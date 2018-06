Auf 250 Millionen Dollar

Oculus-Kauf: Richter halbiert Strafzahlung

Haben die Entwickler der VR-Brille Oculus von einer Spielefirma Ideen geklaut? In einem Gerichtsverfahren wurde Facebook zu einer Strafe in Höhe von 500 Millionen Dollar verdonnert. Ein Richter korrigierte nun das Urteil, so dass die Oculus-Gründer glimpflich davon kommen.