrecherischen High-Speed-Rodelpartien auf zugefrorenen Seen und Querfeldein-Fahrten durch aufgetauten Morast Unter der Sommersonne dagegen wirbeln mehr als 450 verschiedenen Hochleistungs-Boliden gigantische Staubwolken auf.

Wer besonders imposante Momente der malerischen Bleifuß-Schlachten festhalten will, bemüht dafür den integrierten Foto-Modus. (Microsoft)

Nun sind verschiedene Wetterverhältnisse in Videospielen ebenso wenig neu wie Flussläufe oder Pfützen, die beim Durchfahren Tropfen und Matsch gegen die virtuelle Linse spritzen lassen. Ebenfalls kein Novum ist die Wirkung auf die Fahrphysik, die verschiedene Untergrund-Beschaffenheiten mit sich bringen. Neu ist dagegen die Intensität und Detailverliebtheit, mit der sich bei „Forza Horizon 4“ ein und derselbe Kurs von einer knochentrockenen Straße in eine herbstliche Sumpflandschaft oder ein Winterwunderland verwandelt, in dem die PS-Monster tiefe Spuren hinterlassen. Passenderweise hat Entwickler Playground den Schauplatz in das für sein launisches Wetter bekannte Großbritannien verlegt.

Umso liebevoller und detailreicher inszeniert das in England ansässige Entwickler-Studio sein Heimspiel: Die ländliche Idylle Schottlands lockt mit verschlafenen Dörfern, alten Herrenhäusern, Klinkersteinbauten und üppiger Natur in den Highlands. Obendrein laden die geschichtsträchtige Kleinstadt Glastonbury und die Schotten-Metropole Edinburgh zum Hochgeschwindigkeits-Sightseeing. Sogar das aus den „Harry Potter“-Filmen bekannte Glenfinnan Viadukt hat einen Gastauftritt.

Bei Schneegestöber, Nässe oder Frost fahren sich dieselben Kurse auf einmal dramatisch anders. (Microsoft)

Das historische Glastonbury-Festival wiederum löst Playground einfach durch das Serien-typische „Horizon“-Spektakel ab, das hier einmal mehr den erzählerischen Unterbau bildet. Der geht wie gehabt ungefähr so: Ein junges, aufstrebendes Raser-Talent will nach oben und vermehrt Rennen für Rennen Credit-Bestand sowie die Anzahl der Fans - fertig.

Dass Playground dabei wieder mal für jede Menge fremdschämige bis peinliche Raser-Klischees sorgt, ohne dem Wettbewerb dabei tatsächlich eine persönliche Note zu geben, gehört fast schon zum guten Ton der Serie, bei der es ja letztlich doch nur um das eine geht: den größeren Bleifuß zu haben, wenn man mit über 200 Sachen entweder gegen den Computer oder andere Spieler über verschlungene Landstraßen heizt. Wer nach dem Kauf oder Tuning seiner Prachtkutschen noch ein bisschen virtuelles Kleingeld übrig hat, darf sich sogar ein eigenes Anwesen als Garagen-Ersatz zulegen. Darunter zum Beispiel das berühmte Edinburgh Castle. Kostet auch nur 15 Millionen Ingame-Credits. Schnäppchen.

Noch ist die Welt grün: Eine Stunt-Fahrt im Frühling. (Microsoft)

Wer die Raser-Idylle dafür erst einmal alleine erfahren will, tritt zunächst gegen die für „Forza“-Titel typischen „Drivatare“ an: Computer-gesteuerte Boliden, die so tun als wären sie echte Teilnehmer aus der Freundesliste des Spielers, indem sie deren „Forza“-Fahrverhalten genau beobachten. Spürbar auswirken kann sich das allerdings nur, wenn man die Künstliche Intelligenz der digitalen Renn-Semmeln nach oben reguliert - einer von vielen individuell regulierbaren Parametern, die in Summe den Schwierigkeitsgrad ausmachen.

Auf Wunsch lässt sich das Spiel auch jederzeit in den Online- und Mehrspieler-Modus verfrachten - dann wird aus dem Drivatar „Bleifuß74“ der echte Spieler „Bleifuß74“, ohne dass man es zunächst überhaupt merkt. Idealerweise sorgt das für ein noch authentischeres Raser-Erlebnis bei Querfeldein-, Straßen-, Dirt-, Stunt- oder Schau-Rennen, die dank des weit verzweigten Streckennetzes und der verschiedenen Witterungen für reichlich Abwechslung sorgen. Und wer es dabei gerne besonders stilecht hat, manövriert dabei im legendären Aston Martin von 007 durch die Kurven - einem von vielen (kostenpflichtigen) Car-Packs sei Dank, mit denen Playground den ohnehin schon gigantischen Fuhrpark noch weiter ausbaut.

Bei Schau- und Stunt-Rennen fährt der Spieler oft gegen hoffnungslos überlegene Gegner wie Jets oder ein Luftkissenfahrzeug. (Microsoft)

Die prall gefüllte Auto-Show hat nämlich auch ihre Nachteile - wie zum Beispiel den Umstand, das man neuerdings sämtliche „Perks“ oder Vorteile nicht für den Fahrer, sondern für jedes Auto einzeln ergattern muss. Eine Menge Arbeit, auf die sich vermutlich nicht mal fanatischste PS-Junkies einlassen. Viel mehr Blößen gibt sich das neue „Horizon“ aber nicht. Bis auf ein paar Mikro-Ruckler hier und da, die leider nicht mal Besitzer einer Xbox One X umgehen können, indem sie anstelle von verbesserter Darstellungs-Qualität eine höhere Performance einstellen. Hier sollte Playground mit Updates nachbessern - aber auch sonst steht ungehemmtem und vor allem prachtvoll inszeniertem Rennspiel-Genuss nichts im Wege.