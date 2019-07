Für die "Fortnite"-WM macht Epic eine zweistellige Millionensumme locker. (Epic Games / People can fly)

Nach einem Match der Superlative freute sich der diesjährige Wimbledon-Sieger Novak Djokovic über eine Gewinnsumme von 2,6 Millionen Euro. Stattlich, aber spürbar weniger, als die Teilnehmer der „Fortnite World Cup Finals“ abräumen können. Welche Überraschungen eines der größten eSports-Turniere des Jahres sonst noch bereithält und wann, wie und wo Sie das Mega-Event rund um einen der größten Prämien-Pools der Videogames-Geschichte online verfolgen können, erfahren Sie hier.

Vorweg: Was ist „Fortnite“ überhaupt?

Vom 26. bis 28. Juli finden in New York die "Fortnite World Cup Finals" statt. (Epic Games)

„Fortnite“ ist sogenannter „Battle Royale“-Shooter mit momentan über 250 Millionen registrierten Nutzern. Gespielt werden kann auf PC, Konsolen und mobilen Geräten wie Smartphones und Tablets. Die Grundidee ist simpel: 100 Spieler springen über einer Insel aus einem fliegenden Bus, landen, erforschen die Gegend und beharken sich mit allem, was sie finden - bis am Ende nur noch einer übrig bleibt. Damit das Ganze immer schön intensiv bleibt, zieht sich die Kampfzone immer enger zusammen. Außerhalb segnet man schnell das Zeitliche. Was „Fortnite“ von anderen „Battle Royale“-Vertretern wie etwa „PUBG“ unterscheidet: Hier darf nicht nur geballert, sondern auch gebaut werden - Wände, Treppen, Deckungen, kurzum: alles, was einen taktischen Vorteil im Eifer des Gefechts verspricht.

Wann finden die Finals der „Fortnite“-WM statt statt?

Über 40 Millionen Spieler wollten sich für die Finals qualifizieren. (Epic)

Im Rahmen einer mehrmonatigen Online-Qualifikation kämpften über 40 Millionen Spieler weltweit um die Teilnahme an den Finalrunden. Am Freitag, 26. Juli, findet ab 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit die Eröffnungsshow statt, gefolgt von einer ersten Entscheidung im halbwegs friedlichen „Kreativ“-Modus. Dabei müssen die Kandidaten Aufgaben unter Zeitdruck so gut, schnell und stylish wie möglich bewältigen - das Durchqueren eines Hindernisparcours etwa. Oder das Bauen eines bestimmten Gebildes.

Am Samstag, 27. Juli, wird's für die 50 besten Duo-Teams ernst. Ab 19 Uhr mitteleuropäischer Standardzeit kämpfen sie in jeweils sechs Matches um die Weltmeisterschaft, ehe am Sonntag, 28. Juli, das laut Veranstalter Epic Games „großartigste Turnier aller Zeiten“ ab 19 Uhr auf seinen Höhepunkt zusteuert: Die 100 besten „Fortnite“-Spieler der Welt treten dann in mehreren Matches an, bis am Ende nur noch einer übrig bleibt - und sich über den Weltmeistertitel und ein stattliches Preisgeld freut.

Einer der erfolgreichsten Games-Streamer hat die Qualifikation verpasst und ist nur beim Charity-Teil dabei: Tyler "Ninja" Blevins. (Robert Reiners/Getty Image)

Wo finden die „Fortnite World Cup Finals“ statt?

Zumindest der gewählte Austragungsort verspricht großes Tennis: Epic hat das Arthur Ashe Stadion des USTA Billie Jean King National Tennis Center für die „Fortnite World Cup Finals“ ausgesucht. Dort, in Flushing Meadows im New Yorker Stadtteil Queens, finden alljährlich die US Open im Tennis statt.

"Fortnite" - kein anderes Spiel hat die letzten beiden Gaming-Jahre so geprägt wie dieser Online-Shooter. Binnen kürzester Zeit stieg der Zahl der aktiven User auf über 250 Millionen. Und obwohl der Titel nichts kostet, erwirtschaftet Hersteller Epic Games Milliarden damit. (Epic Games / People Can Fly)

Welche Modi werden bei den „Fortnite World Cup Finals“ gespielt?

Beim Kreativ-Modus wird mehr gebaut als geballert. Bei den „Duos“-Runden kommt es auf perfektes Teamwork an. Und die Solo-Kämpfer nehmen es getreu des ursprünglichen „Battle Royale“-Gedankens einfach mit allen anderen gleichzeitig auf.

Was gibt es bei den„ Fortnite World Cup Finals“ zu gewinnen?

Selten gab es so einen gigantischen Pool an Preisgeldern wie bei den „Fortnite World Cup Finals“: Insgesamt kämpfen die „Fortnite“-Gladiatoren um 30 Millionen US-Dollar. Alleine für die Teilnahme winken den Qualifizierten 50.000 Dollar. In den Top 20 geht es mit den Prämien steil bergauf. Die Sieger der Wettbewerbe „Solo“ und „Duos“ nehmen jeweils 3 Millionen Dollar mit nach Hause. Für die Plätze zwei und drei werden im „Solo“-Cup immer noch 1,8 Millionen bzw. 1,2 Millionen Dollar ausbezahlt, den „Duos“ winken für Silber und Bronze gar noch 2,25 Millionen beziehungsweise 1,8 Millionen Dollar.

Wie sieht das Rahmenprogramm der „Fortnite World Cup Finals“ aus?

Zur Einstimmung auf die „Fortnite World Cup Finals“ eröffnet am Freitag, 26. Juli, b 15.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit das Fan-Festival seine Pforten. Besucher erwartet eine Art Mini-Freizeitpark mit Mini-Golf, Seilrutsche und ausreichend Möglichkeiten, die verrückten Tänze aus dem Spiel zu imitieren.

Ab 22.00 Uhr MESZ wird schließlich für die gute Soche gezockt. Bei „Pro Am“ wetteifern Teams aus Promis und „Fortnite“-Profis um Preisgelder in Höhe von 3 Millionen Dollar. Das berühmteste Duo bilden sicherlich der Musik-Produzent Marshmello und Tyler „Ninja“ Blevins. Letzter gilt als der beste und bekannteste „Fortnite“-Gamer von allen, ist aber völlig überraschend an der Qualifikation gescheitert. Ein Bug während einer Partie brachte den populären Streamer mit den bunten Haaren derart aus der Fassung, dass er danach kein Land mehr sah. Er habe jedenfalls noch nie so schlecht gespielt, ließ „Ninja“ nach dem Debakel seine Fans wissen. Er hätte sich schlicht nicht mehr in seinem Element gefühlt.

Wo kann man die „Fortnite World Cup Finals“ verfolgen?

eSports-Interessierte können die Wettkämpfe live auf den offiziellen Twitch- und Youtube-Kanälen von „Fortnite“ nachverfolgen. Auch im Spiel selbst wird dann eine Schaltfläche „Live zusehen“ erscheinen.