Er hat es wieder aufs Cover geschafft: Cristiano Ronaldo, nach seinem Wechsel nun im Juve-Trikot. Neben ihm: PSG-Star Neymar - allerdings nur auf der Verpackung der "Champions Edition". Ein Hinweis auf die größte Neuerung im Spiel ... (EA)

Von einem Duell auf Augenhöhe kann keine Rede mehr sein: Spätestens seit Electronic Arts seinem Konkurrenten Konami („PES“) auch noch die Rechte an der Champions- und Europa League abgeluchst hat, führt für digitale Fußballfans kaum ein Weg mehr an „FIFA“ vorbei. Zumal die Jubiläums-Ausgabe (vor 25 Jahren erschien das Original) mit der Rückennummer 19 auch noch andere Neuerungen mit sich bringt, die den Verdacht eines kostenpflichtigen Updates deutlich entkräften.

An offiziellen Ligen, Teams und Profis herrschte nie Mangel bei „FIFA“. Die Champions League - sie ist mit all ihrem Inszenierungs-Brimborium deshalb nur das i-Tüpfelchen einer Lizenz-Flut, die nahezu jeden Fan glückselig machen dürfte. Was man EA höher anrechnen muss: Das Entwicklerteam hat den zum Teil harsch kritisierten Vorgänger an entscheidenden Punkten verbessert, ohne dass sich das Spiel neu erfinden musste.

Mit dem rechten Stick lassen sich nun Kunststückchen bei der Ballannahme vollführen. (EA)

Das Tempo auf dem Rasen wurde reduziert, der Spielablauf vielfältiger gestaltet - was zum einen neuer und entsprechend animierter Möglichkeiten bei der Ballan- und -mitnahme geschuldet ist, zum anderen einer Schusstechnik für Profis, bei der es auf perfektes Timing ankommt. Die sogenannte „Timed-Finishing“-Funktion lässt sich für Gelegenheits-Gamer aber auch deaktivieren - ganz im Gegensatz zum überarbeiteten Zweikampfverhalten, das noch mehr Wert auf die Defensivfähigkeiten und die Physis der Profis legt. Mitunter kommt es dadurch im Mittelfeld jedoch zu Flipper-ähnlichen Szenen, wenn Spieler aneinander prallen, die Kugel verlieren und die beistehenden Kollegen mit dem Gestocher beginnen ...

Losgelöst von den ernsthaften Meisterschaften, Manager-Modus und Online-Ligen hat EA zudem den schnellen Couch-Kumpel-Kick für zwischendurch etwas spannender gestaltet: mit Hausregeln, wie man sie vom Bolzplatz kennt. Etwa: Nur Fernschüsse, Kopfbälle oder Volleys zählen. Gelbe und rote Karten gibt's nicht. Und bei einem Tor fliegt ein Spieler vom Platz. Dazu gibt es nun Zahlen, Zahlen, Zahlen. Jede Aktion fließt mehr oder weniger in die Statistiken des Spielers ein, dessen Fortschritte unentwegt festgehalten werden und sogar auf anderen Systemen zur Verfügung stehen, wenn man sich dort mit seiner PlayStation-, Xbox- oder Origin-ID einloggt.

Hymne, Fahnen, Gänsehaut: Die Champions League hält Einzug bei "FIFA". (EA)

Auch die Reise geht weiter: Der famos inszenierte Story-Modus „The Journey“ katapultiert in der nunmehr dritten und letzten Saison das Supertalent Alex Hunter in die Champions League - und führt zwei neue Figuren ein, darunter seine Halbschwester Kim und sein Kumpel Danny Williams. Netter Gag: In einem Rückblick auf die 60er-Jahre darf man auch Alex' Großvater Jim Hunter steuern. Wer in den vier Kapiteln optionale Aufgaben erfüllt, schaltet neue Leihspieler für „FIFA Ultimate Team“ frei.

Apropos: „FUT“ - einst als kostenpflichter Zusatzinhalt eingeführt, heute die Cashcow von EA: Der Sammelkarten-Modus feiert Zehnjähriges und ist vielfältiger denn je, nicht zuletzt dank der Champions League. „FIFA 19“ ersetzt zudem die Online-Ligen durch die „Division-Rivals“. Anstelle des stetigen Aufstiegs in neue Klassen steht mehr der Wettbewerb mit anderen Online-Gamern auf einem ähnlichen Niveau im Fokus.

Und natürlich wurde in "FIFA 19" weiter an Gameplay, Steuerung und Grafik geschraubt, um alles noch authentischer und geschmeidiger wirken zu lassen! (EA)

Fazit: „FIFA 19“ ist eine richtig runde Sache geworden - und eines der besten Fußball-Games der letzten Jahre, das kaum einen Fan-Wunsch unerfüllt lässt!