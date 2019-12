Weltweit auf Rang 13

Neuer Supercomputer für Spitzenforschung in Berlin

Berlin (dpa/bb) - Am Berliner Zuse Institut ist einer der leistungsstärksten Rechner der Welt an den Start gegangen. Der Computer „Lise“ bietet Wissenschaftlern aus ganz Norddeutschland gemeinsam mit seiner Zwillingsschwester „Emmy“ in Göttingen hochkomplexe Leistungen an.