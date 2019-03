Eines von vielen berühmten Wahrzeichen der US-Hauptstadt, die in "The Division 2" zurückerobert werden wollen: das Kapitol. (Ubisoft)

Von Müllsäcken, Gebäude-Schutt und anderem Unrat gesäumte Straßenzüge, verwitterte Hochhaus-Fassaden und ein Verkehrsnetz, das allmählich von der Natur zurückerobert wird: Der Nachfolger des 2016-er-Multiplayer-Erfolgs „The Division“ setzt noch mehr als der Vorgänger alles daran, ein detailgetreues Bild der Verwüstung zu zeichnen, von denen die USA in Ubisofts alternativer „Division“-Zeitlinie heimgesucht werden.

Bereits 2015 sind die USA demnach das Opfer eines zunächst auf Manhattan beschränkten Virus-Ausbruchs geworden - sieben Monate später befindet sich das komplette Land im Ausnahme-Zustand. De sogenannte „Dollar-Grippe“ hat auch die Hauptstadt Washington, D.C. fest im Griff - den Schauplatz, den sich Entwickler Massive und Ubisoft ausgesucht haben, um den Kampf gegen Anarchie und Chaos und für Recht und Ordnung weiter toben zu lassen.

Die grafische Detailstufe der verwüsteten US-Metropole ist nebem dem gelungenen Shooter-Gameplay der größte Pluspunkt von "The Division 2". Leider gibt es wegen der mangelnden Geschichte keine nennenswerte emotionale Bindung an das Szenario. (Ubisoft)

Der Spieler schlüpft dafür wie gewohnt in die Montur eines „Division“-Agenten, der mit vorgehaltener Waffe von Deckung zu Deckung hastet, um marodierende Banden in die Schranken zu weisen. Der Gegner: die „Hyänen“ - Ubisofts plumper Oberbegriff für alles, was brüllt, ballert, plündert und von dem vorherrschenden Chaos profitieren will. Womit schon zu Beginn klar ist, in welche Richtung hier geschossen wird: Story oder Stimmung spielen keine große Rolle - wie im Vorgänger geht es vor allem um clevere Shooter- und Multiplayer-Mechanismen. Im Grunde schade, denn die Zutaten für einen funktionierenden Singleplayer-Hit sind ebenso vorhanden wie für ein effektvolles Action-Miteinander: Der Schwierigkeitsgrad passt sich so flexibel der Spielerzahl an, dass man genauso gut alleine im Schatten von Kapitol, Lincoln Memorial oder Weißem Haus wandeln und ballern kann wie mit bis zu drei anderen Schießwütigen im Schlepptau.

Quasi-Singleplayer

Durch die grassierende "Dollar-Grippe" sind offenbar genug Menschen gestorben, um die Vereinigten Staaten in eine Art Apokalypse zu stürzen. Genaue Details zur Katastrophe bleibt Massive Entertainment den Spieler leider schuldig. (Ubisoft)

Auch die nötigen atmosphärischen Zutaten sind vorhanden, um „The Division 2“ in ganz großes interaktives Action-Kino zu verwandeln - zumindest theoretisch: Hat man ein aktuelles Gebiet erst einmal „befriedet“, zieht man weiter über zersplitterten Asphalt und vorbei an ramponierten, von Schlingpflanzen überwucherten Gebäuden. Mittendrin: quirliges „Wildlife“ wie erschrocken über Barrikaden springende Rehe oder Lieferwagen-plündernde Waschbären.

Trotzdem hinterlässt der üppige Detailreichtum beim Spieler nicht sonderlich viel Eindruck: Durch die fast vollständige Abstinenz eines erzählerischen Unterbaus wirkt „The Division 2“ zumindest im Singleplayer-Betrieb steif und beliebig. Weder gibt man dem Spieler hier etwas, wofür es sich zu kämpfen lohnt noch womit er sich identifizieren kann. Die einzige echte Motivation bezieht man deshalb aus der Anwesenheit anderer Spieler - wenn denn welche da sind. Wem eine geeignete Multiplayer-Mannschaft fehlt, der kann sich die passenden Mitstreiter zwar auch vom Match-Making des Spiels zuordnen lassen, aber das ist im von taktischen Manövern geprägten „Divison 2“-Alltag nur bedingt zu empfehlen. Denn obwohl hier vordergründig nur aus der Deckung heraus auf den nächstbesten Widersacher geballert wird, ist sensibles Vorgehen oft essenziell - vor allem im anspruchsvollen Endgame, der auf „Spieler vs. Spieler“-Gefechten ausgerichteten „Dark Zone“ oder in einigen der kniffligeren Neben-Missionen.

Die Umgebung aus "The Division 2" macht viel her, eignet sich aber trotzdem nur bedingt fürs entspannte Sightseeing. (Ubisoft)

Bürokratie-Last

Auch im von Rollenspiel-Elementen geprägten Optimierungs-Teil des Spiels sollte man behutsam zu Werke gehen: Wild wuchernde Fertigen-Bäume, eine umfangreiche Schießprügel-Optimierung und erweiterbare Operations-Basen verleihen „The Division 2“ zwar die nötige spielerische Tiefe, machen es aber gerade anfangs zu einem wahren Komplexitäts-Monstrum.

Auch wer das eindrucksvoll gestaltete Katastrophen-Setting alleine genießen will, kommt gut klar. Aber am meisten Spaß macht die Ballerei als Team - mit bis zu drei anderen Action-Fans. (Ubisoft)

Schön: Wer sich fleißig durch die zahlreichen Neben-Einsätze ackert und fleißig Kontrollpunkte Schurken-frei schießt, kann der Operations-Basis dabei zusehen, wie sie immer mehr floriert. Dann wird aus einem von der Apokalypse gebeutelten Haufen Trauerklöße eine schlagfertige, optimistische Mannschaft, die immer mehr Waren anbietet, ausgelassene Grill-Feste feiert und Spieler sogar mit vereinzelten Geschichten bei Laune hält. Zumindest an dieser Stelle schafft „The Division 2“ ein Mindestmaß an emotionaler Spieler-Szenario-Bindung, die für einige hochnotpeinliche Zwischensequenzen und platten Erzähl-Klischees entschädigt.

Auch Shooter-technisch geben sich Ubisoft und Massive nur wenig Blößen: Der Deckungswechsel geht angenehm flüssig von der Hand, das Treffer-System ist tadellos und das Loot-Angebot an verschiedenen, modifizierbaren Bleipusten bietet genau die richtige Kombination aus Effektivität, Diversität und Sammelwut. Wem flüssiges Action-Miteinander also wichtiger ist als Immersion, der bekommt hier genau die Gesamtpackung und hat dank vielschichtigem Endgame sowie Darkzones auch nach Abschluss der rund 40-stündigen Kampagne reichlich zu tun. Wer dagegen zugunsten von gelungenen dramaturgischen Akzenten gerne auf zwanghafte Rudel-Ballerei verzichtet, der lässt diese Postapokalypse besser aus.