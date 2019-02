Weltuntergang mit Pink-Stich: "Far Cry: New Dawn" erzählt die Geschichte von "Far Cry 5" weiter - die endete bekanntlich mit der Explosion einer Atombombe! (Ubisoft)

Mit üblicherweise jährlichen Ablegern von Reihen wie „Assassin's Creed“ oder „Far Cry“ gehört Ubisoft zu den Herstellern, denen man gerne skrupelloses Recycling vorwirft. Mit „Far Cry: New Dawn“ treibt der Hersteller diese Unart auf die Spitze, liefert aber trotzdem ein Spielerlebnis ab, das tadellos funktioniert. Aller Innovationsarmut zum Trotz.

Nur: Wie geht das? Zum einen ist „New Dawn“ bei all seiner Kulissen- und Story-Wiederverwertung der ehrlichste Recyling-Vertreter der Serie. Denn wieder im „Hope County“ angesiedelte Action-Novelle macht keinen Hehl daraus, dass sie sich beim direkten Vorgänger „Far Cry 5“ gütlich gut. Immerhin knüpft sie unmittelbar an den Kampf gegen die Weltuntergangs-Sekte „Eden's Gate“ an und ist damit das erste „Far Cry“, das die Geschichte einer anderen Episode direkt weitererzählt.

Aus "Eden's Gate" wurde "New Eden": Die Anhänger von Joseph Seed verleugnen Technik und sind ins Mittelalter zurückgefallen. (Ubisoft)

Zur Erinnerung: „Far Cry 5“ entführte weder in die Tropen noch in entlegene Berg-Regionen oder die Urzeit - stattdessen stromerte man mit Knarre, Bogen und Angel bewaffnet durch das ländliche Montana, um dort dem irren Propheten Joseph Seed und seinen Jüngern die Hölle heiß zu machen. Der Gag dabei: Nachdem man das ganze Spiel damit verbracht hatte, Joseph und seine schießwütigen Hipstern mit vorgehaltener Knarre von ihrem schrägen Irrglauben abzubringen, entpuppten sich die Fantasien der Sektierer am Ende als wahr: Die Welt verendete während der letzten Spielminuten im nuklearen Feuer.

Bis etwa 20 Jahre später der „New Dawn“ anbricht und die Überlebenden ihre Nasen prüfend aus den Bunkern halten, um dort eine überraschend idyllische Umwelt vorzufinden. Die hat sich während der Abwesenheit der Menschheit in Rekordzeit erholt und ist dabei nur sehr behutsam mutiert. Also nix wie raus aus dem miefigen Schutzraum, die Ärmel hochgekrempelt und von vorne angefangen: Die Überlebenden bauen mit Grips und Muskelschmalz die malerische Siedlung Prosperity auf.

Halten die Siedler von Prosperity in Atem: die beiden Zwillingen und ihre Highwaymen. (Ubisoft)

Mad Max in Hope County

Also alles gut? Nicht ganz, denn das wieder florierende Hope County zieht Neider an: Eine Bande skrupelloser Highwaymen brettert mit seinen nach „Mad Max“-Art gestalteten Rostkübeln in das friedliche Tal, um unter der Führung von zwei irren Zwillingsschwestern Terror zu verbreiten.

Die meisten Mutationen beschränken sich auf die Texturierung der Tiere. Hier ein paar postapokalyptische Bisons beim Angriff. (Ubisoft)

Gut, dass es den Spieler gibt: Der rückt im Auftrag des bekannten Weltverbesserers Thomas Rush in das Hope County vor, um den Zwillingen und ihrer Gang mit konventionellen Bleipusten, selbstgebautem Sägeblattwerfern oder schrillen, Neon-farben leuchtenden Schrotflinten die Leviten zu lesen. Weil es Schießprügel, Munition & Co. in der Endzeit aber nicht im Geschäft um die Ecke gibt, muss man selber an die Werkbank, um aus Schrott und Klebeband eine Behelfslösung zu konstruieren. An die Stelle von Geldmacherei tritt deshalb in „New Dawn“ das Erobern und Auffinden von Rohstoffen beziehungsweise Bastelutensilien. Die Belohnung für eifriges Waffen-Bauen und Ressourcen-Investment in Verbesserungen ist ein angenehm flinkes und geschmeidiges Ego-Shooter-Erlebnis. Dem mangelt es zwar an der Eigenständigkeit und Kreativität des ebenfalls endzeitlichen „Metro: Exodus“, aber dafür überzeugt „New Dawn“ an spielerischer Front.

Obendrein gelingt Ubisoft dabei das Kunststück, zwei Serien-Teile so virtuos miteinander zu verknüpfen, das man ihnen das ausgiebige Szenario-Recycling schwerlich übelnehmen kann. Für vergleichsweise schmale 45 Euro gibt es ein launiges bis tragisches Wiedersehen mit aus dem Vorgänger bekannten Figuren wie Scharfschützin Grace, Pater Jerome oder Flieger-Ass Nick, die Weltuntergang und Alter nicht alle gleich gut überstanden haben. Auch das Durchstreifen von unter Sanddünen begrabenen Gebäuden, die man bereits in Teil 5 erkunden durfte, hat seinen Reiz - kommt allerdings gleichzeitig mit dem Problem, dass man zu der Spielwelt des Spin-offs nur dann eine Beziehung aufbauen kann, wenn man das Hope County bereits im letzten „Far Cry“ besucht hat. Nur wer sich damit arrangieren kann, genießt eine ebenso ungewöhnliche wie grelle Endzeit-Schießbude, in der ausnahmsweise nicht alles trist und hoffnungslos ist.