Rasen für die Welt: "Trials Rising" bietet über 120 Strecken, die überall auf dem Globus angesiedelt sind. (Ubisoft)

Scheitern kann so erfolgreich sein: Mehrere Millionen Mal haben sich die Ableger der „Trials“-Reihe in den letzten Jahren verkauft. Nun gibt's den Nachfolger der halsbrecherischen Motorradsause: „Rising“. Und wie der Titel es bereits andeutet: Diesmal will man hoch hinaus ...

„Trials Rising“ ist wie die Vorgänger ein im Grunde simples Motorcross-Spiel, bei dem der Weg das Ziel ist. Doch der ist mitunter haarsträubend. Mit viel Fingerspitzengefühl für Gas, Bremse und Gewichtsverteilung gilt es, einen wackeren Evil Knievel durch immer verzwicktere Kurse zu lotsen - über Wippen und schmale Stege, durch brennende Reifen und Loopings, über scharfe Kanten und riesige Rampen, vorbei an explodierenden Fässern und herabstürzenden Stahlträgern. Und obwohl manche Level physikalisch geradezu aberwitzig konstruiert und frustrierend knifflig sind - schaffen lassen sie sich alle. Irgendwann. Denn nach Stürzen, Unfällen und Karambolagen wird man einfach und ohne Verzögerung am letzten Checkpoint wieder abgeladen.

Hoch hinaus: Hier wird der Mount Everest mit Vollgas erklommen. (Ubisoft)

Um jedoch die Bestzeiten zu knacken und Medaillen einzuheimsen, braucht es Nerven wie Drahtseile - vor allem, wenn man es auf Gold und Platin abgesehen hat. Nicht selten muss ein Kurs dutzend-, manchmal sogar hundertfach in Angriff genommen werden, um auch nur annähernd die Vorgaben zu erreichen. Entsprechend groß sind die Glücksgefühle, wenn ein Parkour fehlerfrei bewältigt wurde.

Rund um die Welt rasen

Schwindelerregende Parkours sind das Markenzeichen der "Trials"-Reihe - ebenso schmerzhafte Stürze. (Ubisoft)

Rund 120 Strecken hat Entwickler Redlynx in die Kampagne für Solo-Spieler gepackt - verteilt auf neun Ligen und über den ganzen Globus. Mit jedem Erfolg ploppen weitere Wettbewerbe auf der Karte auf. Die ohnehin schon reichlich heiklen Balanceakte werden dabei durch sogenannte Sponsoren-Aufgaben zusätzlich verschärft. Wer es sich zutraut, kann auf der steilen Mount-Everest-Piste dann einen Angeber-Wheelie machen. Oder 15 Vorwärtssalti. Oder irgendetwas anderes Irres, das vor allem Profis anstachelt - und mit Stufenausstiegen und kosmetischem Kram belohnt wird.

Wer nicht nur gegen die Zeit und die Schwerkraft antreten will, kann sich online mit den als Schema auftauchenden „Geister-Fahrern“ von Freunden oder indirekt mit Spielern aus der ganzen Welt messen. Alternativ schwingt man sich im neuartigen Koop-Modus gemeinsam aufs Tandem-Bike, was ebenso witzig wie chaotisch in unzähligen Stürzen endet, denn: Beide dürfen individuell Gas geben und das Gewicht verlagern ...

Die Balance zwischen Gas und Gewichtsverteilung ist - so simpel es klingt - die größte Herausforderung in "Trials". (Ubisoft)

Ebenfalls neu: die Universität. Zusammen mit den besten „Trials“-Spielern der Welt hat Entwickler Redlynx ein umfassendes Schulungsprogramm geschaffen, das Anfänger mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Zeitlupen-Videos und speziellen Level in die Grundlagen der Steuerung einführt und später selbst Profis noch mit wertvollen Tipps versorgt.

Mehr Abwechslung geht kaum

"Trials Rising" ist an Abwechslung kaum zu überbieten. (Ubisoft)

„Trials Rising“ ist aber nicht nur verdammt abwechslungsreich und knifflig, sondern auch ansehnlich. Schicke Licht- und Explosionseffekte, knackige Texturen, eine durchgängig stabile Bildwiederholungsrate und dynamische Perspektivwechsel peppen das eigentlich flache Geschehen ziemlich auf. Dem Lagerhallenmuff der Vorgänger ist man längst entflohen. Die meisten Schauplätze sind nun unter freiem Himmel angesiedelt: auf einem fahrenden Güterzug springt man über explosive Fracht, in Hollywood sprengt man eine Western-Kulisse, in Paris tobt man sich auf einer stillgelegten Achterbahn aus und in Mexiko geht's mit Karacho durch alte Maya-Tempel.

Fazit: Für 35 Euro bekommt man ein ebenso kurzweiliges wie abwechslungsreiches Game geboten, das den bereits grandiosen Vorgänger in nahezu allen Belangen überflügelt, ohne groß von der ursprünglichen Idee abzukommen - und auch nach Wochen noch motiviert, frustriert, fasziniert. Und das meist gleichzeitig. Klare Kaufempfehlung - trotz der unnötig integrierten Lootboxen.