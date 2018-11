Dating-Portale im Streit

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Parship vs. LoveScout24: Wer ist hier die größte?

Darf sich das Unternehmen Parship als Deutschlands größte Online-Partnervermittlung bezeichnen? Das will das Oberlandesgericht München am Donnerstag klären. Die vorherige Instanz hatte in der Frage eine klare Ansicht.