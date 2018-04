Das Twitter-Logo spiegelt sich in einer Fensterfassade in San Francisco. Foto: Christoph Dernbach (dpa)

Dazu muss man auf dem neu eingeführten „Teilen“-Symbol, das sich jetzt rechts unter dem Tweet findet, in der Auswahl auf „Tweet zu Bookmarks hinzufügen“ tippen.

Durch das Update verändert sich auch das Teilen von Tweets, beispielsweise per WhatsApp oder Mail. Diese Funktion findet sich künftig auch hinter dem „Teilen“-Symbol, das das bisherige Brief-Symbol ersetzt.

Twitter hatte ursprünglich die Möglichkeit, Tweets mit einem Stern als „Favoriten“ zu markieren. Viele nutzten das als Lesenzeichen, um Tweets wiederzufinden. Doch 2015 wandelte Twitter die Funktion in Anlehnung an das Facebook-Modell in „Likes“ mit einem roten Herzchen um - was für Unsicherheit sorgte, ob jemand einen Beitrag nur für später vormerken wollte oder ihn mag.

Im Kampf um bessere Nutzerzahlen hatte Twitter zuletzt immer wieder neue Funktionen eingeführt. Im Herbst vergangenen Jahres wurde gar das Markenzeichen des Dienstes angetastet, als die Obergrenze der Tweets von 140 Zeichen auf 280 verdoppelt wurde. Ende 2017 erzielte der chronisch verlustbringende Kurznachrichtendienst seinen ersten Quartalsgewinn - knapp zwölf Jahre nach Unternehmensgründung. (dpa)