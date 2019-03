Wichtigste Auszeichnung

Nominierte für Deutschen Computerspielpreis stehen fest

Für den Deutschen Computerspielpreis hat die Jury die Nominierten ermittelt. Den Anwärtern winken zur Vergabe am 9. April in Berlin Preisgelder in Höhe von 590.000 Euro.