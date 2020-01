Jimmy Wales, Mitbegründer der Online-Enzyklopädie Wikipedia, spricht während der Innovationskonferenz DLD (Digital Life Design) im Interview mit der dpa. Foto: Lino Mirgeler/dpa (Lino Mirgeler / dpa)

Das neue Online-Netzwerk des Wikipedia-Gründers Jimmy Wales hat in weniger als drei Monaten fast eine halbe Million Nutzer gewonnen. Es sei „in seiner heutigen Form eher ein direkter Konkurrent eher für Twitter als für Facebook“, sagte Wales am Montag auf der Innovationskonferenz DLD in München.

Mit dem Netzwerk namens WT.Social (WikiTribune Social) wolle er eine werbefreie Alternative zum auf Anzeigen basierenden Geschäftsmodell der heutigen Platzhirsche wie Facebook bieten, sagte Wales. Denn das fördere vor allem den Fokus, die Nutzer mit allen Mitteln auf der Plattform aktiv zu halten. Das würden auch Facebook und Co. zu spüren bekommen: „Wenn die Öffentlichkeit überzeugt ist, dass dein Geschäftsmodell die westliche Zivilisation zerstört, ist es ein langfristiges Problem für die Marke.“

Die von ihm gegründete Online-Enzyklopädie Wikipedia sei gut durch die Flut von Falschnachrichten und Manipulationen in den vergangenen Jahren gekommen, sagte Wales. Dafür sorge die Skepsis der Wikipedia-Community. Aktuell beunruhige ihn aber das Sterben lokaler Zeitungen in den USA - weil es dadurch weniger Wissen gebe. (dpa)