Starlink

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Musk erhält für SpaceX Frequenzen für Satelliten-Internet

Über Satelliten will Tesla-Gründer Elon Musk das Internet auch in schwer erreichbare Gegenden bringen. Die Bundesnetzagentur hat in Deutschland nun wichtige Weichen dafür gestellt.